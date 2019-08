KOERS KORT. Van der Bregge wint in Plouay - Ferrand-Prévot wereldkampioene mountainbike Redactie

31 augustus 2019

20u22

Bron: Belga 0

Niccolo Bonifazio sprint naar de zege in Meulebeke

Niccolo Bonifazio (Total-Direct Energie) heeft de 74ste Omloop Mandel-Leie-Schelde, met start en aankomst in Meulebeke na 15 ronden van in totaal 189 kilometer, gewonnen. De 25-jarige Italiaan haalde het in een massasprint van Timothy Dupont en Tom Van Asbroeck. Michael Van Staeyen eigende zich de vierde plaats toe voor Christophe Noppe. Bonifazio won eerder dit seizoen al drie etappes en het eindklassement in La Tropicale Amissa Bongo en de openingsetappe van de Ronde van Madrid.

Het waren Jonas Goeman, de Duitser Martin Salmon en de Ier Rory Townsend die bij het ingaan van de tweede ronde voor de eerste uitval zorgden. Zij boekten een maximale voorsprong van 2:36 op het peloton. Na 95 kilometer koers smolt echter alles opnieuw samen. Net voor het ingaan van de achtste ronde muisden Piet Allegaert, de Nederlander Jan-Willem van Schip en een zeer bedrijvige Rory Towsend er vanonder. Dit trio kreeg een voorgift van amper één minuut. De Nederlander Danny van der Tuuk probeerde in zijn eentje de kloof naar de drie vluchters te overbruggen maar slaagde niet in zijn opzet.

In de grote groep menden vooral de renners van Corendon-Circus, met in hun rangen onder andere Belgisch kampioen Tim Merlier en Roy Jans. Met nog tien kilometer voor de boeg kregen we weer een compacte groep. Diverse renners probeerden een massaspurt te ontlopen. Tevergeefs evenwel. In de daaropvolgende sprint was Niccolo Bonifazio de snelste. De Italiaan volgt de Nederlander Wouter Wippert op op de erelijst.

Ferrand-Prévot verovert tweede wereldtitel

Pauline Ferrand-Prévot heeft in het Canadese Mont-Sainte-Anne voor de tweede keer in haar carrière de wereldtitel veroverd in de mountainbike crosscountry. Githa Michiels werd negentiende.

De 27-jarige Ferrand-Prévot stak pas halfweg de wedstrijd haar neus aan het venster, toen ze vanuit de achtergrond na een lange inhaalrace op en over koploopsters Rebecca McConnell en Jolanda Neff ging. Aan de finish had ze een voorsprong van 0:43 op de Zwitserse Neff en 1:17 op de Australische McConnell, die in de slotronde nog haasje over speelden en respectievelijk zilver en brons veroverden.

Ferrand-Prévot was ook in 2015 wereldkampioene in de mountainbike crosscountry, maar geraakte nadien op de sukkel met een doorbloedingsprobleem in de liesslagader waardoor ze eerder dit jaar na een operatie zelfs enkele maanden uit competitie moest. Bovendien sukkelde ze na de Olympische Spelen van Rio 2016 met mentale problemen, waardoor ze aan stoppen dacht.

De Nederlandse Anne Terpstra werd vierde, de Amerikaanse titelverdedigster Kate Courtney vijfde. Michiels, die de hele wedstrijd tussen plaatsen 10 en 20 fietste, was de enige Belgische deelneemster.

Stuyven nieuwe leider Ronde van Duitsland na tweede plaats in derde rit

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) is de nieuwe leider in de Ronde van Duitsland (2.BC). De 27-jarige Leuvenaar werd tweede in de derde rit, 189 kilometer tussen Göttingen en Eisenach, na de Deen Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) die Stuyven versloeg in een sprint met twee. De Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) won de sprint voor de derde plaats.

Stuyven neemt de leiderstrui over van de Noor Alexander Kristoff (UAE Emirates). Het is het eerste succesje van het seizoen voor de voorjaarsspecialist van Trek-Segafredo. In de Tour de France liet hij zich vorige maand ook al opvallen met een hele rits ereplaatsen. De Ronde van Duitsland eindigt zondag. Vorig jaar was de eindzege voor de Sloveen Matej Mohoric.

Anna van der Breggen viert in GP Plouay: “Hier winnen is speciaal”

Wereldkampioene Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) voegde zaterdag de GP Plouaya aan haar rijkgevuld palmares toe. “Winnen in Plouay is speciaal. Dit is een koers die tot de verbeelding spreekt”, reageerde de 29-jarige Nederlandse. “Bovendien doe ik het in de regenboogtrui. Ik ben heel blij met mij eerste zege in deze wedstrijd. Het was mede door de regen een vrij lastige koers. Het tempo lag altijd heel hoog, desondanks probeerden heel wat rensters een aanval op te zetten. Het ging er de hele dag nerveus aan toe en het kwam erop aan zich zo goed als mogelijk voorin het peloton te positioneren. Die manier van koersen kostte natuurlijk heel wat krachten en energie.”

“Ik voelde me wel in mijn element en wist dat ik iets moest ondernemen in volle finale om kans te maken op de zege. Ik ben geen sprintster en moet altijd voor de aanval kiezen. Mocht mijn poging mislukken, hadden we nog Amy Pieters, die het zou kunnen afmaken in de spurt. Ik denk dat we met onze ploeg een erg goede wedstrijd gereden hebben.”

Virus beëindigt seizoen Cameron Vandenbroucke

Cameron Vandenbroucke (20) moet wegens ziekte al een punt zetten achter haar eerste seizoen als profrenster. "Het virus is sterker dan verwacht", verklaart ze op Instagram. De dochter van wijlen Frank Vandenbroucke zal nu de tijd nemen om te herstellen en 2020 voor te bereiden. Cameron Vandenbroucke is sinds juli profrenster bij Lotto Soudal Ladies. Ze kreeg haar UCI-licentie na het Belgisch kampioenschap. Voorheen reed ze voor het belofteteam van Lotto Soudal.