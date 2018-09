Koers kort. Van Emden rijdt WK-tijdrit voor Nederland - Nederlander voor Lotto - Dunbar naar Sky Redactie

13 september 2018

13u20

Bron: Belga

Eddie Dunbar zet wielercarrière verder bij Sky

De Ier Eddie Dunbar (22) stapt over naar Team Sky. Hij ondertekende bij de Britse topformatie een contract tot eind 2019, zo bevestigt de ploeg. Dunbar komt met onmiddellijke ingang over van Aqua Blue Sport. Dat team werd opgedoekt na het afspringen van fusiegesprekken met het Sniper Cycling van Nick Nuyens.

De UCI gaf Dunbar de toestemming meteen voor Sky te tekenen. In principe debuteert de Ier, die vorige maand achtste werd in de Ronde van de Toekomst, zaterdag voor zijn nieuwe werkgever in de Coppa Agostini.

Nederlander Brian van Goethem versterkt Lotto Soudal

De Nederlander Brian van Goethem (27) fietst de volgende twee seizoenen voor Lotto Soudal. Hij komt over van het procontinentale Roompot - Nederlandse Loterij en debuteert in 2019 in de WorldTour. "Ik ben zeker geen veelwinnaar, maar door in veel wedstrijden voor de aanval te kiezen, heb ik me de voorbije jaren wel kunnen profileren", zegt hij donderdag. "Gent-Wevelgem was daar dit jaar het grootste voorbeeld van. Ik sprong mee met de vroege vlucht en we reden met de kopgroep een mooie voorsprong bijeen. Je weet nooit waar een ontsnapping eindigt, maar je probeert altijd zo lang mogelijk voorop te blijven en te overleven."

Van Goethem zal bij Lotto Soudal in dienst van de ploeg moeten rijden. "Komende seizoenen zal ik bij Lotto Soudal eerder degene zijn die achter de vlucht aanrijdt dan de renner die zelf mee in de ontsnapping gaat. Ik zal mijn capaciteiten als hardrijder zeker kunnen uitspelen, maar dan vooral in dienst van de ploeg", gaat de Nederlander verder. "Ik ben niet iemand die de grote namen kan volgen in de finale, dus ik zal met veel plezier voor de ploeg werken. Naast mijn rol in de klassiekers, kan de ploeg ook in andere wedstrijden van het seizoen steeds rekenen op mijn capaciteiten als hardrijder. In de Ronde van België eindigde ik bijvoorbeeld nog derde in de tijdrit. Maar de nadruk ligt voornamelijk op het voorjaar. Ik woon net boven de grens tussen Nederland en België, nog relatief dicht bij de Vlaamse Ardennen. Ik kan er dus makkelijk naartoe om te trainen, me voor te bereiden en parcourskennis op te doen."

Van Emden vervangt in Nederlandse selectie voor tijdrit Van Baarle

Jos van Emden neemt in de Nederlandse selectie voor het WK tijdrijden in Innsbruck de plaats in van Dylan van Baarle. Die moest zijn seizoen voortijdig beëindigen na een ongelukkige val in de Ronde van Spanje. Van Baarle kwam in de twaalfde etappe vlak na de finish ten val door een overstekende official en liep daarbij een breukje aan de rechterkant van zijn bekken op.

De Nederlands kampioen tijdrijden moet van de arts van Team Sky enkele weken volledige rust nemen. Van Baarle meldde zich daarom gisteren af bij bondscoach Thorwald Veneberg, die Van Emden als vervanger aanwees voor de WK.

De renner van LottoNL-Jumbo komt op woensdag 26 september in actie op de tijdrit over 52,5 kilometer, net als titelverdediger Tom Dumoulin en Wilco Kelderman.