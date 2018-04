Koers kort: Van Avermaet: "Zon zal me helpen om frisser te zijn in finale" - Australiër wint Ronde voor beloften TLB

07 april 2018

19u18

Bron: Belga

Greg Van Avermaet is blij dat hij eindelijk zon ziet

Greg Van Avermaet toonde zich optimistisch bij de ploegvoorstelling van BMC in Compiègne. "Ik ben blij dat de zon eindelijk weer schijnt", zei hij. "Dat speelt zeker in mijn voordeel."

Greg Van Avermaet is titelverdediger in Parijs-Roubaix en heeft dus bijzonder goede herinneringen aan vorig jaar. "Die zege kwam een beetje onverwacht", blikte hij nog even terug. "Omdat ik altijd vond en nog altijd vind dat Roubaix me minder goed ligt dan die andere klassiekers. Toen ik dan vorig jaar won, was dat echt wel enorm. Eindelijk had ik ook een monument beet, mijn familie was op de Velodroom, dat was echt een mooie dag."

Van Avermaet won dit seizoen enkel een rit in de Ronde van Oman en heeft in tegenstelling tot vorig jaar niet al drie grote wedstrijden op zijn palmares (in 2017 won hij Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem). "Het is niet dat het van moeten is zondag", vindt hij. "Ik rijd ook nog de Amstel Gold Race. Al geef ik toe: ik wil voel me goed en ik wil me wel bewijzen en graag de overwinning pakken."

Het was warm in Compiègne, 21 graden en ook morgen wordt goed weer voorspeld. Mogelijk een buitje vlak voor of tijdens de beginfase, maar nog altijd warm. "Ik ben echt blij dat ik de zon terug zie. De voorbije weken waren de weersomstandigheden niet in mijn voordeel. Het was echt lastig koersen en daardoor miste ik misschien de punch die ik andere jaren wel had. Zo'n weertje levert me gewoon een beter gevoel in de benen op en dat zal me helpen om net iets frisser te zijn in de finale."

Ook Van Avermaet zag de voorbije weken de dominantie van Quick.Step Floors "Ze beleven een uitzonderlijk jaar en hebben morgen zeker de sleutel in handen, maar we mogen ons niet vooraf gewonnen geven. Ik ga proberen om ze te volgen, dan moeten zij van mij af geraken, want in een sprint ben ik toch nog net iets sneller dan hen."

Jens Debusschere: "We moeten aanvallend koersen"

Jens Debusschere moet morgen in Parijs-Roubaix de eer van Lotto-Soudal hoog houden. "We moeten niet wachten tot het einde", blikt de West-Vlaming daags voordien vooruit, "maar aanvallend koersen."

Jens Debusschere start in zijn zevende Parijs-Roubaix. Drie keer finishte hij niet, een negende stek in 2015 was zijn beste resultaat ooit. Al is de klassieker hem wel op het lijf geschreven, getuige zijn tweede plaatsen bij de jeugd in 2007 (junioren) en 2010 (beloften). "In mijn jeugd was ik een goede renner", grapte hij. "Parijs-Roubaix is mijn lievelingswedstrijd, ook al had ik hier al veel tegenslag bij de profs. Vorig jaar reed ik drie keer lek, je moet hier ook gewoon geluk hebben."

"Conditioneel gezien moet ik een finale kunnen rijden dit jaar. Ik heb zeker de vorm van 2015 te pakken, misschien zelfs nog iets beter. Ik voel me in elk geval frisser dan toen. Ik kijk niet naar namen of punten in het parcours, maar ik kijk vooral naar mijn slaapkamergenoot Marcel Sieberg. Hij is een meester in het positioneren. Als je hem volgt, kan je meestal goed geplaatst de stenen opdraaien. Ik hoop op een mooie wedstrijd en een goed resultaat. We zijn een ploeg die onderweg iets moet ondernemen en niet moeten wachten tot het einde. Aanvallen is het devies zondag."

Whelan wint de Ronde van Vlaanderen voor beloften

De 21-jarige James Whelan heeft de Ronde van Vlaanderen voor beloften, met start en aankomst na 166 kilometer in Oudenaarde, gewonnen. De Australiër haalde het, in zijn eerste zege van het seizoen, afgescheiden voor de Duitser Max Kanter en zijn landgenoot Robert Stannard. Cedric Beullens was met een twaalfde plaats beste Belg. Whelan rondde een solo af van 19 kilometer af.

Wellicht door het mooie weer bleef de wedstrijd lang gesloten. Tot na 25 kilometer koers Anthony Debuy, Patrick Gamper en Andreas Andersson in de aanval trokken. Het peloton liet niet begaan en nog voor de passage aan de kasseizone van de Lippenhovestraat, na 35 kilometer, was alles te herdoen. Een compact peloton stoof naar de eerste van 17 hellingen, de Leberg. Het sein voor Patrick Gamper en Jon Bozic om hun kans te wagen. Zij kregen een maximale toegift van 2:45 op het peloton. De beklimming van de Muur van Geraardsbergen zorgde ervoor dat de vaart in de grote groep gevoelig opgetrokken werd. Mathias Jorgensen en Szymon Sajnik voegden zich net over halfkoers bij de twee leiders. Nog voor de beklimming van de Oude Kwaremont, op 50 kilometer van de finish, reed alles op een zakdoek. En wat later volgde een hergroepering.

Net voor het ingaan van de enige plaatselijke ronde, 18 kilometer met daarin de beklimmingen van de Achterberg, Boigneberg en Wolvenberg, versnelde Whelan. Stan Dewulf trachtte in zijn eentje nog naar de Australiër toe te rijden, maar slaagde niet in zijn opzet. Whelan kon zo uitgebreid het zegegebaar maken.

And the Australian does it! James Whelan wins the #RVVU23 2018 after a strong solo! 👏💪 pic.twitter.com/jwLgIt2lga Ronde Van Vlaanderen(@ RondeVlaanderen) link