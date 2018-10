KOERS KORT. Van der Poel en Vos voeren EK-selectie Oranje aan - Benfatto sprint naar zege in Ronde Hainan - De Ketele en Ghys vierde in ploegkoers Redactie

29 oktober 2018

11u01 0

Van der Poel en Vos voeren EK-selectie Oranje aan

Met Mathieu van der Poel en Marianne Vos heeft Nederland twee topfavorieten in huis voor het EK veldrijden van zondag in Rosmalen. De mannenploeg van Oranje voor het EK bestaat verder uit Lars van der Haar, David van der Poel, Corné van Kessel, Stan Godrie, Sieben Wouters, Joris Nieuwenhuis en Gosse van der Meer. Bij de vrouwen heeft Vos het gezelschap van Maud Kaptheijns, Annemarie Worst, Sophie de Boer, Denise Betsema, Geerte Hoeke en Lizzy Witlox.

Mathieu van der Poel veroverde vorig jaar in Tabor de Europese titel voor landgenoot Lars van der Haar en Toon Aerts, en wil zijn kampioenstrui graag behouden. Wereldkampioen Wout van Aert was er in 2017 niet bij op het EK, maar doet zondag wel een gooi naar de trui.

De Ketele en Ghys vierde in ploegkoers in Canada

Kenny De Ketele en Robbe Ghys zijn vierde geworden in de ploegkoers op de Wereldbekermanche baanwielrennen in het Canadese Milton. De winst was voor de Denen Casper Van Folsach en Julius Johansen. De Europese kampioenen vormen binnenkort ook een koppel tijdens de 78ste editie van de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent (13-18 november). De Ketele verdedigt daar zijn titel nadat hij vorig jaar, aan de zijde van Moreno De Pauw, won in het Kuipke.

Benfatto spurtwinnaar in Hainan

Marco Benfatto (Androni Giocattoli - Sidermec) heeft de zevende rit in de wielerronde van Hainan (Chn/2.BC) op zijn naam geschreven. De 30-jarige Italiaan haalde het na 127,3 km tussen Wuzhishan en Sanya in een massasprint voor zijn landgenoten Imerio Cima (Nippo- Vini Fantini- Europa Ovini) en Andrea Guardini (Bardiani-CSF). De Nederlander Raymond Kreder (Team UKYO) kwam als vijfde over de streep en behoudt de gele leiderstrui. De dertiende Ronde van Hainan eindigt woensdag. Dan kennen we de opvolger van de Italiaan Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia).

Top 3 in Sanya:

1. Marco Benfatto (Androni Giocattoli-Sidermec)

2. Imerio Cima (Nippo Vino Fantino)

3. Andrea Guardini (Bardiani CSF)