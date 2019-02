KOERS KORT. Van Avermaet verkent Omloop met CCC-Belgen - Stuyven verkent morgen parcours met Trek-Segafredo Redactie

26 februari 2019

18u30

Bron: Belga 0

Van Avermaet verkent met Belgische ploegmaats

Greg Van Avermaet verkende vandaagde Omloop Het Nieuwsblad met zijn Belgische CCC-ploegmaats Gijs Van Hoecke, Nathan Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck. Het Belgische klavertje vier kende geen enkel probleem, al was het flink wat stof vreten op de Vlaamse wegen naar Ninove.

“Het was een bizarre verkenning. Nog nooit was het zo’n goed weer”, verklaarde ploegleider Valerio Piva. “Ik weet nog dat we vorig jaar tegen het vriespunt aanzaten, nu was het stralend weer. Ideaal als je van Oman komt. Woensdag trekken we opnieuw op pad. Dan wordt het Belgische viertal versterkt met Francisco Ventoso, Lukasz Wisniowski, Michael Schär, Pawel Bernas, Josef Cerny en Kamil Gradek. Die laatste drie zijn alleen voorzien voor Kuurne-Brussel-Kuurne, maar verkennen toch mee de Omloop. Bij ons dubbelen Van Hoecke, Van Hooydonck, Van Keirsbulck en Ventoso.”

Van Avermaet won de Omloop al in 2016 en 2017 en is weer bij de topfavorieten. “Logisch dat hij die favorietenrol toebedeeld krijgt. Greg heeft dit seizoen al een etappe gewonnen in de Ronde van Valencia en ook in Oman kwam hij dicht bij ritwinst, maar werd hij tweede na Sonny Colbrelli. Zijn conditie is goed, wel nog niet super. Zijn hoofddoelen liggen iets later op het seizoen, met onder andere de Ronde van Vlaanderen.”

Jasper Stuyven verkent woensdag met Trek-Segafredo

Trek-Segafredo zal morgen het parcours van de Omloop verkennen. De renners komen aan de bevoorradingszone in Oudenaarde op het parcours en trekken dan door tot aan de finish. Goed voor een tocht van zowat 100 kilometer. Bij Trek-Segafredo starten zaterdag twee Belgen: Jasper Stuyven en Edward Theuns.

“Het is een goede heropfrissing voor onze selectie en natuurlijk ook voor mij”, legde kopman Stuyven het nut van de parcoursverkenning uit. “Er zijn in volle finale enkele wijzigingen aangebracht in vergelijking met de vorige editie en die kunnen een invloed hebben op het koersverloop. Vandaar dat het nooit kwaad kan het parcours van een wedstrijd eens te gaan verkennen. Zeker omdat de Omloop toch hoog aangeschreven staat. Er steken nu een paar stukken in die ik nog niet ken. Met zo’n verkenning beperk ik het aantal mogelijke verrassingen zaterdag tot een strikt minimum.”

Jasper Stuyven kwam in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve zwaar ten val en postte ‘s avonds nog een foto, ingepakt als mummie. Het gaat intussen opnieuw een pak beter met de Leuvenaar. “Ik heb bij die val een pak schaafwonden opgelopen, maar die zijn nu bijna helemaal geheeld. Natuurlijk is het niet de ideale manier om naar het Belgische openingsweekend af te zakken. Ik liep bij mijn val gelukkig geen breuken op. Het kon dus erger geweest zijn. Ik ben tot hiertoe tevreden over de conditie na de Ster van Bessèges en de Ronde van de Algarve. Ik maakte een heel goede winter door en ben dus klaar voor wat komt met de Omloop en Kuurne.”

Mitchelton-Scott verkent donderdag Gent-Wevelgem en vrijdag Omloop

Het Australische WorldTour-team Mitchelton-Scott verzamelt morgen in het rennershotel in Melle. Overmorgen gaan de renners het parcours van Gent-Wevelgem verkennen. Daags nadien staat de verkenning van de Belgische openingsklassieker, de Omloop, op de agenda.

"Morgen zakken de renners af naar Melle", meldde sportdirecteur Lorenzo Lapage. "Donderdag gaan we met acht renners de laatste honderd kilometer van Gent-Wevelgem verkennen. Daags nadien verkennen we de Omloop, althans de laatste 50 kilometer ervan. Er zijn een paar wijzigingen aan het parcours van de openingsklassieker. De rest is een heropfrissing van het geheugen. We houden wel de weersverwachtingen in het oog. Als het echt te slecht wordt, passen we ons traject aan."

Bijna iedereen bij Mitchelton-Scott 'dubbelt' komend weekend in Vlaanderen. "De renners die zaterdag aan de slag gaan, zullen inderdaad ook bijna allemaal Kuurne-Brussel-Kuurne rijden", vervolgde Lapage. "Christopher Juul Jensen is de enige uitzondering. Hij wordt in Kuurne vervangen door de Australiër Robert Stannard. We hopen in de Omloop een bepalende rol te kunnen spelen met Matteo Trentin. Zijn zegeteller staat al op drie na etappewinst in de Ronde van Valencia en dubbel succes in de Ruta del Sol. In de tweede lijn houden we Luke Durbridge achter de hand. We gaan onze eigen koers rijden. De passages aan de Haaghoek en Berendries op het einde van de koers zullen van cruciaal belang zijn.”

Selectie bij Mitchelton-Scott voor de Omloop:

Matteo Trentin (Ita), Luke Durbridge (Aus), Alexander Edmondson (Aus), Michael Hepburn (Aus), Christopher Juul Jensen (Den), Dion Smith (NZe) en Edoardo Affini (Ita).