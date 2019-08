KOERS KORT. Van Avermaet voert team van CCC aan in BinckBank Tour, Naesen en Vandenbergh in selectie AG2R Redactie

10 augustus 2019

11u17

Belga

Van Avermaet voert team van CCC aan in BinckBank Tour

CCC start maandag met Greg Van Avermaet als kopman aan de BinckBank Tour. Van Avermaet mikt op een goed eindklassering en krijgt onder meer landgenoten Gijs Van Hoecke en Guillaume Van Keirsbulck mee als teammakkers.

"De BinckBank Tour is een wedstrijd die me altijd gelegen heeft", begon Van Avermaet aan zijn voorbeschouwing. De 33-jarige Oost-Vlaming won in 2014 een etappe in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers en behaalde de voorbije jaren steeds een dichte ereplaats in het eindklassement (vijfde in 2014, tweede in 2015, vierde in 2016 en 2017, zesde in 2018).

"Ik kijk altijd uit naar deze wedstrijd. Ik was blij met mijn prestatie in de Clasica San Sebastian (waar hij tweede werd, red.). Ik kon tonen dat er nog kracht in mijn benen zat. Het doel in de BinckBank Tour is een goede klassering in het eindklassement. De ritten naar Houffalize en Geraardsbergen zullen belangrijk worden, net als de korte tijdrit. Ik wacht af hoe mijn lichaam reageert. Het team oogt alvast sterk.”

Selectie CCC:

Josef Cerný (Tsj), Jakub Mareczko (Ita), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (BEL), Gijs Van Hoecke (BEL), Guillaume Van Keirsbulck (BEL), Lukasz Wisniowski (Pol)

Naesen en Vandenbergh in selectie AG2R

Oliver Naesen en Stijn Vandenbergh nemen voor AG2R La Mondiale deel aan de vijftiende editie van de BinckBank Tour (WorldTour), die maandag begint in Beveren. De twee vormen in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers een team met de Fransen Julien Duval en Dorian Godon, de Duitser Nico Denz, de Litouwer Gediminas Bagdonas en de Amerikaan Larry Warbasse. Naesen eindigde in 2016 als tweede in de Eneco Tour, de voorloper van de BinckBank Tour. Hij moest toen alleen Niki Terpstra voor zich dulden. Een jaar later werd hij vijfde.

Debusschere en Biermans rijden BinckBank Tour voor Katusha

Met voormalig Belgisch kampioen Jens Debusschere en Jenthe Biermans zitten twee landgenoten in de selectie van het Zwitserse Katusha Alpecin voor de BinckBank Tour (WorldTour). De Zwitser Reto Hollenstein, de Brit Harry Tanfield, de Zuid-Afrikaan Willie Smit, de Portugees Ruben Guerreiro en de Rus Viacheslav Kuznetsova vervolledigen het team.

Philippe Gilbert wint na-Tourcriterium van Maastricht

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) heeft gisteravond de Wealerronde van Maastricht op zijn naam geschreven. De 37-jarige Ardennees, die niet aanwezig was in de Tour, maar dit jaar wel al Parijs-Roubaix won, haalde het in het na-Tourcriterium in een sprint met twee voor de Nederlander Mike Teunissen (Jumbo-Visma), winnaar van de openingsrit van de Tour in Brussel. De derde plaats was voor een andere Nederlander, Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

Bij de vrouwen was overwinning voor de Nederlandse Jip van den Bos (Boels-Dolmans).

Voor Gilbert was het criterium in Maastricht een tussendoortje. Hij reed vorige zondag nog de Prudential RideLondon en vanaf maandag start hij in de BinckBank Tour.