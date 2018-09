Koers Kort. Van Genechten klopt De Buyst na prangende spurt in Omloop van het Houtland - Devolder nieuwe ploegmaat van Van der Poel De wielerredactie

19 september 2018

Jonas Van Genechten wint Omloop van het Houtland

Jonas Van Genechten heeft de Omloop van het Houtland (1.1), met start en aankomst na 191,4 kilometer in het West-Vlaamse Lichtervelde, op zijn naam geschreven. De 32-jarige renner van Vital Concept was in een massasprint sneller dan Jasper De Buyst en Timothy Dupont. Voor Van Genechten is het zijn eerste zege van het seizoen nadat hij zondag, in de GP Jef Scherens, enkel Jasper Stuyven voor zich moest dulden. Jens Keukeleire, enige overblijver van een eerdere vlucht, werd in de laatste 20 meter gegrepen en finishte als vierde.

Van bij de start regende het aanvallen, maar die droegen nooit ver. Het compacte peloton werd na 51 kilometer opgeschrikt door een valpartij, Dennis Coenen, Daniel McClay, Eugenio Alafaci en Maxime Daniel behoorden tot de voornaamste slachtoffers. Die val zorgde er ook voor dat de grote groep in verschillende stukken uiteen spatte. Het sein voor David Boucher, in het begin van de wedstrijd ook al zeer actief, om samen met Emiel Vermeulen, Mark McNally, Polychronis Tzortzakis, Steven Lammertink en Brian van Goethem een nieuwe uitval op te zetten. De hevige wind in de poldervlaktes zorgde ervoor dat er zich na de zes vluchters verschillende waaiers vormden.

De kopgroep dikte wat verderop aan tot 34 renners, om met uiteindelijk 57 man de zeven plaatselijke ronden, van elk 10,2 kilometer, aan te snijden. Net voor het ingaan van de laatste 63 kilometer versnelde Piotr Havik. Achter de Nederlander regelden de renners van Lotto Soudal en Trek-Segafredo het tempo. Havik liet zich tien kilometer verderop weer inlopen.

Het sein dan voor Tom Devriendt, de winnaar van de vorige editie, om te versnellen met Jens Keukeleire, Jonas Rickaert, Pieter Vanspeybrouck, Tanguy Turgis en Krister Hagen in zijn wiel. Hagen verloor de voeling vooraan en de vijf overgebleven vluchters trokken de nog drie resterende plaatselijke omlopen in met een voorsprong van slechts 10 seconden op het peloton.

Tom Devriendt sukkelde plots in de zijkant en kwam bijna ten val. Zo bleven er nog vier koplopers over, zij het met een zeer geringe voorsprong. Het was Jens Keukeleire die nog als laatste geloofde in de vlucht. Maar de West-Vlaming strandde in de laatste twintig meters. Jonas Van Genechten bleek uiteindelijk de snelste van het pak, voor Jasper De Buyst. Keukeleire eigende zich nog de vierde plaats toe. Van Genechten is op de erelijst de opvolger van Tom Devriendt.

Gianni Moscon zegeviert in Ronde van Toscane

De Italiaan Gianni Moscon (Sky) heeft de 90ste Ronde van Toscane (Ita/1.1) op zijn naam geschreven.

Na 198,9 kilometer met start en aankomst in Pontadera haalde de 24-jarige Moscon het in een sprint met twee voor de Fransman Romain Bardet. Domenico Pozzovivo werd derde op enkele seconden. Onderweg deed het peloton driemaal de Monte Serra aan.

Moscon deed zo nog wat extra vertrouwen op met het oog op het WK in het Oostenrijkse Innsbruck van eind deze maand. De Italiaan, die vijf weken werd geschorst na een slag aan Elie Gesbert in de Tour, vierde zaterdag zijn rentree in competitie met winst in de Coppa Agostoni.

Op de erelijst van de Ronde van Toscane, vorig jaar nog een tweedaagse rittenkoers, volgt Moscon de Fransman Guillaume Martin op.

¡Victoria para 🇮🇹 Gianni Moscon (SKY)!



2º🇫🇷 Romain Bardet (ALM) y 3º 🇮🇹 Domenico Pozzovivo (TBM)! #GirodellaToscana pic.twitter.com/m3nCXCt3Wo Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Devolder nieuwe ploegmaat van Van der Poel

Stijn Devolder wordt vanaf 1 januari de nieuwe ploegmaat van Mathieu van der Poel. De tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen zou een mondelinge overeenkomst hebben met de broers Roodhooft, die deze week zal worden omgezet in een eenjarig contract.

Devolder reed het voorbije voorjaar in dienst van Wout van Aert. In 2019 zal ‘Volderke’ hetzelfde doen voor Van der Poel. Corendon-Circus wist eerder al de Deen Lasse Norman Hansen te strikken.

Konrad (Oostenrijk), Fuglsang (Denemarken) en Roglic (Slovenië) voeren hun land aan

Met het WK wielrennen in Innsbrück (30 september) in aantocht maken steeds meer landen hun WK-team bekend. Slovenië, Denemarken en Oostenrijk lieten intussen hun selectie los.

Denemarken richt haar pijlen op Astanaploegmakkers Jakob Fuglsang en Michael Valgren Andersen. De 26-jarige Valgren triomfeerde in het voorjaar in de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race. De 33-jarige Fuglsang is al jaren een sterk klimmer. In het voorjaar won hij nog een bergetappe in de Ronde van Romandië. Bij thuisland Oostenrijk is het kopmanschap voor Patrick Konrad. De 26-jarige klimmer versierde dit jaar ereplaatsen in onder meer de Waalse Pijl en de GP's van Québec en Montréal. Slovenië ten slotte rekent op een topprestatie van haar goudhaantje Primoz Roglic. De nummer vier van de voorbije Tour, waarin hij ook een etappe won, is aan een erg sterk seizoen bezig. Hij pakte eerder dit jaar ook al de eindzeges in de Ronde van het Baskenland, Ronde van Romandië en Ronde van Slovenië.

Oostenrijk:

Wegrit: Michael Gogl (Trek-Segafredo), Felix Großschartner (BORA-hansgrohe), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Gregor Mühlberger (BORA-hansgrohe), Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe), Georg Preidler (Groupama-FDJ)

Tijdrit: Matthias Brändle (Trek-Segafredo), Georg Preidler (Groupama-FDJ)

Slovenië:

Wegrit: Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), Grega Bole (Bahrain-Merida), Matej Mohoric (Bahrain-Merida), Domen Novak (Bahrain-Merida), Luka Pibernik (Bahrain-Merida), Jan Polanc (UAE Emirates), Simon Spilak (Katusha-Alpecin), Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice)

Tijdrit: Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice)

Denemarken:

Wegrit: Kasper Asgreen (Quick-Step), Matti Breschel (EF Education First), Niklas Eg (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana), Jesper Hansen (Astana), Mads Würtz Schmidt (Katusha), Michael Valgren (Astana), Emil Vinjebo (ColoQuick)

Tijdrit: Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg), Søren Kragh Andersen (Sunweb)

Talentvolle Affini naar Mitchelton-Scott

Mitchelton-Scott heeft een nieuwe aanwinst beet. Edoardo Affini maakt de overstap van SEG Racing Academy en tekent een contract voor twee seizoenen bij de Australische formatie. De 22-jarige Affini won op het Italiaans kampioenschap U23 zowel de tijdrit als de wegrit. Ook de Europese titel tegen de klok sleepte hij bij de beloften in de wacht.

NEWS: “It’s really amazing to be given the opportunity to turn professional with one of the best teams in the world like Mitchelton-SCOTT.”



🇮🇹U23 road & TT champion @edoardo_affini signs with MTS for 2-years: https://t.co/csI2wbxEEv pic.twitter.com/wk7eLArbf1 Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link

Bora-Hansgrohe plukt Schachmann weg bij Quick.Step

Bora-Hansgrohe heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Maximilian Schachmann. De 24-jarige Duitser komt over van Quick.Step Floors, waar hij de voorbije twee jaar kennismaakte met het profpeloton. Hij tekende voor twee seizoenen.

Schachmann, een hardrijder met potentieel in het rondewerk, brak in 2018 helemaal door met ritoverwinningen in de Giro, Ronde van Catalonië en Ronde van Duitsland.

Ralph Denk, teammanager van BORA, toonde zich dan ook erg tevreden met zijn nieuwe aanwinst. "Er is niet veel nieuws te zeggen over het potentieel van Maximilian. Hij is één van de grootste talenten van Duitsland en verraste al meer dan eens dit seizoen. Hij zal binnen het team de tijd krijgen zich te ontwikkelen. Ik kijk al uit naar onze gezamenlijke toekomst."

Ook Schachmann zelf was gelukkig met zijn nieuwe werkgever. "Als Duitse renner is het leuk in een Duits team te rijden. Mijn collega's vertelden me al dat de sfeer in het team uitstekend is. Ik denk dat de uiterst professionele structuur van het team me zal helpen me verder te ontwikkelen."

Lukasz Wisniowski trekt naar nieuwe ploeg Van Avermaet

Continuum Sports, de organisatie achter de huidige BMC-ploeg, heeft woensdag de komst van Lukasz Wisniowski bevestigd. De 26-jarige Pool komt in 2019 over van Team Sky en tekende voor één seizoen. Wisniowski, een klassieke hardrijder, werd vier jaar geleden prof bij Etixx-Quick Step. Hij bleef er twee jaar, alvorens in 2017 Sky te vervoegen. Daar trekt hij nu de deur achter zich dicht. Wisniowski schitterde dit voorjaar vooral in Vlaanderen, met ereplaatsen in de Omloop Het Nieuwsblad (tweede) en Kuurne-Brussel-Kuurne (achtste).

"Lukasz is één van de opkomende Poolse talenten", legde teammanager Jim Ochowicz uit. "Met Greg Van Avermaet als kopman krijgt Lukasz de gelegenheid nog bij te leren, maar ook al een sleutelrol te spelen in de klassiekers volgend seizoen." De Pool zelf was ook in zijn nopjes met de overstap. "Ik kijk er naar uit voor een team te rijden waar de voorjaarsklassiekers de grootste focus genieten", aldus Wisniowski. "Bovendien zal ik voor een Poolse sponsor en naast diverse Poolse renners kunnen rijden. Greg Van Avermaet is onze kopman en ik zal hem zoveel mogelijk bijstaan. Verder hoop ik in een grote ronde voor een ritzege te kunnen strijden."

🔊 TRANSFER ANNOUNCEMENT 🔊



We are excited to welcome @lukaswisniowski to Continuum Sports in 2019! Łukasz joins the growing number of 🇵🇱 riders in our roster.



Read what Łukasz and General Manager Jim Ochowicz had to say 👉 https://t.co/2oKPvGOvmm



Welcome, Łukasz! pic.twitter.com/j3s8I41dcM BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link