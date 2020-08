KOERS KORT. Van Vleuten Europees kampioen bij de vrouwen - BORA-hansgrohe presenteert tenue voor Tour - Haig trekt naar Bahrain McLaren Redactie

27 augustus 2020

15u55 1

BORA - Hansgrohe stelt uniek Tour de France-tenue voor

Schrik niet als u plots een ander tenue in het peloton ziet tijdens de Tour de France. Bij BORA - Hansgrohe hebben ze immers wat wijzigingen doorgevoerd aan hun outfit, speciaal voor de Franse rittenkoers. De speciale editie omvat een prominenter wit en het design is aangepast, het traditionele zwart wordt achterwege gelaten. De sponsor, Ötztal Tourism, komt ook prominenter in beeld.

“We hopen dat we op deze manier een aantrekkelijk alternatief kunnen bieden voor ons zwart tenue van dit jaar”, klinkt het bij teammanager Ralph Denk.

🇫🇷 BORA-HANSGROHE TOUR DE FRANCE JERSEY! 🇫🇷



How good does our @LeTour jersey look!



Get yours here! 👉🏼 https://t.co/FKrDhPdf25



Read about the kit 👉🏼 https://t.co/6LoCqhkMDI@sportful #sportful #liveit #BandOfBrothers #TDF2020

📸: Christof Kreutzer & Chiara Redaschi pic.twitter.com/NUnHmCmvk6 BORA – hansgrohe(@ BORAhansgrohe) link

Van Vleuten Europees kampioene wielrennen

Regerend wereldkampioene Annemiek van Vleuten heeft donderdag in het Franse Plouay de Europese titel op de weg bij de vrouwen veroverd. De 37-jarige Nederlandse haalde het na een wedstrijd van bijna 110 kilometer in een sprint met twee van de Italiaanse Elisa Longo Borghini en volgt zo op de erelijst haar landgenote Amy Pieters op. De Poolse Katarzyna Niewiadoma veroverde brons, Lotte Kopecky finishte als zevende.

Kletsnat weer, veel wind en een bijzonder sterke Nederlandse ploeg maakten er in Plouay ondanks de korte afstand een erg geanimeerde afvallingsrace van. Onder meer Europees tijdritkampioene Anna van der Breggen zorgde nog voor halfkoers voor een grote schifting in het peloton.

Een eerste beslissing viel ruim zestig kilometer voor de finish, toen een groep van tien rensters wegreed. Lotte Kopecky maakte solo de oversteek, nadien kwamen de topfavorieten voor de titel met een tweede groep aansluiten. Het achtervolgende peloton zou nooit meer aansluiting maken. Nederland was in de kopgroep in overtal en bleef de rest bestoken met aanvallen. Het was uiteindelijk Van Vleuten die de beslissing forceerde door weg te rijden met Elisa Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma. In een later stadium kon enkel Chantal Van den Broek-Blaak nog terugkeren.

Longo Borghini slaagde er in de slotronde in om het de rest knap lastig te maken op de hellingen, en kreeg Niewiadoma en Van den Broek-Blaak zo in de problemen. Maar Van Vleuten kraakte niet, plaatste zelf ook tevergeefs een aanval, maar slaagde er in de sprint toch nog in haar Italiaanse concurrente te verrassen. Zo veroverde ze op haar 37e in haar eerste Europese kampioenschap meteen de titel. Niewiadoma hield Van den Broek-Blaak van brons, de Franse Audrey Cordon-Ragot reed solo naar de vijfde plek.

Haig voor drie jaar naar Bahrain-McLaren

Jack Haig verlaat Mitchelton-Scott en tekent voor drie jaar bij Bahrain-McLaren. Dat meldt het team van Dylan Teuns vandaag op Twitter. De Australiër reageerde opgetogen op z’n transfer. “Ik kijk er erg naar uit om in 2021 bij Bahrain-McLaren te rijden”, aldus Haig. “Het team staat nog wat in zijn kinderschoenen, maar de mensen die er werken beschikken over een enorme drive, veel talent en expertise. Dat alles maakt dit een enorme kans.”

Haig ontwikkelde zich de voorbije jaren vooral als meesterknecht van de gebroeders Yates, maar toonde ook dat hij meer is dan gewoon een helper. De klimmer won in 2017 een rit in de Ronde van Polen en werd in 2019 vierde in Parijs-Nice en zesde in de Ronde van Lombardije.

We are excited to announce that @jackhaig93 joins us in 2021 on a three-year deal. ✍️⁣

⁣

It's great to have you onboard Jack!⁣

⁣

➡️ https://t.co/Wftgk1jkIa pic.twitter.com/KCllEEM7i6 Team Bahrain McLaren(@ BahrainMcLaren) link

Hoei mag Waalse Pijl ontvangen

De gemeente Hoei heeft groen licht gekregen om op woensdag 30 september de finish van de Waalse Pijl (WorldTour) te organiseren, zo maakten de plaatselijke autoriteiten bekend.

De Muur van Hoei is al jarenlang de mythische aankomstplaats en scherprechter. Door de coronacrisis werd de koers eerder al verplaatst van 22 april naar 30 september. Of er dan ook fans welkom zijn op de Muur, waar traditioneel het spektakel te beleven valt, is nog onduidelijk. Op de rest van het parcours zullen de fans wel toegelaten zijn, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen nageleefd kunnen worden.

Ledanois vervangt Bouet in Tourselectie Arkéa-Samsic

Maxime Bouet zal dan toch niet aan de start staan van de Tour komende zaterdag. De Fransman kampt met een blessure die hij opliep tijdens het Frans kampioenschap. Kevin Ledanois is zijn vervanger bij Arkéa-Samsic.

De selectie: Winner Anacona, Warren Barguil, Kevin Ledanois, Dayer et Nairo Quintana, Diego Rosa, Clément Russo, Connor Swift.

Nederlands talent Olav Kooij tekent profcontract bij Jumbo-Visma

De achttienjarige Nederlandse wielrenner Olav Kooij verlaat op 1 juli 2021 de opleidingsploeg van Jumbo-Visma om er bij de profploeg aan de slag te gaan. Hij ondertekende er een contract tot en met 2023, zo maakte de Nederlandse WorldTour-formatie bekend.

Kooij fietst vanaf begin dit jaar in het shirt van het opleidingsteam. In zijn eerste seizoen bij de beloften wist hij tot op heden drie koersen te winnen. “Het is sneller gegaan dan ik had durven dromen”, vertelt Kooij in een mededeling van het team. “Vorig jaar was ik superblij om bij de opleidingsploeg te tekenen. Dat was al een heel mooie stap. Dat ik zo snel een profcontract mag tekenen, is heel speciaal en echt een droom die uitkomt.”