KOERS KORT. Van der Poel rekent dit weekend op het vliegtuig om Tsjechische verplaatsing te overbruggen De wielerredactie

16 november 2018

09u12 0

Aerts voor Tabor: “Wil goed scoren in Tsjechië”

Na drie wereldbekermanches, twee in Amerika en één in het Zwitserse Bern, trekken de veldrijders morgen naar Tabor. Toon Aerts leidt momenteel het klassement met 225 punten, Wout van Aert volgt als tweede met 210 punten. De vorige manche in de wereldbeker, in Bern, kwam op naam van Mathieu van der Poel, die het haalde voor Wout van Aert en Toon Aerts. Zoals bekend paste de Nederlander voor de wereldbekers in de Verenigde Staten en speelt hij dus dus geen rol meer in het klassement. Een zege levert weliswaar 80 punten op, de kans dat hij deze achterstand nog inhaalt lijkt onbestaande.

Dus leidt Toon Aerts de dans na zijn zeges in Iowa en Waterloo en zijn derde plaats in Bern. "Dit is een klassement dat ik wil verdedigen", aldus de Telenet Fidea Lion die ook in de DVV Verzekeringen Trofee aan de leiding staat. "Vooral in Tabor wil ik goed scoren, in Koksijde wordt het zaak om de schade te beperken", vertelde hij zondag na de Superprestige in Gavere waar hij tweede werd.

Van der Poel reist met het vliegtuig van Tabor naar Hamme

Zondag is de Flandriencross in Hamme dan weer de plaats van afspraak voor de derde manche van de DVV Verzekeringen Trofee. De zege op de Koppenberg kwam op naam van Toon Aerts, vorige week wist Mathieu van der Poel te juichen in Niel. Aan het parcours aan de sporthal van Hamme werd weinig veranderd. Traditioneel zullen de schuine kanten van de Durmedijk hun rol spelen en ligt er ook een vernieuwde heuvel met de Toyo Tires bandentrappenhindernis.

Extra hindernis: na de wereldbekerwedstrijd in Tabor wacht de renners nog een lange verplaatsing richting België. Van der Poel keert pas zondagochtend terug met het vliegtuig vanuit München. “Geen ideale voorbereiding”, geeft hij toe bij organisator Golazo in een persbericht. “Door de staking van Ryanair zijn er veel vluchten geschrapt. Anders hadden we kunnen terugvliegen vanuit Praag. Dat had het voor ons veel makkelijker gemaakt. Nu moeten we zaterdag eerst nog 400 kilometer naar München rijden, om dan zondagochtend terug te vliegen. In zo’n omstandigheden zal je een paar uur later nooit helemaal uitgerust en fris aan de start staan, maar die omstandigheden zijn voor iedereen het zelfde. Met de camper of de wagen is het zeker niet beter.”