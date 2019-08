KOERS KORT. Van der Poel kraakt in Noorwegen - Mannaerts Belgisch kampioen elite zonder contract Wielerredactie

17 augustus 2019

18u31

Belga

Eiking wint in Arctic Race voor Wanty-Gobert, Van der Poel kraakt

De Noor Odd Christian Eiking heeft in eigen land voor het Belgische Wanty-Gobert de derde etappe van de Arctic Race (2.BC) gewonnen. Frans kampioen Warren Barguil (Arkea-Samsic) neemt de leidersplaats over van Mathieu van der Poel, die meer dan een minuut verloor op de slothelling.

Een vlucht van vijf renners, met daarbij de Belg Thimo Willems, reed een groot deel van de 176 kilometer tussen Sortland en Storheia aan de leiding, maar eigenlijk moest het allemaal gebeuren op de steile slotklim van 3,3 kilometer. Aan de voet daarvan werden de laatste vluchters gegrepen en plaatste Loïc Vliegen een vroege aanval.

Maar achter de rug van de Waal roerden de verwachte namen zich: Warren Barguil, Alexey Lutsenko en klassementsleider Van der Poel. Bij een tweede versnelling van Lutsenko en Barguil, samen met Hugo Houle en Odd Christian Eiking, moesten zowel Van der Poel als Vliegen capituleren. Geen van de twee zou nog de top tien halen.

Aan het eind liet de 24-jarige Eiking de rest in de steek, goed voor zijn derde profzege. Barguil finishte als tweede op vijf seconden, acht seconden voor de neus van de derde, Lutsenko. En dat volstond voor de Fransman om de leiderstrui te nemen met amper drie seconden voorsprong op de Kazachse kampioen. Floris De Tier was de beste Belg met een dertiende plaats in de rit en een elfde in de stand.

Zondag wordt de laatste rit van de Arctic Race afgewerkt tussen Lodingen en Narvik. In de finale van de 165 kilometer staan er verschillende hellingen op het menu.

Britten aan het feest in derde etappe Ronde van de Toekomst

De Britse nationale belofteploeg heeft vandaag plaatsen 1 en 2 bezet in de derde etappe van de Franse Ronde van de Toekomst (Nations Cup). De Noor Tobias Foss is de nieuwe leider.

Aan het eind van de derde etappe van 162 kilometer tussen Montignac-Lascaux en Mauriac, over heuvelachtige wegen, werd het een sprint van een uitgedund peloton. Daarin haalde de 20-jarige Brit Ethan Hayter het met gemak voor zijn landgenoot Tom Pidcock, die mee vierde. Hayter won eerder dit jaar ook al twee ritten in de Ronde van Italië voor renners onder de 23 jaar.

De Italiaan Stefano Oldani werd derde. Drie Belgen haalden de top vijftien: Ilan Van Wilder (tiende), Sylvain Moniquet (elfde) en Mauri Vansevenant (dertiende). Foss, vijfde in de etappe, lost de Deen Mathias Norsgaard Jorgensen af aan de leiding van het algemene klassement. De Ronde van de Toekomst eindigt op zondag 25 augustus.

Sosa kleurt eindwinst met tweede ritzege in Ronde van Burgos

De 21-jarige Colombiaan Ivan Ramiro Sosa (Team Ineos) volgt zichzelf op als eindwinnaar van de Spaanse Ronde van Burgos (2.BC). Hij won vandaag ook de vijfde en laatste rit met aankomst bergop.

Net als vorig jaar eindigde de laatste etappe in Burgos op de ruim elf kilometer lange klim van Lagunas de Neila, met top op bijna 1900 meter boven zeeniveau. En net als toen was Sosa (eerder in deze editie ook al ritwinnaar op dag 3) dus goed voor zowel dag- als eindwinst.

Deze keer bleef hij ondanks de aanvallen van veel van zijn concurrenten op zijn eentje met een handvol seconden de Portugese voormalige wereldkampioen Rui Costa en de Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier voor. De Ecuadoraanse Giro-winnaar Richard Carapaz, erg actief op de slotklim, werd vierde. In de eindstand haalt Sosa het met 0:31 voorsprong van de Spanjaard Oscar Rodriguez en 0:42 op Carapaz.

De Ronde van Burgos, toe aan zijn 41e editie, geldt als één van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Ronde van Spanje, die volgende zaterdag van start gaat in Torrevieja.

Jelle Mannaerts Belgisch kampioen elite zonder contract

Jelle Mannaerts is bij de elite zonder contract de nieuwe Belgische kampioen. In een sprint met vijf was hij in het Luxemburgse Habay-la-Neuve sneller dan Brecht Stas, Sten Van Gucht, Gerry Druyts en Jari Verstraeten.

Mocht Jelle Mannaerts meedoen aan het BK voor elite zonder contract? Eind juni reed de Limburger in Gent nog het kampioenschap bij de profs.

“We hebben dat bij zijn inschrijving bekeken”, benadrukte UCI-commissaris Philip Mariën. “In het reglement is niets voorzien. Dus mocht hij starten. Want prof is Jelle Mannaerts nooit geweest. Bij het team van Peter Bauwens werd hij enkele weken geleden ontslagen. Dus is hij eliterenner zonder contract.” De 27-jarige Limburger, in Habay-la-Neuve met rugnummer 13, aasde eind vorig seizoen op een contract.

“Derde in Tro-Bro Léon, twee maal top tien in de Baloise Belgium Tour, nog enkele toptiennoteringen in 1.1-koersen, toch leverden die uitslagen me geen profcontract op”, zuchtte Mannaerts. “Waardoor mijn motivatie wegebde. Volgend jaar ga ik op zoek naar een job in combinatie met koersen. Voortaan telt enkel het plezier.”

Aan de driekleur zal de pion van het Hubo-Titan Cargo Cycling Team van François De Smedt zonder twijfel twaalf maanden plezier beleven. Een titel die hij, na kritiek op de Zannata-fietsen van Tarteletto-Isorex, op revanche pakte?

“Absoluut niet, revanchegevoelens heb ik helemaal niet”, benadrukte Mannaerts die kampioen werd op een Trek. “Ei zo na dreigde het verkeerd te gaan. Net op tijd kon ik met Robby Cobbaert twee ronden voor het einde naar vier aanvallers rijden. Toen ik merkte bij wie ik aanpikte dacht ik dat het de juiste vlucht was. Aanvallen kwamen er in de slotronde niet meer. Iedereen zat stuk want dit was een zware koers. De aankomstzone had ik goed verkend. Ik wist waar ik de sprint moest aangaan. Mijn plannetje klopte.” (FHN)

Canola sprint naar zege in Ronde van Utah, Hermans blijft leider

Marco Canola (Nippo Vini Fantini) heeft vrijdag de vierde rit in de Ronde van Utah (2.BC) op zijn naam geschreven. De dertigjarige Italiaan haalde het na 86,5 kilometer in en om Salt Lake City in een sprint met een grote groep voor de Amerikanen Travis McCabe (Floyd’s Pro Cycling) en Brendan Rhim (Araphoe-Hincapie p/b BMC). Ben Hermans (Israel Cycling Academy) finishte als negende en blijft leider.

Het is voor Canola zijn negende profzege. De Italiaan won twee jaar geleden ook al een rit in Utah. Zijn grootste overwinning is een rit in de Giro in 2014.

De vijfde en voorlaatste etappe van de Ronde van Utah heeft zaterdag als start- en aankomstplaats Canyons Village. Er moet 128 kilometer afgelegd worden, met drie forse beklimmingen onderweg. Ben Hermans hoopt zich dit jaar te verzekeren van de eindzege in Utah. Vorig jaar strandde hij op de tweede plaats in het eindklassement.