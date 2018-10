KOERS KORT. Van Der Hoorn winnaar in Putte-Kapellen - De Jongh uit het ziekenhuis - Lodewyck sportdirecteur bij Deceuninck-Quick.Step Redactie

16 oktober 2018

Van der Hoorn wint in Putte-Kapellen

Taco van der Hoorn is de winnaar van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. De 24-jarige Nederlander haalde het in zijn laatste koers voor Roompotl. Mathieu Van der Poel (6de) viel voor eigen volk net naast het podium.

Acht renners die om de zege zouden strijden vandaag in Kapellen. Mathieu van der Poel was ondanks zijn pijnlijke enkel de aanstoker van het verhaal. Vroeg in de wedstrijd reed hij als eerste weg, zonder succes. In de finale ontstond een groepje met 8 renners die zou strijden om de zege. Daarbij heel wat Belgen en Nederlanders: De Pestel, Stockman, De Bondt, Marchand, Van der Poel, Van der Hoorn, Bol en Havik zouden onder elkaar uitmaken wie de laatste koers op Belgische bodem mocht winnen. Van der Hoorn probeerde het met een late uitval, maar slaagde niet meteen in zijn missie. Ook Havik probeerde het van ver.

Uiteindelijk kwam het neer op een sprint en daarin haalde Van der Hoorn het voor diezelfde Havik en Bol. Een volledig Nederlands podium dus. Mathiu van der Poel eindigde als zesde.

Wanty-Groupe Gobert voor derde jaar op rij winnaar Europe Tour

Wanty-Groupe Gobert heeft voor het derde opeenvolgende jaar het eindklassement van de UCI Europe Tour binnengehaald. De Europese kalender eindigde zondag met de Chrono des Nations. Met dertien zeges en 43 podiumplaatsen haalt Wanty-Groupe Gobert het voor het Franse Cofidis en het Italiaanse Androni-Giocattoli.

“Elk jaar is dit klassement voor ons een hoofddoel. We weten dat ASO naar de Europe Tour kijkt om hun wildcards uit te delen. Als je hier scoort ben je goed op weg naar een heel aantal mooie wedstrijden”, weet sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. “Augustus was wat mij betreft de sleutelmaand voor het klassement, met onze overwinningen in de eendagswedstrijden in Zottegem, Overijse, Merksem en Antwerpen. Maar we hebben die lijn kunnen doortrekken, met mooie ereplaatsen in Binche, Parijs-Tours en tot in de slotwedstrijd Tacx Pro Classic afgelopen zaterdag.”

- overzicht zeges -

Circuit de la Sarthe (rit 3 + eindstand): Guillaume Martin (Fra)

GP Plumelec: Andrea Pasqualon (Ita)

Ronde van Luxemburg (rit 2 & 3 + eindstand): Andrea Pasqualon (Ita)

IWT Oetingen: Jérôme Baugnies

Ronde van Wallonië (rit 3): Odd Eiking (Nor)

GP Zottegem: Jérôme Baugnies

Schaal Sels: Timothy Dupont

Druivenkoers: Xandro Meurisse

Antwerp Port Epic: Guillaume Van Keirsbulck

Tour of Taihu Lake: Boris Vallée

Eindstand UCI Europe Tour 2018 (klassement op 15/10):

1. Wanty-Groupe Gobert 4113 punten

2. Cofidis 3434

3. Androni Giocattoli-Sidermec 3012

4. Direct Energie 2846

5. Roompot 2832

Steven de Jongh mag ziekenhuis in Girona verlaten

Steven de Jongh heeft deze namiddag het ziekenhuis in Girona verlaten. De Nederlandse oud-wielrenner zal volgens zijn ploeg Trek-Segafredo thuis verder uitrusten en herstellen.

De Jongh ging gisteren in de buurt van Girona een ritje gaan maken op zijn racefiets, maar was aan het einde van de ochtend onbereikbaar. Zijn vrouw schakelde daarop de politie in, die hem na enige tijd buiten bewustzijn vond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij weer bij bewustzijn kwam. De politie onderzoekt nog wat er precies met De Jongh is gebeurd.

“Steven is nog behoorlijk van slag van wat er is gebeurd en is overdonderd door alle reacties die hij heeft gekregen. Hij dankt iedereen voor alle berichtjes en de steun”, aldus Trek-Segafredo.

Let voor WB-Aqua Protect-Veranclassic

Ook aan de overkant van de taalgrens maken ze in wielermiddens ook werk van het volgende seizoen. Bij WB-Aqua Protect-Veranclassic maakten ze zo de komst van Emils Liepins bekend. De Let komt over van One Pro Cycling en ondertekende en contract voor 2019. Na de Est Aksel Nommela, Kenny Molly, Lionel Taminiaux, Tom Wirtgen en Baptiste Planckaert is hij de zevende versterking voor de Waalse wielerploeg. “

Astana geeft jonge Deen contract voor twee jaar

De Deense renner Jonas Gregaard Wilsly (22) heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Astana. Wilsly was sinds 1 augustus al stagiair bij de WorldTour-ploeg van Alexandre Vinokourov. Hij startte dit najaar in Vuelta a Burgos, Brussels Cycling Classic en GP de Fourmies en overtuigde het teammanagement van zijn kwaliteiten. “Hij reed enkele wedstrijden voor ons en onze sportdirecteurs gaven hem een positieve evaluatie”, legt Vinokourov uit. “Jonas is een getalenteerde, ernstige en hardwerkende renner, die 100 procent voor het wielrennen leeft. Hij past perfect binnen onze ploeg en ik ben blij dat hij zijn profcarrière bij Astana begint. Hij heeft alles in huis om een sterke en succesvolle atleet op het hoogste niveau te worden.”

From trainee to neo-pro: Astana Pro Team signs @JonasGwilsly:



Read full press release: https://t.co/E9Za2WfpDS#AstanaProTeam pic.twitter.com/uK6hCT5e4f Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Klaas Lodewyck sportdirecteur bij Deceuninck-Quick.Step

Klaas Lodewyck treedt volgend jaar toe tot de technische staf van Deceuninck-Quick.Step. De ex-renner wordt bij de opvolger van Quick.Step-Floors sportdirecteur. Lodewyck (30) zette in 2015 om gezondheidsredenen een punt achter zijn profcarrière. Hij was de voorbije jaren aan de slag bij BMC, maar stapt niet mee over naar de nieuwe CCC-formatie. "Ik ben dankbaar voor mijn jaren bij BMC maar toen ik deze kans kreeg, moest ik ze met beide handen grijpen", legt hij uit.

Lodewyck wordt de zevende sportdirecteur bij de ploeg van Patrick Lefevere, naast Davide Bramati, Brian Holm, Wilfried Peeters, Tom Steels, Geert Van Bondt en Rik van Slycke.

Groenewegen spurt naar zege in Ronde van Guangxi

Dylan Groenewegen heeft ook in China zijn sprintersbenen laten zien. De renner van LottoNL-Jumbo won de eerste etappe in de Ronde van Guangxi in een massaspurt. Hij versloeg na een rit over 107 km met start en aankomst in Beihai de Duitser Max Walscheid (Team Sunweb) en zijn landgenoot Fabio Jakobsen (Quick.Step). Jasper Stuyven eindigde als achtste. De Ronde van Guangxi maakt deel uit van de WorldTour en bestaat uit zes etappes.

Tweelingbroers Oliveira debuteren in WorldTour

De Portugese tweelingbroers Ivo en Rui Oliveira (22) debuteren volgend seizoen in de WorldTour. Het duo ondertekende een contract voor twee jaar bij UAE Team Emirates. Ivo Oliveira won dit seizoen een etappe in het Circuit des Ardennes International. Hij werd tevens nationaal beloftenkampioen in het tijdrijden. Zijn broer Rui won de nationale driekleur op de weg bij de U23. Op de piste was Ivo Oliveira dit jaar zowel op het WK als EK goed voor zilver in de individuele achtervolging. De broers debuteerden in 2017 als prof. Ze komen over van het procontinentale Hagens Berman Axeon.