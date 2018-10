KOERS KORT. Van Avermaet zet punt achter seizoen - Evenepoel rijdt kermiskoers in Heestert Redactie

03 oktober 2018

Van Avermaet zet punt achter seizoen

Greg Van Avermaet zet na het WK in Innsbruck een punt achter zijn seizoen 2018. De olympische kampioen wilde nog doortrekken tot de Ronde van Turkije of de Ronde van Lombardije, maar besliste in overleg met de ploeg dat het genoeg is geweest.

Van Avermaet eindigde zondag vijftigste op het WK in Innsbruck, op 8:08 van de nieuwe wereldkampioen Alejandro Valverde. Hij won een rit in de Ronde van Oman en werd eindwinnaar in de Ronde van Yorkshire. Van Avermaet reed ook acht dagen in de gele leiderstrui in de Ronde van Frankrijk. Volgens de gespecialiseerde wielersite procyclingstats.com koerste hij in 2018 in totaal 80 dagen, goed voor 13.078 kilometers in wedstrijd.

Van Avermaet maakt volgend jaar een doorstart bij de Poolse CCC-ploeg. BMC houdt op het einde van 2018 op te bestaan. Het team is overgenomen door CCC. (MG/JDK)

Evenepoel rijdt kermiskoers in Heestert

Tweevoudig wereldkampioen bij de junioren Remco Evenepoel komt zaterdag aan de start van een kermiskoers in Heestert (Zwevegem). Het wordt voor het fenomeen Evenepoel zijn eerste maar waarschijnlijk ook zijn laatste keer in de regenboogtrui.

Door de komst van de wereldkampioen naar de junioreskoers wordt er veel volk verwacht. De start wordt gegeven om 15 uur. Er zijn twaalf ronden. (DBEW)