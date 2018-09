KOERS KORT. Van Avermaet rijdt laatste WK ploegentijdrit - Nieuwe ploegmaat voor Van der Poel Redactie

18 september 2018

19u12 2

Lasse Norman Hansen verhuist naar Corendon-Circus

De Deense renner Lasse Norman Hansen zet zijn carrière verder bij Corendon-Circus, het team van kopman Mathieu van der Poel en Tom Meeusen. Hij komt over van Aqua Blue Sport, de Ierse formatie die onlangs de handdoek gooide.

De 26-jarige Deen had, zo zegt hij aan het Deense TV2 Sport, meerdere opties maar koos voor de Belgische ploeg omdat hij er de vrijheid krijgt om toe te werken naar de Olympische Spelen van 2020. In Tokio wil Norman Hansen, acht jaar na zijn olympisch goud in het omnium, opnieuw scoren op de piste. Daarnaast wil hij er in de voorjaarsklassiekers staan, samen met uithangbord Van der Poel.

De Deen won dit seizoen een rit in de Herald Sun Tour en de Ronde van Denemarken. 2018 was zijn tweede seizoen bij Aqua Blue Sport, dat na mislukte fusiegesprekken met Sniper Cycling de boeken dichtdeed.

Sénéchal wint Textielprijs in Vichte

Forian Sénéchal (Quick.Step Floors) heeft de Textielprijs, een kermiskoers over 175 kilometer in en rond het West-Vlaamse Vichte, gewonnen. De 25-jarige Fransman haalde het in een sprint met acht vluchters voor voormalig Belgisch kampioen Oliver Naesen en Sep Vanmarcke.

Uitslag (175 deelnemers):

1. Florian Sénéchal (Fra/Quick-Step Floors) de 175 km in 3u50:51

2. Oliver Naesen

3. Sep Vanmarcke

4. Iljo Keisse; 5. Mikkel Honoré (Den) op 0:02; 6. Aaron Van Poucke 0:06; 7. Guillaume Van Keirsbulck 0:13; 8. Nikolas Maes 0:20; 9. Stan Dewulf 2:35; 10. Bjorg Lambrecht; 11. Michael Van Staeyen; 12. Timothy Stevens; 13. Mark Mc Nally (GBr); 14. Arne Marit; 15. Sander De Pestel; 16. Stijn Devolder; 17. Aleksandr Grigorev (Rus); 18. Peak Barnabas (Hon); 19. Raymond Kreder (Ned); 20. Stan van Tricht; 21. Olav Hjemsaeter (Noo); 22. Tuur Deprez; 23. Alex Colman; 24. Wesley Van Dyck; 25. Bjorn Hoem (Noo); 26. Félix Dopchie; 27. Folkert Oostra (Ned); 28. Jasper de Laat (Ned); 29. Laurens Huys; 30. Felix De Groef

BMC wil met Van Avermaet ploegentijdrit winnen voor overleden teameigenaar

Greg Van Avermaet maakt deel uit van het zestal dat zondag (23 september) de kleuren van BMC verdedigt in het WK tijdrijden voor teams in het Oostenrijkse Insnbruck.

De olympisch kampioen vormt voor de 62,8 km lange proef een team met de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Italiaan Damiano Caruso, de Australiër Rohan Dennis, de Zwitser Stefan Küng en de Amerikaan Tejay van Garderen.

BMC won de ploegentijdrit in 2014 en 2015 en werd tweede in 2016 en 2017. Dit jaar, in de laatste editie van het WK tijdrijden voor teams, mikt de Amerikaanse ploeg op een derde zege om zo de overleden BMC-eigenaar Andy Rihs te eren.

"Het is geen geheim dat de ploegentijdrit een van onze favoriete disciplines is", zegt teammanager Jim Ochowicz. "Het is een teleurstelling dat dit de laatste editie wordt maar dat wordt tegelijk een extra motivatie om voor het goud te gaan, zeker ter nagedachtenis van Andy Rihs."

Valverde leidt Spaanse selectie

Alejandro Valverde is de kopman in de Spaanse ploeg voor de WK-wegrit (zondag 30 september) in het Oostenrijkse Innsbruck. De Spaanse bondscoach Javier Minguez gaf zeven namen door, alleen Mikel Landa is nog een vraagteken. De renner van Movistar moet deze week in enkele Italiaanse koersen zijn fitheid tonen. Mocht Landa dat niet doen, dan vervolledigt Omar Fraile de selectie.

De ploeg bestaat naast Valverde al zeker uit Enric Mas (tweede in de voorbije Vuelta), Ion Izagirre, Jesus Herrada, Mikel Nieve, David de la Cruz en Jonathan Castroviejo.

Voor de tijdrit, die op 26 september wordt gereden, wees Minguez al Castroviejo aan. De tweede renner zal hij pas na de tijdrit voor ploegen, aanstaande zondag, aanwijzen.

De 38-jarige Valverde stond al zes keer op het WK-podium maar werd nog nooit wereldkampioen. In 2003 (na landgenoot Igor Astarloa) en 2005 (na Tom Boonen) pakte hij zilver, in 2006, 2012, 2013 en 2014 brons.

André Greipel hervat competitie in Lichtervelde

André Greipel (Lotto Soudal) hervat morgen tijdens de Omloop van het Houtland (cat. 1.1), in en rond Lichtervelde, de competitie. Eerder diende de 36-jarige Duitser wegens ziekte op te geven in het Kampioenschap van Vlaanderen van afgelopen vrijdag.

"André Greipel vertoonde daags voor die bewuste wedstrijd al de eerste symptomen van ziekte maar wou toch starten in Koolskamp. Gaandeweg verergerde de zaak en moest hij er voortijdig uit. De Primus Classic, van zaterdag 15 september, kwam ook nog veel te vroeg en daarom beslisten wij om hem woensdag te laten hervatten in de Omloop van het Houtland in Lichtervelde", stelt sportdirecteur Frederik Willems.

"Naast André Greipel tekenen ook onder andere Jens Debusschere en Jens Keukeliere daar present", vervolgt Willems. "We komen er dus met een sterke ploeg aan de start en daarom verwacht ik in de Omloop van het Houtland wel wat van mijn renners."

Trek-Segafredo versterkt selectie met Italiaan Giulio Ciccone

De 23-jarige Italiaan Giulio Ciccone draagt volgend seizoen het shirt van Trek-Segafredo. Hij komt over van Bardiani CSF, zo is bekendgemaakt. Ciccone is prof sinds 2016. Dat jaar won hij ook meteen een etappe in de Ronde van Italië.

"Weinig renners kunnen als neoprof een rit in de Giro winnen. Vanaf dat moment zijn we hem van dichtbij beginnen volgen", legt Trekmanager Luca Guercilena uit. "Ik ben blij dat we een akkoord bereikten met zijn huidige ploeg zodat hij de volgende stap in zijn carrière kan zetten. Hij is een getalenteerde klimmer die een uitstekende steun zal zijn voor onze kopmannen Porte en Mollema. Hij heeft nog veel groeimarge, is nog maar 23, en wordt zeker een vaste waarde in de toekomst."

Hayman hangt fiets aan de wilgen

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat laatste is nu aan de orde voor Mathew Hayman. De 40-jarige Australiër kondigde in een persbericht zijn afscheid aan. "Ik loop al maanden met deze beslissing in mijn hoofd rond en wou het telkens uitstellen. Grotendeels uit angst voor wat komen zou. Ik kan me mijn leven moeilijk voorstellen zonder wedstrijdschema. Toch is het hoog tijd dat ik de focus naar mijn gezin verleg. De Tour Down Under (januari 2019) wordt mijn allerlaatste wedstrijd."

Hayman reed in zijn lange carrière voor drie ploegen: Rabobank, Team Sky en Mitchelton-Scott. Zijn grootste succes behaalde hij in Parijs-Roubaix. Twee jaar geleden was hij er verrassend de betere van Tom Boonen.

Cavendish via McLaren naar Bahrain-Merida

Is er een opmerkelijke transfer in de maak? Cyclingnews meldt alvast dat Bahrain-Merida in onderhandeling is met Mark Cavendish (33). De Brit zou al met een aantal collega's gepraat hebben over een mogelijke overstap. De man is sowieso einde contract bij Dimension Data en de gesprekken daar lopen moeilijk - de sprinter zou er heel wat loon moeten inleveren. Maar omdat Cavendish een dure vogel is, is een transfer naar Bahrain ook niet evident. Daarom probeert men McLaren in de deal te betrekken: als het autobedrijf sponsor wordt bij de wielerploeg, zou de financiële injectie gebruikt worden om Cav binnen te halen. Er bestaan vandaag al nauwe banden tussen McLaren en de wielerploeg: de holding achter het team heeft ook een meerderheid in de McLaren Group. Cavendish zelf werkte ook al samen met het autobedrijf: de fietsen waar hij destijds op reed bij HTC-Highroad werden ontworpen door McLaren. Gisteren raakte bekend dat Bahrain-Merida ook de performance manager van BMC, David Bailey, heeft binnengehaald. (BA)

Quintana rijdt de Tour in 2019

Nairo Quintana (28) heeft aangekondigd dat hij volgend jaar opnieuw de Tour zal rijden. "De Vuelta heeft niet opgeleverd wat we gehoopt hadden. We gaan rustig bekijken wat beter kan. In 2019 wordt de Tour weer een hoofddoel." Collega Alejandro Valverde (38) vertelde dan weer dat hij van plan is om de dubbel Giro-Vuelta te rijden. (BA)