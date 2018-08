KOERS KORT. Van der Poel leider af in Noorwegen - Roelandts trekt naar Movistar - Eerste profzege voor Edet (bis) De wielerredactie

17 augustus 2018

18u25 4

Van der Poel leider af in Noorwegen

Mathieu van der Poel is leider af in de Arctic Race of Norway (cat. 2.BC). De Nederlander verloor daags na zijn ritwinst meer dan een minuut in een waaieretappe waarin het geen moment stilviel. De Amerikaan Colin Joyce (Rally) won de rit, de Rus Sergei Chernetski (Astana) is de nieuwe leider.

Etappe 2 tussen Tana en Kjollefjord was met zijn 195 km doorheen een desolaat landschap de langste van de zesde Arctic Race of Norway. Onderweg lagen vijf beklimmingen te wachten, maar toch was het vooral de harde wind die de wedstrijd domineerde. Terwijl onder meer Warren Barguil van de weg afwaaide, speelde BMC het waaierspel hard. Aanvankelijk liet Van der Poel zich niet verrassen, maar op een klim van eerste categorie op 40 km van de streep moest de Nederlandse kampioen toch passen. Hij waaide terug naar een derde groep en kon nooit meer voorin komen aansluiten.

Op de top bleven enkel nog Jakob Fuglsang, Chernetski en Alberto Bettiol vooraan over. Door de felle tegenwind speelde het trio zijn voorsprong van driekwart minuut kwijt op elf achtervolgers, met daarbij de Belg Steff Cras. In de sprint klopte Joyce nog net de Nederlander Dennis van Winden. Markus Hoelgaard werd derde, Cras achtste. In het klassement heeft Chernetski 0:04 voor op eerste achtervolger Joyce. Cras is elfde op 0:34.

De Arctic Race of Norway eindigt zondag. De rit van 194 km van zaterdag bevat enkele pittige hellingen aan het eind.

🇺🇸 Colin Joyce wins stage 2 in Kjøllefjord! 💪#ArcticRace pic.twitter.com/Mn3chhdEG1 Arctic Race of Norway(@ ArcticRaceofN) link

Eerste profzege voor Nicolas Edet (bis)

Nicolas Edet heeft op zijn 30ste zijn eerste profzege geboekt. De Fransman van Cofidis won in eigen land de derde etappe in de Ronde van de Limousin (cat 2.1). Na 190,1 km van Egletons naar Uzerche liet Edet de Italiaan Davide Ballerini en zijn landgenoot Fabien Grellier in een sprint met zes achter zich. Thomas Degand werd zesde. Edet nam ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Anthony Roux. Hij heeft nu tien seconden voorsprong op de Italiaan Marco Canola en twaalf op Roux.

Eerder dit jaar kwam Edet, die profrenner is sinds 2011, ook als eerste over de streep in een rit van de Ronde van de Ain. Die zege verloor hij echter weer doordat hij aan een rotonde voor de verkeerde richting had gekozen.

De Ronde van de Limousin eindigt zaterdag met een rit van 162 km naar Limoges.

Bratashchuk wint derde rit in Hongarije

Andrii Bratashchuk (Team Novak) heeft de derde etappe in de Ronde van Hongarije (cat. 2.1) gewonnen. Na 206 km kwam de 26-jarige Oekraïner met een voorsprong van twee seconden op het peloton over de streep in Hajduszoboszlo. De Italiaan Manuel Belletti, winnaar van de eerste etappe, was in de sprint voor de tweede plaats sneller dan de Marokkaan Ahmed Amine Galdoune en Joeri Stallaert. Jelle Donders werd twaalfde. In het klassement blijft Belletti aan de leiding, met 0:12 voorsprong op zijn landgenoot Matteo Moschetti en 0:21 op de Fransman Charles Planet. Er zijn nog twee etappes te gaan in Hongarije.

LottoNL-Jumbo mikt op twee klassementsrenners, ook De Tier mag mee

LottoNL-Jumbo heeft zijn achtkoppige selectie voor de komende Ronde van Spanje (25 augustus-16 september) bekendgemaakt. Het Nederlandse WorldTour-team start met klassementsambities voor Steven Kruijswijk en de Nieuw-Zeelander Georg Bennett. Danny van Poppel mag zijn kans gaan in de massasprints. Van Belgische zijde start Floris De Tier.

De 31-jarige Kruijswijk reed in de voorbije Tour naar een knappe vijfde stek. In 2016 leek hij lange tijd op weg naar eindwinst in de Giro, toen een late val roet in het eten gooide en hij nog wegzakte naar de vierde plek.

De 28-jarige Bennett liet de voorbije Giro een toptiennotering optekenen (achtste). Hij werd twee jaar geleden ook al tiende in de Vuelta en won vorig jaar de Ronde van Californië.

De snelle Van Poppel, nog altijd maar 25, won dit seizoen Halle-Ingooigem en een etappe in de Ronde van Valencia. Hij schreef in 2015 al eens een Vueltarit op zijn palmares.

Voor Floris De Tier (26) lijkt vooral een rol in dienst van de ploeg weggelegd.

Selectie LottoNL-Jumbo:

George Bennett (NZe), Lars Boom (Ned), Flores De Tier (BEL), Steven Kruijswijk (Ned), Sepp Kuss (VSt), Tom Leezer (Ned), Bert-Jan Lindeman (Ned), Danny van Poppel (Ned)

J arlinson Pantano moet forfait geven met toxoplasmose

Trek-Segafredo kan in de aankomende Ronde van Spanje (25 augustus-16 september) niet rekenen op haar Colombiaanse klimmer Jarlinson Pantano. De 29-jarige Pantano is besmet met toxoplasmose, een ziekte veroorzaakt door een microscopisch kleine, eencellige parasiet. De Colombiaan is al de tweede Trekrenner met het virus in één jaar. De Italiaan Fabio Felline kampte eerder ook al met de 'kattenziekte'.

Pantano is aan zijn tweede seizoen bij Trek bezig en won afgelopen voorjaar nog een etappe in de Ronde van Catalonië. Twee weken geleden in de Ronde van Polen ging het echter mis. Hij moest ziek opgeven en nadien werden bloedtesten gedaan. "Die wijzen in de richting van toxoplasmose", aldus ploegdokter Gaetano Daniele. "Het is onmogelijk te zeggen hoe lang Jarlinson buiten strijd is, maar hij mist zeker de Vuelta. Hij moet zoveel mogelijk rusten en zijn lichaam de kans geven te herstellen van de infectie."

De Colombiaan zelf gaat mentaal door een moeilijke periode. "Om eerlijk te zijn, heb ik het zwaar momenteel", liet hij optekenen. "Ik ben erg teleurgesteld, maar aan de andere kant ook opgelucht. We weten nu wat het probleem is en waarom ik al een tijd slecht reed. Ik ga nu focussen op mijn herstel om nadien te proberen zo snel mogelijk opnieuw resultaten te rijden."

In september vorig jaar werd ook Pantano's ploegmakker Fabio Felline gediagnosticeerd met toxoplasmose. Hij hervatte begin 2018, maar moest in april toch opnieuw in een rustpauze inlassen. Sinds juni koerst hij weer op volle kracht.

💥Latest team news 💥@jarlinsonpantan, who had been struggling in races and recently abandoned the Tour of Poland, was diagnosed with toxoplasmosis.

He will miss #LaVuelta.



Join us in wishing him a speedy recovery. pic.twitter.com/OAmDwT5Sst Trek-Segafredo(@ TrekSegafredo) link

Roelandts volgend seizoen kopman bij Movistar voor Vlaamse klassiekers

Jürgen Roelandts (BMC) zal volgend seizoen uitkomen voor het Spaanse Movistar. Dat maakte het team vandaag bekend. De voormalige Belgische kampioen zal er vooral uitgespeeld worden in de Vlaamse klassiekers. Roelandts had nog keuze uit andere teams, maar verkoos om voor het eerst in zijn carrière in Spaanse loondienst te gaan rijden.

"We hebben een tijdje de markt afgegaan en dan kwam Movistar met een mooi voorstel. Ik kon ook blijven bij het 'nieuwe CCC' maar de sportieve uitdaging bij Movistar leek me net iets groter. Ik krijg binnen die ploeg het statuut van kopman voor de Vlaamse klassiekers. Daar zochten ze al een tijdje naar en die hebben ze blijkbaar nu gevonden", aldus Jürgen Roelandts.

De 33-jarige Roelandts stond in die bewuste koersen enkele keren op het podium, maar de echte kers op de taart ontbreekt nog op zijn palmares. "Mijn carrièredoel is en blijft nog steeds een overwinning in een Vlaamse klassieker. Nu doet de opportuniteit zich voor. Ik krijg immers 'carte blanche' binnen het team. Ik hoef volgend seizoen naar niemand meer te kijken. Dit jaar reed ik in dienst van Greg Van Avermaet. Dat vond ik niet erg, maar ik wil het nog eens proberen voor mezelf. Movistar is bovendien een team dat al jaren in het peloton zit. Met mij erbij moeten ze ook in de Vlaamse koersen naam kunnen maken, ook al zijn er nog mannen als Imanol Erviti en Daniele Bennati binnen de ploeg die daar niet slecht uit de verf komen."

Maar eerst dus nog het seizoen afmaken bij BMC. "Zondag start ik in Hamburg, daarna volgen de Ronde van Duitsland en de Ronde van Engeland. Ik wil bij BMC eindigen in schoonheid."

2️⃣ Para los estudiosos: @jurgenroelandts será tan solo el segundo ciclista de Bélgica en formar parte de los equipos de Abarca Sports en sus -en 2019- cuarenta años de historia. El primero fue Francis Vermaelen, miembro del plantel de 1983. #DeReynoldsAMovistar pic.twitter.com/NMxiKpReDp Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Geraint Thomas maakt in Ronde van Duitsland wederoptreden

Geraint Thomas zal volgende week zijn wederoptreden in competitie vieren in de hernieuwde Ronde van Duitsland (23-26 augustus). Dat maakte de organisatie van de wielerronde bekend. Voor Thomas zullen het zijn eerste competitiekilometers worden sinds hij eind juli de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef. Wel nam hij al deel aan enkele criteriums, vanavond rijdt hij met Kortrijk Koerse zijn enige criterium in ons land.

De Deutschland Tour (2.1) maakt volgende week na een afwezigheid van negen jaar haar comeback. In oktober 2008 werd omwille van de vele dopinggevallen in het wielrennen besloten de handdoek in de ring te gooien, maar Tourorganisator ASO blies dit jaar nieuw leven in de ronde. Elf WorldTour-teams, waaronder Quick.Step Floors en Lotto-Soudal, verschijnen aan de start.

Bij Sky is Geraint Thomas de opvallendste naam. De 32-jarige Welshman legt uit goede herinneringen te hebben aan wedstrijden in Duitsland. "Ik heb twee keer de Ronde van Beieren (2011 en 2014) gewonnen en heb altijd graag gekoerst in Duitsland. Het is een wonderschoon land en ik ben blij er terug te keren."

Naast Thomas verschijnen met Marcel Kittel (Katusha), Andre Greipel (Lotto-Soudal), Tony Martin (Katusha) en nationaal kampioen Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) de meeste Duitse toprenners aan de start. Ook de Nederlander Tom Dumoulin (Sunweb), nummer twee in de voorbije Tour, wordt aan de start verwacht.

Rosskopf blijft ook aan boord bij Continuum Sports

Continuum Sports, het nieuwe team dat ontstaat uit de samenvoeging van het Amerikaanse WorldTour-team BMC en de Poolse procontinentale ploeg CCC Sprandi Polkowice, heeft het verlengd verblijf van Joey Rosskopf aangekondigd. De regerend Amerikaans kampioen tijdrijden is ook komend seizoen ploegmakker van Greg Van Avermaet.

De 28-jarige Rosskopf vervoegde BMC in 2015 en schreef sindsdien naast twee Amerikaanse tijdrittitels (2017 en 2018) ook de Ronde van de Limousin (2016) op zijn palmares. De hardrijder is verder een naar waarde geschatte kracht in dienst van de kopmannen.

"BMC heeft de voorbije vier jaar met ongelooflijk veel geduld geholpen me mijn weg binnen het team te vinden", legde Rosskopf uit. "Hun steun heeft me een betere wielrenner gemaakt en ik ben er zeker van dat ik die vooruitgang in dit traject kan voortzetten. Het was een makkelijke beslissing om te verlengen. Ik kijk er naar uit om deel uit te maken van ons 'new look' team van 2019."

Jesper Hansen ruilt Astana voor Cofidis

Jesper Hansen (Astana) zet zijn carrière voort bij Cofidis. De 27-jarige Deen tekende een contract voor twee seizoenen bij de Franse wielerploeg. Hansen, winnaar van de Ronde van Noorwegen in 2015, zal bij Cofidis vooral ingezet worden voor meerdaagse wielerwedstrijden. "Bij Cofidis kan ik me blijven verbeteren", sprak de Deen.

Sportief directeur Cédric Vasseur liet zich alvast positief uit over zijn nieuwe aanwinst. "Voor wedstrijden van meer dan een week is Jesper echt de geknipte man, maar ook bij sprints of aankomsten bergop zullen we hem goed kunnen gebruiken", aldus de Fransman.

Peter Sagan kiest Vuelta als voorbereiding op WK

De Slovaak Peter Sagan heeft zijn deelname aan de Vuelta bevestigd. "De Vuelta past perfect in mijn voorbereidingen op het WK in Innsbruck", liet de drievoudige wereldkampioen weten. Daar hoopt hij voor de vierde keer op rij wereldkampioen wielrennen te worden.

De 28-jarige Sagan liet eerder al doorschemeren in de Vuelta te zullen starten, voor het eerst sinds 2015. Op het EK in Glasgow moest hij vorig weekend nog opgeven omdat hij nog last ondervond van een valpartij tijdens de Ronde van Frankrijk. Vooraleer Sagan naar Spanje trekt, rijdt hij eerst nog de Cyclassics in Hamburg. Sagan wordt bij Bora-Hansgrohe bijgestaan door Marcus Burghardt (Dui), Rafal Majka (Pol), Lukas Pöstlberger (Oos), Emanuel Buchmann (Dui), Michael Schwarzmann (Dui), Davide Formolo (Ita), Jay McCarthy (Aus).

Quick.Step met Viviani en drie Belgen naar Vuelta

Quick.Step Floors heeft zijn achtkoppige selectie voor de Vuelta bekendgemaakt. Het team van Patrick Lefevere rekent op spurter Elia voor ritsucces en de puntentrui. De Italiaan krijgt Michael Morkov en Fabio Sabatini mee als helpers voor de sprint. Daarnaast mogen landgenoten Dries Devenyns, Pieter Serry en Laurens De Plus zich bewijzen in de lastigere etappes. De overige twee namen: Kasper Asgreen en Enric Mas.

We give you the eight Quick-Step Floors riders who on August 25 will line out in Malaga for the start of the 73rd @lavuelta: https://t.co/0usOMQbsvK pic.twitter.com/c9xNxnAr3T Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Benoot weer in koers na val in Tour

Lotto Soudal zakt op 19 augustus voor de 22ste editie van de EuroEyes Cyclassics Hamburg naar Duitsland af. Net zoals in 2015 wil André Greipel dit jaar opnieuw een gooi doen naar winst in de Duitse WorldTour-klassieker. Lotto Soudal start zondag dan ook met een duidelijk doel.

Lotto-Soudal kan weer rekenen op Tiesj Benoot. Onze landgenoot is na zijn fikse valpartij in de Tour weer fit om te koersen. Samen met André Greipel is hij een van de mannen om in de gaten te houden voor de EuroEyes Cyclassics in Hamburg komende zondag. Op de erelijst pronken naast Greipel dan ook snelle mannen als Elia Viviani en Caleb Ewan.

“Als je naar de renners op de erelijst kijkt, merk je dat vaak een sprinter met inhoud deze klassieker wint", verklaart ploegleider Bart Leysen de selectie. "En André is zo’n type sprinter. Samen met Lars Bak, Jasper De Buyst, Adam Hansen, Moreno Hofland, Marcel Sieberg en een sterke Tiesj Benoot hebben we jongens die André op een goede manier kunnen bijstaan en naar de finale loodsen. Zeker in de laatste drie kilometer moeten we goed vooraan zitten, want die zijn erg chaotisch. En natuurlijk moet je ook die ruim 200 kilometer voordien zien te overleven.”

"Tiesj Benoot rijdt in Hamburg zijn enige koers tussen zijn valpartij in de Tour de France en zijn deelname aan de Vuelta. Het is dan ook nog afwachten hoe zijn conditie is, maar hij kan eventueel anticiperen indien er grote namen of renners van ploegen zonder sprinter in hun gelederen wegrijden. Waarschijnlijk komt het toch neer op een massasprint en zetten we alles op Greipel. Hij heeft bewust de Ronde van Polen als voorbereiding gekozen en de BinckBank Tour links laten liggen om zich te focussen op deze klassieker. Hij is erg gemotiveerd om in zijn thuisland te tonen wat hij kan en een goede prestatie neer te zetten."

Selectie Lotto Soudal: Lars Bak, Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, André Greipel, Adam Hansen, Moreno Hofland en Marcel Sieberg.

Mitchelton-Scott versterkt zich met Scotson

Callum Scotson rijdt de volgende twee jaar voor Mitchelton-Scott. De 22-jarige Australiër ziet daarmee een van zijn dromen uitkomen. "Ik hoopte al jaren om ooit professioneel wielrenner te worden en waar kan het beter dan bij Mitchelton-Scott", aldus de jongere broer van BMC-renner Miles Scotson.

De Australische kampioen tijdrijden bij de beloften is overigens geen onbekende. Hij werd dit jaar 5de in Parijs-Roubaix voor beloften en haalde op de Spelen in Londen zilver in de ploegkoers aan de zijde van Cameron Meyer.