KOERS KORT. Van Wilder wordt vroegtijdig prof bij Lotto Soudal - Mettepenningen stelt VS-crossen in vraag

24 september 2019

Van Wilder wordt vroegtijdig prof bij Lotto Soudal

Na Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant wordt ook het derde grote Belgische (ronde)talent, Ilan Van Wilder, in 2020 vroegtijdig prof. De 19-jarige Opwijkenaar stroomt vanuit de U23-kern van Lotto-Soudal door naar het WorldTourteam. Ploegleider Kurt Van De Wouwer stipt aan dat er nog geen 100% zekerheid is, maar volgens onze bronnen is de deal rond. Van Wilder kon dit jaar bij de U23 eindelijk uit de schaduw treden van Evenepoel, waardoor zijn topprestaties (onder meer 7de in de Ronde van de Isard, 4de in de Vredeskoers en 3de in de Toekomstronde) meer opvielen. Op het EK tijdrijden was hij negende.

Vandaag rijdt hij het WK tegen de klok. “Ik hoop ook op dit zware parcours op een mooie uitslag. Top tien zou leuk zijn. Maar mijn debuutseizoen bij de U23 is nu al geslaagd. Alles wat er nog bijkomt is bonus. Price-Pejtersen en vooral Bjerg, de Deense nummers één en twee van het EK in Alkmaar, zijn ook hier de topfavorieten.”

Jurgen Mettepenningen overweegt ernstig om ploeg volgend jaar niet meer te laten starten in VS

Sportief waren de eerste wereldbekerwedstrijden een groot succes voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen, maar financieel houdt hij er een kater aan over. Zes renners en vijf man personeel twee weken naar Amerika sturen, kost veel geld. “Meer dan 40.000 euro”, zegt Mettepenningen. Ook al levert elke renner een persoonlijke bijdrage, het blijft een dure operatie.

“En ik zie er het nut niet van in”, zegt Mettepenningen. “De UCI en Peter Van Den Abeele leveren heel goed werk om het veldrijden vooruit te helpen, maar we moeten kunnen toegeven dat Amerika niet gebracht heeft wat ervan verwacht werd. Het grote publiek komt niet. En we koersen er tegen exact dezelfde renners als in Eeklo of Meulebeke. Dan vind ik het absurd om deze investering te doen: er is de kostprijs, maar ook fysieke belasting van de jetlag en de mentale opoffering van 14 lange dagen weg van huis. We moeten dit herevalueren. Ik wil graag de dialoog aangaan. Want op deze manier is de kans heel reëel dat wij volgend jaar thuisblijven met de ploeg.” (BA)