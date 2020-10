KOERS KORT. Vanbilsen niet naar Giro - Scheldeprijs start al zeker niet in Terneuzen Redactie

01 oktober 2020

13u01 0

Cofidis haalt zieke Vanbilsen uit selectie

Kenneth Vanbilsen moet forfait geven voor de Ronde van Italië, die zaterdag begint. De 30-jarige renner maakte deel uit van de oorspronkelijke selectie van acht, maar moet vanwege ziekte afhaken, zo bevestigt zijn team Cofidis.

De Franse ploeg zegt dat Vanbilsen “ziek” is maar benadrukt dat hij negatief heeft getest op corona. Zijn plaats in de groep wordt ingenomen door de Duitser Marco Mathis. De Italiaan Elia Viviani is de kopman van het team.

Jumbo-Visma mikt met Steven Kruijswijk op goed Giro-klassement

Steven Kruijswijk is de kopman van Jumbo-Visma in de Ronde van Italië. De Nederlander eindigde al eens al vierde in de Giro van 2016 en hoopt op een goed klassement in de komende oktober-editie, al blijft hij wel voorzichtig. “We staan met een minder ervaren team aan de start. We moeten eerst de kat nog een beetje uit de boom kijken.”

Kruijswijk eindigde in 2019 op het podium van de Tour de France en zou normaal dit jaar deel uitmaken van het triumviraat van Jumbo-Visma in de Tour, maar door een val in het Critérium du Dauphiné kwam de Tour te vroeg en moest hij zijn pijlen richten op de Giro.

De Nederlander eindigde al eens als vierde in de Giro van 2016, toen hij op weg leek naar de eindwinst, maar een valpartij in de afdaling van de Col d’Agnel in de laatste vrijdagrit hypothekeerden zijn kansen waardoor hij naast het podium greep. Nu krijgt hij een nieuwe kans.

“We starten hier met een iets minder ervaren team dan in de Tour de France”, sprak hij tijdens een videopersmoment donderdag, “dus we moeten voorzichtig blijven en realistisch zijn wat betreft ons ambities. Het wordt zaak om de Giro rustig te beginnen, de wedstrijd niet in de eerste week meteen in handen te nemen en te zien wat komt. We starten hier zeker niet als de grote favoriet”, hield hij de druk af.

Die eerste week wordt wel al meteen lastig voor het peloton. “We zullen al meteen onze borst moeten nat maken. De derde etappe kent een aankomst bergop (de Etna). Dat zal voor mij een graadmeter zijn om te zien waar ik sta. Ik heb weinig wedstrijden gereden dit jaar, dus het zal aftasten zijn. Het is een mooi parcours met heel veel lastige ritten. Er zitten ook een paar mooie tijdritten in. De laatste week wordt beslissend.”

Sagan en Majka kopmannen bij Bora-hansgrohe

De Slovaak Peter Sagan (30) start zaterdag voor het eerst in de Ronde van Italië. De drievoudige ex-wereldkampioen mikt er op revanche, nadat hij in de Tour naast ritwinst en een achtste groene trui greep.

Rafal Majka wordt een troefkaart voor het klassement. Hij werd vorig jaar zesde en eindigde al vier keer in de top tien van de Giro. Vorige maand toonde Majka met een derde plaats in Tirreno-Adriatico (na Simon Yates en Geraint Thomas) zijn goede vorm.

De Pool krijgt met Maciej Bodnar en Pawel Poljanski twee landgenoten in steun. Verder bestaat het team uit de Oostenrijkers Patrick Gamper en Patrick Konrad (zevende in de Giro 2018) en de Italianen Cesare Benedetti (die vorig jaar een Giro-rit won) en Matteo Fabbro.

Bahrain McLaren mikt op ritzeges en, met Pernsteiner, het klassement

Bahrain McLaren trekt met de Oostenrijker Hermann Pernsteiner als kopman naar de Ronde van Italië. Hij debuteert op zijn 30ste in de Giro. Pernsteiner werd vorig jaar vijftiende in de Vuelta. Hij was daarmee de tweede renner in zijn team na Dylan Teuns, twaalfde, maar niet opgenomen in de Giro-selectie.

“Na mijn goede resultaat in de Vuelta van vorig jaar, kijk ik erg uit naar de start van de Giro”, zegt de Oostenrijker. “Het is een heel uitdagend parcours, en de derde week zou ik zelfs ‘brutaal’ noemen. Mijn doel is het klassement en daarom moet ik de eerste twee weken trachten zo weinig mogelijk tijd te verspelen in de tijdritten, om daarna alles te geven in de bergen van het noorden.”

Volgens sportdirecteur Franco Pellizotti gaat het team voor “zoveel mogelijk ritzeges”. Hij rekent daarvoor onder meer op de Spanjaard Pello Bilbao, die vorig jaar twee etappes won in de Giro. Ook de Italiaan Enrico Battaglin mocht al drie keer het zegegebaar maken in de ronde van zijn land. Zijn landgenoot Eros Capecchi won al een Giro-rit. Verder bestaat het team uit de Japanse veteraan Yukiya Arashiro, de Slovenen Domen Novak en Jan Tratnik en de Oekraïner Mark Padun.

Arnaud Démare moet Groupama-FDJ ritwinst bezorgen

De Franse kampioen Arnaud Démare is de kopman van Groupama-FDJ in de Ronde van Italië. Het hoofddoel is, net zoals vorig jaar, ritwinst. In 2019 sprintte Démare naar de bloemen in de etappe naar Modena. Ook in de komende Giro is ritwinst hét belangrijkste doel van de 29-jarige Fransman, die in 2016 Milaan-Sanremo won.

Démare krijgt met Simon Guglielmi en Benjamin Thomas twee landgenoten naast zich. Verder bestaat de selectie uit de Italiaan Jacopo Guarnieri, de Litouwer Ignatas Konovalovas, de Nederlander Ramon Sinkeldam, de Zwitser Kilian Frankiny en de Australiër Miles Scotson.

Scheldeprijs start niet in Nederlandse Terneuzen

De Scheldeprijs gaat dit jaar niet van start in het Nederlandse Terneuzen. Daartoe heeft de burgemeester van Terneuzen, Jan Lonink, besloten. De wielerwedstrijd, die voor 14 oktober op het programma staat, moet vanwege de onlangs aangescherpte coronamaatregelen in Nederland op zoek naar een nieuwe startplaats. De finish is getrokken in Schoten.

“Na de twee eerdere succesvolle edities van de Scheldeprijs met de start in Terneuzen, is het buitengewoon jammer dat de wielerwedstrijd dit keer niet vanuit Terneuzen kan vertrekken. Het is echter, gezien de coronamaatregelen, nu niet mogelijk om de start hier door te laten gaan”, zegt Lonink.

De burgemeester van Terneuzen denkt niet aan de aangescherpte maatregelen, waaronder het weren van het publiek, te kunnen voldoen. De afgelopen twee edities van de Scheldeprijs werden gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen, die begin augustus hard ten val kwam in de Ronde van Polen. Tom Boonen is de laatste Belgische winnaar in 2006.

De 108e editie van de Scheldeprijs stond aanvankelijk op 8 april geprogrammeerd maar werd naar het najaar verschoven door de coronacrisis. De organisatie is in handen van Flanders Classic. Verantwoordelijke Tomas Van den Spiegel liet eerder weten een ‘plan B’ achter de hand te hebben, mocht de semiklassieker niet op Nederlands grondgebied kunnen doorgaan.

Wereldkampioen Alaphilippe showt zondag eerste keer regenboogtrui

en week na zijn wereldtitel zal Julian Alaphilippe zondag in Luik-Bastenaken-Luik een eerste keer zijn regenboogtrui aantrekken. De Fransman leidt de selectie van Deceuninck-Quick.Step. Alaphilippe, in 2015 tweede in La Doyenne (na Valverde), krijgt met Bob Jungels een ex-winnaar van L-B-L naast zich. De Luxemburger schreef de klassieker in 2018 op zijn naam.

Met Tim Declercq, Dries Devenyns en youngster Mauri Vansevenant, die indruk maakte in de Waalse Pijl, starten er drie Belgen voor Deceuninck-Quick.Step. Het team bestaat verder uit de Italiaan Andrea Bagioli en de Fransman Rémi Cavagna.

“Het wordt een speciale wedstrijd voor ons, met Julian die voor het eerst zijn regenboogtrui zal dragen”, zegt sportdirecteur Tom Steels. “We hebben een mooie en gemotiveerde ploeg klaar om hem te ondersteunen. Er wordt voor zondag geen goed weer voorspeld maar ons moreel is hoog en we hopen op een goed resultaat.”