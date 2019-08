KOERS KORT. Van der Breggen wint in Plouay - Virus beëindigt seizoen Cameron Vandenbroucke Redactie

31 augustus 2019

18u06

Bron: Belga 0

Stuyven nieuwe leider Ronde van Duitsland na tweede plaats in derde rit

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) is de nieuwe leider in de Ronde van Duitsland (2.BC). De 27-jarige Leuvenaar werd tweede in de derde rit, 189 kilometer tussen Göttingen en Eisenach, na de Deen Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) die Stuyven versloeg in een sprint met twee. De Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) won de sprint voor de derde plaats.

Stuyven neemt de leiderstrui over van de Noor Alexander Kristoff (UAE Emirates). Het is het eerste succesje van het seizoen voor de voorjaarsspecialist van Trek-Segafredo. In de Tour de France liet hij zich vorige maand ook al opvallen met een hele rits ereplaatsen. De Ronde van Duitsland eindigt zondag. Vorig jaar was de eindzege voor de Sloveen Matej Mohoric.

Anna van der Breggen viert in GP Plouay: “Hier winnen is speciaal”

Wereldkampioene Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) voegde zaterdag de GP Plouaya aan haar rijkgevuld palmares toe. “Winnen in Plouay is speciaal. Dit is een koers die tot de verbeelding spreekt”, reageerde de 29-jarige Nederlandse. “Bovendien doe ik het in de regenboogtrui. Ik ben heel blij met mij eerste zege in deze wedstrijd. Het was mede door de regen een vrij lastige koers. Het tempo lag altijd heel hoog, desondanks probeerden heel wat rensters een aanval op te zetten. Het ging er de hele dag nerveus aan toe en het kwam erop aan zich zo goed als mogelijk voorin het peloton te positioneren. Die manier van koersen kostte natuurlijk heel wat krachten en energie.”

“Ik voelde me wel in mijn element en wist dat ik iets moest ondernemen in volle finale om kans te maken op de zege. Ik ben geen sprintster en moet altijd voor de aanval kiezen. Mocht mijn poging mislukken, hadden we nog Amy Pieters, die het zou kunnen afmaken in de spurt. Ik denk dat we met onze ploeg een erg goede wedstrijd gereden hebben.”

Virus beëindigt seizoen Cameron Vandenbroucke

Cameron Vandenbroucke (20) moet wegens ziekte al een punt zetten achter haar eerste seizoen als profrenster. "Het virus is sterker dan verwacht", verklaart ze op Instagram. De dochter van wijlen Frank Vandenbroucke zal nu de tijd nemen om te herstellen en 2020 voor te bereiden. Cameron Vandenbroucke is sinds juli profrenster bij Lotto Soudal Ladies. Ze kreeg haar UCI-licentie na het Belgisch kampioenschap. Voorheen reed ze voor het belofteteam van Lotto Soudal.