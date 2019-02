KOERS KORT. Van Avermaet: “Winnen mag in Oman, maar moet niet - Gaviria stapt met luchtwegeninfectie uit Ronde van Colombia - Italiaan viert in Provence De wielerredactie

14 februari 2019

Van Avermaet: “Winnen mag, maar moet niet

Greg Van Avermaet start zaterdag voor de negende keer in zijn carrière in de Ronde van Oman. Slechts één keer was hij niet van de partij, alle andere jaren bereidde hij zich voor in het Midden-Oosten. “Ik ben een beetje een gewoontedier”, aldus ‘Gouden Greg’. “Ik fiets hier graag en je vindt hier de ideale omstandigheden om je voor te bereiden op het klassieke seizoen.”

Van Avermaet heeft al een vroege zege op zak en dat geeft vertrouwen. In Oman voegt hij er graag opnieuw ritwinst aan toe, maar het is geen must. “Het is altijd plezant als je hier een overwinning mee kan graaien, maar deze koers is voor mij vooral van belang richting de voorjaarsklassiekers. Ik wil er staan vanaf de Omloop tot in Roubaix en hier kan ik me perfect voorbereiden. Na de rit kan je vaak ook nog wat kilometers extra malen, het is hier ideaal voor mij.”

Vorig jaar won de olympische kampioen de rit naar Wadi Dayqah Dam. “Maar die aankomst zit er nu niet bij in Oman”, vertelt hij. “Wel zie ik nog steeds twee, drie kansen. De etappes van zondag, maandag en dinsdag, al wordt dinsdag wel tricky, mogelijk eindigt het toch een massasprint.”

In de eerste plaats moet hij in ‘zijn ritten’ dan afrekenen met de Italiaan Sonny Colbrelli, maar ook enkele andere renners. “Er staan hier wel een paar sterke jongens aan de start, al moet ik het deelnemersveld wel nog eens goed bekijken. Oliver Naesen, Nathan Haas, Magnus Cort Nielsen (beiden wonnen vorig jaar ook een rit, red.). Al geef ik toe dat het globale deelnemersveld wel niet zo sterk is in vergelijking met andere jaren. Er is veel concurrentie met andere wedstrijden, maar goed, ik blijf naar hier komen. Het is hier warm, de omstandigheden om te koersen zijn ideaal, het hotel is goed en er zijn een aantal ritten op mijn maat. Er zijn koersen waar ik het met minder kansen moet doen. Ik ben op dat vlak ook een beetje een gewoontedier. Andere jaren was ik hier ook van de partij, het bevalt me telkens goed, waarom zou ik veranderen van aanpak richting dat voorjaar? Akkoord: er staan minder grote ploegen aan de start en meer kleinere teams, maar dat dat vind ik niet erg. Dan wordt er bij de start stevig gekoerst omdat al die ploegen wel een mannetje mee willen in de ontsnapping. Ik heb dat wel graag, dat er echt gekoerst wordt.”

Gaviria stapt uit Ronde van Colombia

Fernando Gaviria kampt met een luchtwegeninfectie en start niet in de derde rit van de Ronde van Colombia (2.1). Dat liet z’n team UAE Emirates weten op Twitter. Publiekslieveling Gaviria gaf gisteren al aan zich ziek te voelen. Deze ochtend werd vervolgens gezamenlijk beslist om de handdoek te gooien. Een domper, want de derde rit finisht in La Ceja, waar de 24-jarige sprinter geboren is.

🇨🇴 ❗Breaking news: @FndoGaviria will not be at the start of stage 3 @TourColombiaUCI due to a viral respiratory infection.



📋Official Press Release coming soon.#UAETeamEmirates #TourColombia2019 pic.twitter.com/yV79tdby5Q @UAE-TeamEmirates(@ TeamUAEAbuDhabi) link

Ganna wint openingstijdrit in Provence

Filippo Ganna heeft de proloog in de vierde editie van de Ronde van de Provence (cat. 2.1) gewonnen. De Italiaan van Sky legde het parcours van 8,9 kilometer in Les Saintes-Maries-de-la-Mer af in 10:05, negen seconden sneller dan de Nederlander Sebastian Langeveld. De Fransman Rémy Cavagna werd op tien seconden derde. Yves Lampaert finishte als zesde op negentien tellen. Met Sep Vanmarcke eindigde nog een tweede Belg in de top tien, hij deed er 24 seconden langer over dan Ganna.

Voor de 22-jarige Ganna, die de voorbije winter de overstap maakte van UAE Emirates naar Sky is het zijn eerste profzege. Het Italiaanse talent kroonde zich eerder tot vice-Europees kampioen tijdrijden in 2016, na de Duitser Lennard Kämna. Hij won dat jaar ook Parijs-Roubaix bij de beloften na een lange solo, voor onze landgenoot Jenthe Biermans die op een kleine minuut finishte, en behaalde verschillende titels op de baan.

Morgen staat een etappe van 191,6 kilometer op het programma, over een geaccidenteerd parcours en met in de finale de Route des Crêtes, een korte, maar stevige klim van 2,8 kilometer aan gemiddeld 9,8 procent, waarna het via een technische afdaling richting de finish loopt. Hoogstwaarschijnlijk verandert de leiderstrui dan van schouder. De eindwinst in de Franse rittenkoers ging vorig jaar naar de Fransman Alexandre Geniez.

#TourdeLaProvence : VICTOIRE POUR FILIPPO GANNA (@SkyCycling) ! Gallopin termine avec 36 secondes de retard #TDLP #TDLP2019 pic.twitter.com/dDSTpFpXMM Tour de La Provence(@ LaProvenceSport) link