Koers Kort. Van der Kooij slaat dubbelslag in Antalya na sprint, Van der Poel leider af De wielerredactie

22 februari 2019

11u53 0 Wielrennen De Nederlander Bas van der Kooij heeft de tweede etappe in de Ronde van Antalya gewonnen. De 23-jarige renner van Monkey Town - à BLOC haalde het in een massasprint voor onze landgenoot Roy Jans.

De snelle man van Corendon-Circus mocht vandaag zijn kans gaan, nadat ploegmaat Mathieu van der Poel gisteren de zege had gepakt. De Nederlandse kampioen cijferde zich weg voor Jans en verloor zijn roze leiderstrui daardoor aan Van der Kooij. Grappig detail: Van der Kooij neemt de leiding in het algemeen klassement over van zijn idool. “Klopt, ik kijk echt enorm hard op naar Mathieu”, zei Van der Kooij na de aankomst. “Ik ken hem van bij de jeugd en hij stak er toen al met kop en schouders bovenuit. Hij is een geweldige renner en zal nog veel mooie koersen winnen. Ikzelf kan nog niet van het wielrennen leven, maar binnen een jaar hoop ik dat wel te kunnen doen. Voorlopig help ik mijn schoonvader nog, die is osteopaat en helpt mensen om een ideale positie te zoeken op hun fiets.”