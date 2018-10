KOERS KORT. Van der Breggen stapt in huwelijksbootje - Geen Soete in Ruddervoorde Redactie

28 oktober 2018

Van der Breggen stapt in huwelijksbootje

Anna van der Breggen is in het huwelijksbootje gestapt. De Nederlandse wereldkampioene gaf haar jawoord aan Sierk Jan de Haan, ploegleider bij LottoNL-Jumbo. De gasten op de bruiloft kregen daarnaast een drinkbus als aandenken. Toepasselijk.

Zieke Soete past voor Ruddervoorde

Geen Daan Soete straks in de Superprestigecross van Ruddervoorde. Onze landgenoot van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice is ziek. Dat meldt zijn ploeg op Twitter. “Vannacht had ik koud en warm tegelijk. En mijn keel is geïrriteerd”, klonk het. Soete moest gisteren de strijd staken in Neerpelt. Eerder won hij de Brico Cross in Lokeren.

