KOERS KORT. Van der Poel maakt keuze bekend: WK in Yorkshire én testevent Tokio op het programma

Mathieu van der Poel heeft de knopen voor zijn programma in het najaar bekendgemaakt. De winnaar van de Amstel Gold Race genoot na zijn WB-winst in het mountainbiken in Nove Mesto van een dikke week vakantie op Ibiza. Vanaf nu kan hij zich focussen op het tweede deel van zijn seizoen. De hoofddoelen daarin zijn het WK wegwielrennen in Yorkshire en het olympisch testevent in Tokio.

Van der Poel wil op zijn 25ste van nog zoveel mogelijk walletjes blijven eten. Dat wil zeggen dat hij deze zomer en in het najaar de weg en de mountainbike blijft combineren. In de wereldbeker mountainbike staat de Nederlander aan de leiding en die positie wil hij vanaf 12 juli verdedigen. Van Der Poel staat dan aan de start van de wereldbeker in Les Gets. Twee weken later is er dan het Europese kampioenschap in Brno op de mountainbike.

Nadien wisselt hij voor het Natourcriterium van Antwerpen even van fiets. Op 31 juli rijdt ‘MVDP’ aan de zijde van enkele grote namen uit de Tour. Ook het Natourcriterium van Roosendaal passeert de revue op 5 augustus. Tussenin nog de wereldbeker mountainbike in Val di Sole (2 augustus). In Lenzerheide (vanaf 9 augustus) voegt Van der Poel nog een wereldbekermanche aan zijn porgramma toe. Daarna gaat de focus weer even op de weg. In de Arctic Race of Norway (15-18 augustus) en de Tour of Britain (7-14 september) wil Van der Poel zijn vorm bijschaven met het oog op het WK in Yorkshire. Daar wil hij op 29 september een gooi doen naar eremetaal.

Tot slot nog net voor de start van zijn crosswinter het olympische testevent met de mountainbike in Tokio op 6 oktober. Daarna duikt Van der Poel na een pauze weer het veld in. De keuze voor het WK in Yorkshire en het testevent in Tokio betekent dat Van der Poel de wereldbekers veldrijden in de Verenigde Staten links laat liggen. Een keuze die hij ook al dit jaar maakte.

Voor het WK mountainbike in Canada (28/8-1/9) geeft de Nederlander ook forfait, zo bevestigt hij op de website van zijn ploeg Corendon-Circus. “Ik vind het uiteraard erg jammer dat ik het WK mountainbike links moet laten liggen, maar er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden. Ik kan niet ontkennen dat het WK-parcours in Yorkshire mij moet liggen, daarom kies ik dit jaar resoluut voor het WK op de weg. Ik wil bovendien absoluut aanwezig zijn op het testevent in Tokio, de Olympische Spelen van 2020 zijn nog steeds het grote doel. De drie events combineren is niet haalbaar”, legt Van der Poel uit.

De beslissing met betrekking tot deelname aan het WK kwam er onder andere na gesprek met bondscoach Koos Moerenhout en de Nederlandse wielerbond. “Ik ben blij dat we Mathieu kunnen opnemen in de Nederlandse selectie voor Yorkshire. Ik ben ervan overtuigd dat we met een sterke ploeg aan het vertrek staan en met van der Poel erbij neemt de kracht van de Nederlandse ploeg alleen maar toe”, zegt Moerenhout.

Ook het programma van Van der Poel in aanloop naar het wereldkampioenschap in Yorkshire is bekend. Van der Poel keert in het weekend van 12-14 juli terug in competitie voor de wereldbekermanche mountainbike in Les Gets. Daarna komt hij aan de start van het Europees kampioenschap mountainbike in Brno. Aansluitend volgen in augustus de twee wereldbekermanches MTB in Val di Sole en Lenzerheide. De optie om het Nederlands kampioenschap mountainbike af te werken blijft nog open.

Deceuninck-Quick.Step geeft Michael Morkov nieuw contract

De 34-jarige Deen Michael Morkov heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step verlengd tot eind 2021. Dat maakte de Belgische WorldTourploeg bekend. Morkov is bezig aan zijn tweede seizoen bij de ploeg van Patrick Lefevere. Daarvoor fietste hij bij Katusha (2016-2017) en Saxo (2009-2015). Een ritzege in de Vuelta van 2013 en twee Deense titels op de weg (in 2013 en 2018) zijn zijn fraaiste zeges.

“Deze contractverlenging is een mooie overwinning voor ons”, zegt Lefevere. “Hij werkt hard en offert zich op, maar voegt ook heel wat ervaring en kennis toe. Hij is heel populair in de ploeg en dat hij blijft, is belangrijk voor de opbouw van onze ploeg in de komende jaren.”

Teammanager Christophe Brandt hekelt organisatie na val van renner in Luxemburg

De Fransman Justin Jules kwam gisteren zwaar ten val in het slot van de openingsrit in de Ronde van Luxemburg. Hij raakte in de sprint de poot van een nadarafsluiting. Christophe Brandt, zijn sportieve baas bij Wallonie-Bruxelles, steekt een beschuldigende vinger uit naar de organisatie.

"Ik versta niet waarom de aankomstzone precies daar moest liggen", zegt Brandt. "Ik ben misschien de laatste om kritiek te geven op een organisator. Maar wetende dat de kans groot is dat de rit eindigt op een massasprint en dan op zo'n smalle baan en in een afdaling met bocht een finish leggen, dat is toch een beetje vragen om problemen."

Justin Jules schoof na zijn val nog als tweede over de streep, na winnaar Christophe Laporte. Onderzoek in het ziekenhuis bracht geen breuken aan het licht. Of hij vandaag/vrijdag nog start, is een vraagteken. "Ik wil geen enkel risico lopen met mijn renner. Ik schat de kans klein in dat hij alsnog aan de start komt. Het was een spijtig ongeval en Justin kende veel geluk dat hij er met schaafwonden en hechtingen vanaf komt. Het had allemaal veel erger kunnen zijn", aldus Brandt.

