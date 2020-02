KOERS KORT. Van der Poel en co verkennen Omloop niet - Naesen en Stuyven kennen ploegmaats voor openingsweekend De wielerredactie

25 februari 2020

14u08 0

CCC-Belgen verkennen woensdag Omloop, rest van team gaat donderdag op pad

Tweevoudig winnaar van de Omloop Greg Van Avermaet (2016 en 2017) gaat woensdag de openingsklassieker verkennen. De Waaslander doet dat in het gezelschap van zijn Belgische ploegmakkers binnen het CCC Team Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck. Daags nadien trekt sportdirecteur Valerio Piva op pad met rest van het team bij wie Matteo Trentin, Jonas Koch en Michael Schär.

“Normaal gezien staat er morgen een verkenning van de Omloop op het programma. Dit voor een kleine delegatie van onze ploeg, de Belgen dus. Net als vorig jaar is het de bedoeling dat we starten vanuit Gavere, nadat we eerste verzamelen in onze service-course. Vanaf kilometer 85 trekken wij dan naar Ninove. Is het woensdag echt te slecht weer, dan korten wij de verkenning drastisch in en snijden wij wellicht bepaalde stroken van het parcours af om zo sneller naar Ninove te geraken. Donderdag gaan we opnieuw verkennen, zij het dan in een zeer korte versie van de Omloop, met onder andere Matteo Trentin, Michael Schär en Jonas Koch en de mannen die Kuurne-Brussel-Kuurne rijden”, verduidelijkt Piva.

Bij CCC Team werd Matteo Trentin ingehaald. Samen met Greg Van Avermaet is de Italiaan medekopman komende zaterdag. “Met Matteo Trentin en Greg Van Avermaet heb ik twee renners die het kopmanschap krijgen binnen de ploeg. De voorbereiding verliep goed. Alles is naar wens, al is het jammer dat we dit jaar nog niet konden winnen. Die eerste zege mag voor mij zaterdag al volgen”, geeft Valerio Piva nog mee.

De selectie: Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck, Matteo Trentin (Ita), Jönas Koch (Dui), Michael Schär (Zwi).

Alpecin-Fenix en Mathieu van der Poel passen voor verkenning Omloop

Alpecin-Fenix plant geen gezamenlijke verkenning van de Omloop. “Het is een bewuste keuze. Onze renners zijn al een tijdje aan de gang en de meesten verkenden de Vlaamse openingsklassieker al individueel. De kans dat enkele renners deze week ook nog op pad gaan is groot, maar van een echt georganiseerde verkenning is geen sprake bij ons team”, meldt sportdirecteur Bart Leysen.

Van der Poel wordt zaterdag tussen Gent en Ninove hét speerpunt bij Alpecin-Fenix. “Hij is ontegensprekelijk onze man met nummer één. Hij brak zijn veldritseizoen voortijdig af om zich te concentreren op de weg. In de Ronde van de Algarve hield hij zich bewust afzijdig”, stelt Leysen. “Mathieu is nog niet in topconditie want zijn hoofddoelen situeren zich later op het seizoen. Maar hij zal wellicht niets laten liggen als de kans zich voordoet.”

Het Nederlandse goudhaantje krijgt in de Omloop steun van Dries De Bondt, Senne Leysen, Kristian Sbaragli, Scott Thwaites, Petr Vakoc en Otto Vergaerde.

Naesen kent ploegmaats voor openingsweekend

AG2R heeft de selecties voor het openingsweekend bekendgemaakt. Oliver Naesen is de kopman. Hij krijgt in de Omloop broer Lawrence en Stijn Vandenbergh mee. Ook Silvan Dillier en de Fransen Duval, Gougeard en Godon verschijnen aan de start in Gent. Voor Kuurne-Brussel-Kuurne neemt Clément Venturini de plaats van Alexis Gougeard in.

Selectie Omloop: Oliver Naesen, Lawrence Naesen, Stijn Vandenbergh, Silvan Dillier, Alexis Gougeard, Dorian Godon en Julien Duval

Selectie Kuurne-Brussel-Kuurne: Oliver Naesen, Lawrence Naesen, Stijn Vandenbergh, Silvan Dillier, Dorian Godon, Julien Duval en Clément Venturini

Stuyven en wereldkampioen Pedersen bij Trek-Segafredo in Omloop

Trek-Segafredo trekt met een sterk zevental naar de Omloop. Kopman Jasper Stuyven krijgt het gezelschap van onder andere Edward Theuns en wereldkampioen Mads Pedersen.

De selectie: Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Alex Kirsch, Ryan Mullen, Koen De Kort, Emils Liepins

Bingoal-Wallonie Bruxelles schrapt verkenning

Normaal gezien trok Bingoal-Wallonie Bruxelles donderdag op verkenning van de Omloop. Gezien de voorspelde slechte weersomstandigheden, met kans op smeltende sneeuw en fikse buien, gelast de ploeg deze tocht af. Manager Christophe Brandt verkiest dat zijn renners nu wat recuperatie inbouwen dan dat ze in slecht weer gaan rijden.

“Wij hebben eerder op het seizoen al een verkenning van de Omloop achter de rug. En wij hadden een nieuwe tocht op het parcours voorzien op donderdag. Doordat de weersvoorspellingen niet zo goed zijn, laten we een nieuwe verkenning schieten. De renners werkten de afgelopen dagen al een programma af in Turkije, de Haut Var en de Ruta del Sol. We kiezen er daarom voor om de renners wat te laten recupereren. Mijn renners bezitten wel de parcourskennis van de wegen die we zaterdag onder de wielen geschoven krijgen”, verduidelijkt Brandt. Normaliter zijn Tom Wirtgen of Mathijs Paasschens, Franklin Six, Ludovic Robeet, Aksel Nommela, Joel Suter, Eliot Lietaer en Lionel Taminiaux van de partij voor de Omloop”, besluit Brandt.