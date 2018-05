KOERS KORT: Van der Poel pakt leiding in wereldbeker mountainbike - Mitchelton-Scott wint ook sprintdag Hammer Series Wielerredactie

26 mei 2018

17u37

Bron: Belga

Van der Poel pakt leiderstrui in wereldbeker mountainbike

Mathieu van der Poel verschijnt morgen tijdens de World Cup mountainbike in het Tsjechische Nové Mesto in de witte leiderstrui aan de start. De Nederlander snelde naar de tweede plek in de Short Track en neemt daardoor de leiding over in het klassement van wereldkampioen Nino Schurter.

Van der Poel was amper één tel trager dan de Nieuw-Zeelander Samuel Gaze. Dit jaar worden de wereldbekermanches vooraf gegaan door een Short Track. Dat resultaat is bepalend voor de startopstelling van de rit de dag erna.

PFOEEE! 😵 What an exciting shorttrack that was! 😍 @mathieuvdpoel takes the second place after a stunning sprint against Sam Gaze👏 #WCNM #MVDP #NoveMesto pic.twitter.com/A4fQGiBN9e Corendon-Circus(@ CorCirCT) link

Na klimkoers wint Mitchelton-Scott ook sprintcriterium

Mitchelton-Scott is de koning van de puntenkoersen van de Hammer Series in het Noorse Stavanger. Na de klimrit op gisteren won de Australische ploeg vandaag ook het sprintcriterium Hammer Sprint.

Na de eerste van tien passages van de lokale ronde van 9,2 kilometer pakte Edward Theuns meteen het maximum van de punten voor zijn Team Sunweb door de groepssprint te winnen. Nadien bezorgden Daryl Impey (Mitchelton-Scott) en Stefan Kung (BMC) hun werkgevers veel punten met een aanval die verschillende ronden meeging.

Het heuveltje dat iedere ronde moest beklommen worden, zette ook na het inlopen van Kung en Impey aan tot aanvallen. Onder meer Dylan Teuns (BMC) en Maxime Monfort (Lotto Soudal) lieten zich opmerken en pikten wat puntjes mee. Dankzij enerzijds een sterke Soren Kragh Andersen, en anderzijds Robert Kluge en Lucas Hamilton liepen respectievelijk Sunweb en Mitchelton-Scott steeds verder weg van de andere ploegen.

De eindsprint voor dubbele punten werd gewonnen door Kristoffer Halvorsen, die zo zijn Team Sky de derde plaats bezorgde. Met Phil Bauhaus op 2 en Theuns op 4 pakte Sunweb nog eens heel veel punten. Maar Mitchelton-Scott van zijn troon duwen kon de Duitse ploeg niet meer, en dus moesten ze tevreden zijn met plaats 2.

Dankzij de leidersplaats mag Mitchelton-Scott morgen met een voorsprong van 30 seconden op Sunweb starten in de afsluitende ploegentijdrit, over drie ronden van 16 km. De andere ploegen krijgen 58 seconden en meer achterstand aangesmeerd. De ploeg die die tijdrit als eerste afsluit, is meteen ook de winnaar van de driedaagse.

Pasqualon pakt zege voor Wanty-Groupe Gobert

Wanty-Groupe Gobert mocht vandaag feesten dankzij Andrea Pasqualon. De 30-jarige Italiaan sprintte naar winst in de GP de Plumelec-Morbihan, een Franse eendagskoers van het niveau UCI 1.1.

Een vlucht van vier Fransen reed een groot deel van de 182 kilometer van de Bretoense wedstrijd aan de leiding. Toen die in natte omstandigheden werd gegrepen, kwam er een aanval van de Fransman Valentin Madouas en de Rus Ildar Arslanov. Hun aanval strandde in de slotkilometers.

Ondanks verschillende ultieme aanvalspogingen, draaide de koers uit op een spurt bergop van een erg uitgedund peloton. Daarin haalde Pasqualon het vlot voor de Fransen Julien Simon (Cofidis) en Samuel Dumoulin (Ag2r La Mondiale). Voor Pasqualon, die in 2018 al achtmaal de top tien haalde, is het de eerste zege van het seizoen.

Devriendt houdt het voor bekeken in Ronde van België

Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert) verscheen niet meer aan de start van de 'koninginnenrit' van de Baloise Belgium Tour, met start en finish in Wanze. Devriendt werd donderdagavond ziek, maar werkte toch nog de tijdrit van gisteren af. Na medische testen werd besloten hem niet meer van start te laten gaan.

"Tom Devriendt was donderdagavond al ziek. Hij wou wel de korte tijdrit van 10 kilometer in Bornem nog afwerken en dan zien of er beterschap was", stelde sportdirecteur Hilaire Van Der Schueren. "Blijkbaar was dat dus niet het geval. Na een bloedproef besloot onze dokter Tom Devriendt niet meer te laten starten. Wellicht hervat hij dinsdag in de kermiskoers van Gullegem."

Bole pakt bloemen in Ronde van Japan

Grega Bole (Bahrain-Merida) heeft de voorlaatste rit van de Ronde van Japan gewonnen. De Sloveen was de beste in een heuvelachtige etappe. Izu Chris Harper en Felix Alejandro Baron mochten mee op het podium. De Spanjaard Marcos Garcia behoudt zijn leiderstrui. De tocht eindigt morgen met een vlakke onderneming naar hoofdstad Tokio.