KOERS KORT. “Van Kasteren maakt zich op voor terugkeer in het veld” - CCC moet het even zonder Nieuw-Zeelandse rittenkaper stellen

25 januari 2019

Volgens Het Nieuwsblad maakt Hans van Kasteren zich op voor een terugkeer in het veld. De Nederlander - 63 intussen - was de voorbije jaren actief als makelaar van onder meer Quinten Hermans en Corné van Kessel. Rond die twee renners - die eind dit jaar hun contract bij Telenet-Fidea zien aflopen - wil hij in 2020 een nieuwe ploeg bouwen. “Ik heb op dit moment nog geen geldschieters, maar ik maak me niet druk. 1 januari is nog veraf”, aldus Van Kasteren bij Het Nieuwsblad. De Nederlander was jarenlang de sterke man bij Telenet-Fidea, tot hij de ploeg in 2015 verkocht aan NV Balenberg, het bedrijf van Sven Nys en zakenpartner Bob Verbeeck.

CCC moet het even zonder rittenkaper doen

Hij was de man die CCC zijn eerste profzege in de World Tour bezorgde, maar nu moet Patrick Bevin (27) geblesseerd aan de kant blijven. Na zijn ritzege in de Tour Down Under leek de Nieuw-Zeelander op weg naar de eindzege, maar een zware val in het slot van de rittenkoers besliste anders over die ambities. Dat de val zijn sporen heeft achtergelaten, is ook gebleken in de selectie van CCC voor de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Bevin wordt uit voorzorg aan de kant gelaten bij de ploeg van Greg Van Avermaet. “We hebben beslist om Bevin niet op te stellen voor de volgende wedstrijd. Zo kan hij thuis in alle rust herstellen van zijn zware valpartij in de Tour Down Under”, aldus ploegleider Jackson Stuart bij Cycling News.