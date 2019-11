KOERS KORT. Van der Poel bestolen op training - De weg naar Lefevere ligt open: Bennett verbreekt contract bij Bora JDK/LPB

07 november 2019

Van der Poel bestolen op training

Minder leuke ervaring voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse renner is tijdens een trainingstochtje in de Antwerpse Kempen bestolen van zijn regenjasje en koersbril. Van der Poel had de spullen even achtergelaten op de Drieboompjesberg, niet ver van de Trappistenabdij van Westmalle. Toen hij terugkwam, lagen jasje en bril niet meer op hun plaats. “Bedankt aan de asshole die ze gestolen heeft”, schrijft Van der Poel op Instagram. “Ik ben trots op jou.”

Bennett en Bora-Hansgrohe gaan uit elkaar

De weg ligt nu wagenwijd open voor Sam Bennett richting Deceuninck-Quick.Step. De Ier heeft z’n contract bij Bora-Hansgrohe in onderlinge overeenstemming verbroken. “Sam Bennett is door de jaren heen uitgegroeid tot één van de beste spurters ter wereld, net daarom was het moeilijk om zijn doelen met de doelen van het team te verzoenen”, luidt het in een persbericht van de ploeg.

“Bora-Hansgrohe heeft daarom beslist de vraag van Sam Bennett om de ploeg te verlaten te aanvaarden. Hij kan zo verder gaan op zijn weg naar een andere ploeg.” Naar welke ploeg Bennett trekt, vertelt men bij Bora niet. Al valt het makkelijk te raden dat de Ier in de heel nabije toekomst door Deceuninck-Quick.Step wordt aangekondigd als laatste aanwinst voor 2020.

Lefevere en Bennett bereikten in de aanloop naar de Tour al een mondeling akkoord. Het was toen enkel nog wachten op de officiële handtekening in augustus. Formaliteit, meer niet. Tot Ralph Denk, teammanager van Bennetts ploeg Bora-Hansgrohe, de Ier wees op een bepaalde contractoptie die de deur plots voor hem dichtsloeg. Er ontstond een patstelling, maar die lijkt nu dus voorbij.

“Helemaal zeker ben je natuurlijk pas als je een getekend contract in handen hebt”, vertelde Patrick Lefevere vorig week nog in onze krant. “Maar... ja, het staat op afronden. En maar goed ook, want de zaak sleept nu al zo lang aan. Ik vermoed dat ze bij Bora-Hansgrohe zo lang mogelijk zullen hebben gewacht. Om Bennett nerveus te maken, zodat hij zou betalen. Maar dat ze uiteindelijk wel inzien dat je weinig kan aanvangen met een renner die je tegen zijn zin wilt houden. (lacht) Ik ben dus in blijde verwachting.”

Bakelants nog op zoek

Jan Bakelants is nog steeds niet onderdak voor volgend seizoen. Voor de ex-Tourritwinnaar (2013) is geen plaats meer bij Team Sunweb, zodat hij op zoek moet naar een nieuwe werkgever. Die speurtocht verloopt stroef. “Er zijn wel een aantal pistes, maar voorlopig zonder concreet resultaat”, aldus Bakelants’ manager Dries Smets. “Het verdwijnen van Katusha en Roompot maakt de markt er niet breder en de missie er niet eenvoudiger op. Anderzijds komt op die manier ook best nog wel wat volk van (WorldTour-)niveau vrij. Wie nog een paar plaatsjes over heeft, wikt de beschikbare kwaliteit en wacht.” (JDK)

Beppu vertrekt bij Trek-Segafredo

Er komt een eind aan het verhaal voor Fumiyuki Beppu bij Trek-Segafredo. De Japanner had nog een contract bij de ploeg van Jasper Stuyven en Edward Theuns, maar besliste nu in onderling overleg om een punt te zetten achter de samenwerking. Beppu reed zes jaar voor Trek. Daarvoor was hij onder meer actief bij OricaGreenEdge, Skil-Shimano en Discovery Channel. “Het is geen makkelijke beslissing om te vertrekken, maar het is tijd om een nieuwe richting op te gaan voor nieuwe uitdagingen”, zegt Beppu.