KOERS KORT. Van Vleuten langer bij Mitchelton-Scott - Cofidis lijft Colombiaan Atapuma in

01 november 2018

Van Vleuten langer bij Mitchelton-Scott

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft haar contract bij Mitchelton-Scott opengebroken en verlengd tot 2020. Dat heeft de wielerploeg laten weten. De 36-jarige Nederlandse revalideert momenteel van de kniebreuk die ze opliep tijdens de wegwedstrijd van het WK. Enkele dagen daarvoor had ze haar wereldtitel in het tijdrijden verlengd.

“Ik had een contract tot en met 2019 en voel me zeer vereerd dat de ploeg mijn contract tot en met 2020 wil verlengen. Dat is voor mij heel belangrijk want ik voel me thuis in deze ploeg en ik ben trots dat ik deel uitmaak van dit team dat ieder jaar beter wordt”, reageerde Van Vleuten.

De wielrenster kende een zeer succesvol jaar met naast de wereldtitel tijdrijden het eindklassement van de WorldTour, de eindzege in de Giro Rosa en in La Course. Ze hoopt in de loop van het seizoen in 2019 haar comeback te maken

De Colombiaan Darwin Atapuma fietst volgend jaar voor het Franse team Cofidis. De klimmer verlaat UAE Team Emirates. Cofidis wil Atapuma graag laten uitblinken in de bergetappes van de Tour de France. “Met hem hebben we een renner erbij die kan schitteren op de beklimmingen van boven 2.000 meter en die heeft de Tour volgend jaar in ruime mate opgenomen in het rittenschema’', zegt teammanager Cedric Vasseur.

De 30-jarige Atapuma eindigde als negende in de Ronde van Italië in 2016 en won dat jaar ook een rit in de Ronde van Zwitserland. De Colombiaan was ook al een aantal keren dicht bij ritwinst in zware bergritten in de Tour, Giro en Vuelta.

Italiaan Masnada eindwinnaar in Hainan

De Zwitser Simon Pellaud heeft de negende en laatste etappe in de wielerronde van Hainan (Chn/2.BC) op zijn naam geschreven. Pellaud had na 181,9 km tussen Changjiang en Danzhou vijf seconden voorsprong op een groepje met vijf renners. De Nederlander Peter Schulting was de snelste van de achtervolgers. De Italiaan Lorenzo Rota werd derde. Joeri Stallaert eindigde op de 38ste plaats. De eindzege ging naar de Italiaan Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) voor de Zwitser Gino Mäder en de Fransman Julien El Fares. Masnada, dinsdag etappewinnaar, volgt op de erelijst zijn landgenoot Jacopo Mosca op.

