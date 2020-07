KOERS KORT. Van der Poel kent ploegmaten voor Strade Bianche - Naesen koerst vanaf 2021 voor AG2R - Citroën Team De wielerredactie

30 juli 2020

Van der Poel met twee Belgen in steun naar Strade Bianche

Mathieu van der Poel kent z'n ploegmaats voor de Strade Bianche van komende zaterdag. De Nederlandse alleskunner gaat bij z'n debuut meteen voor winst op de Toscaanse grindwegen en krijgt daarvoor ondersteuning van twee Belgen. Floris De Tier en Gianni Vermeersch moeten MVDP zo goed als mogelijk richting Siena loodsen. Ook Philipp Walsleben, Scott Thwaites, Petr Vakoc en Kristian Sbaragli zitten in de selectie.

Oliver Naesen koerst volgend seizoen voor AG2R - Citroën Team

AG2R heeft een nieuwe partner gevonden. De ploeg van Oliver Naesen verwelkomt vanaf volgend seizoen autofabrikant Citroën als co-sponsor. De formatie zal in 2021 dan ook als AG2R - Citroën door het leven gaan.

EK mountainbike wordt in oktober in Zwitserland gehouden

De Europese kampioenschappen mountainbike worden van 15 tot 18 oktober georganiseerd in het Zwitserse Monte Tamaro nabij de stad Monteceneri. Dat maakte de Europese wielerbond UEC bekend. Het EK stond aanvankelijk in mei in het Oostenrijkse Graz geprogrammeerd, maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Er zullen in Zwitserland, vlakbij de locatie waar Filip Meirhaeghe in 2003 wereldkampioen werd, negen Europese titels worden uitgereikt: zes in de olympische cross-country (junioren, U23, elite mannen en vrouwen), een in de teamaflossing en twee in de eliminator (mannen en vrouwen). Er worden zo’n 400 deelnemers uit 35 landen verwacht.

Vorig jaar kroonde de Nederlander Mathieu van der Poel zich in het Tsjechische Brno voor het eerst tot Europees kampioen. Bij de vrouwen verlengde de Zwitser Jolanda Neff haar titel.

INEOS met sterk zevental naar Route d’Occitanie

Team INEOS heeft een straffe selectie op papier gezet voor de Route d’Occitanie. Met Egan Bernal en Chris Froome staan er twee Tourwinnaars aan het vertrek. Zij draaien de benen warm voor de Tour de France, waar ze allebei als kopman aan de start staan. Naast Bernal en Froome starten ook Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov en Dylan van Baarle in Frankrijk. De Route d’Occitanie start zaterdag.

Memorial Danny Steenhout wordt na BK tijdrijden eerste wedstrijd voor vrouwen elite

De Memorial Danny ‘Bolle’ Steenhout van zaterdag 22 augustus zal na het BK tijdrijden de eerste koers worden voor dames elite. Het betreft een avondcriterium in Oetingen (Vlaams-Brabant) waar de organisatoren van het gemeentebestuur de toelating kregen het evenement plaats te laten hebben. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken onder andere de namen van Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke en Jolien D’hoore. Het organisatiecomité hoopt ook nog Marianne Vos te strikken.

“We zullen, na het BK tijdrijden van donderdag 20 augustus, de eerste wegwedstrijd zijn na een hele periode waarin er geen enkele vrouwenkoers werd georganiseerd. Daarom ook zitten we aan ons plafond voor wat betreft het aantal deelneemsters. Ik kreeg zoveel aanvragen binnen van rensters dat ik wel vier koersen zou kunnen organiseren die avond”, zegt organisator Steven Christiaens. “Natuurlijk nemen wij uitzonderlijke maatregelen. Geen publiek aan start en finish en ook langsheen de omloop gelden de coronamaatregelen. Niet simpel, maar we willen toch iets organiseren. Wij hebben daarvoor de steun gekregen van burgemeester Michel Doomst en het gemeentebestuur.”

“Het criterium werd in het leven geroepen na het overlijden van Danny ‘Bolle’ Steenhout. Hij was een fervent fan van Marianne Vos. De Nederlandse staat op ons verlanglijstje, maar op dezelfde dag als onze koers is er het Nederlands kampioenschap op de weg. Wel hebben we de toezegging gehad van Jolien D’hoore, Jesse Vandenbulcke, de Française Marion Norbert Riberolle en nog enkele ronkende namen”, besluit Steven Christiaens. De start wordt gegeven om 18u30 op de Kerkstraat van Oetingen. De dames elite werken tijdens dit avondcriterium 35 ronden van 2 kilometer af.