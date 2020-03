KOERS KORT. Van Lerberghe breekt sleutelbeen in Samyn - Fuglsang kopman bij Astana in Strade Bianche De wielerredactie

03 maart 2020

20u31 0

Van Lerberghe houdt gebroken sleutelbeen over aan val in Samyn

Pech voor Bert Van Lerberghe: de renner van Deceuninck-Quick.Step heeft bij een val tijdens de GP Le Samyn zijn linkersleutelbeen gebroken. Van Lerberghe wordt morgen geopereerd in het ziekenhuis van Roeselare. “Dit is heel jammer, want Bert verkeerde in een goede conditie en hij was een van de renners die we goed konden gebruiken in de klassiekers”, reageerde ploegleider Rik Van Slycke op de website van de ploeg.

Fuglsang kopman bij Astana in Strade Bianche

Astana trekt met Jakob Fuglsang als speerpunt naar de Strade Bianche. De Deen moest vorig jaar enkel Julian Alaphilippe voor zich dulden aan de finish in Siena. Fuglsang is ook dit seizoen in grote doen: hij won twee ritten en het eindklassement in de Ruta Del Sol.

Selectie Astana: Alex Aranburu, Manuele Boaro, Zhandos Bizhigitov, Fabio Felline, Jakob Fuglsang, Davide Martinelli, Yuriy Natarov.