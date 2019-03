KOERS KORT. Van Avermaet na ploegentijdrit: “Zijn echt wat kwaliteit verloren” - Tom Dumoulin: “Voel me verraden” - WK trekt in 2024 naar Zürich Wielerredactie

14 maart 2019

10u42

Bron: Eigen berichtgeving 0

Van Avermaet na elfde plaats in ploegentijdrit Tirreno: “Zijn echt wel kwaliteit verloren”

Michael Hepburn uit Australië werd gisteren de eerste leider in de Tirreno-Adriatico. Hepburn rijdt voor Mitchelton-Scott. Drie jaar - in 2016, 2017 en 2018 - won BMC de ploegentijdrit in de Tirreno. Dat was de ploeg van Greg Van Avermaet. Van Avermaet rijdt nu voor CCC. En CCC werd gisteren elfde.

Het was wennen voor Van Avermaet. Hij moest gisteren niét met de rest van de ploeg op de hotseats plaatsnemen tot alle ploegen over de streep waren en de zege een feit was. De oude BMC-ploegmaats met wie hij vorig jaar nog grote sier maakte in de Tirreno, zijn uitgezwermd. Caruso en Dennis rijden nu voor Bahrain, Alberto Bettiol is naar Education First, Stefan Küng rijdt voor FDJ.

The times they are a-changin’. Van Avermaet is voortaan de enige kopman in zijn ploeg. Dat is goed nieuws voor hem. Maar voor de ploeg betekent het een stap terug. Toch hoorde je Van Avermaet gisteren niet klagen. “Ik denk dat we een goede tijdrit hebben gereden. We hebben gedaan wat we konden. Het is natuurlijk niet meer het BMC van vorig jaar. We zijn op onze waarde geëindigd.”

“Ik kom uit een traditie van winnen. Rohan Dennis, Stefan Küng, die hebben we niet meer. Als die mannen het tempo maakten, kon ik mijn voet naast die van hen plaatsen. Nu reden we gewoon niet hard genoeg om aanspraak op beter te maken.”

Klassement niet van tel

“De automatismen liepen wel goed. Maar we misten de grote motoren om de machine te laten draaien. We zijn echt wel wat kwaliteit verloren.”

Van Avermaet werd drie jaar geleden nog eindwinnaar in de Tirreno. Hij won toen ook de zesde rit, na een prangende sprint met Peter Sagan. Van Avermaet mikt in deze Tirreno weer op ritwinst. Vandaag misschien, in Pomarance, waar hij in 2017 vierde en in 2016 zevende werd. Indien niet, dan hoopt hij zondag in Recanati te zegevieren. “Met het klassement ben ik niet meer bezig. Bij BMC was het anders geweest.” (MG)

Dumoulin voelt zich verraden na dopinggebruik voormalig ploegmaat

Tom Dumoulin heeft voor het eerst gereageerd op de dopingbekentenis van Georg Preidler, een voormalig ploegmaat bij Team Sunweb. “Ik voel me verraden”, zei hij tijdens een interview in de Tirreno-Adriatico. “Ik vind het verschrikkelijk.” Tom Dumoulin reed vijf jaar lang met Georg Preidler in de ploeg. Een paar dagen geleden raakte bekend dat de Oostenrijker bloed van zichzelf had afgetapt met als doel het later opnieuw aan zijn lichaam toe te voegen. Die bekentenis kwam er enkele dagen na zijn landgenoot en collega-renner Stefan Denifl, die ook betrokken was in het Oostenrijkse dopingschandaal dat openbarstte op het WK noordse ski.

Tot op vandaag kwam er nog geen reactie naar buiten van de Nederlander. “Omdat er me ook nog niet naar gevraagd werd”, gaf hij aan in een interview in het teamhotel van de ploeg in de Tirreno-Adriatico. “Ik had me aan vragen verwacht tijdens het traditionele persmoment, maar niemand stelde me een vraag. Ik begrijp het niet. Je bent nu pas de tweede journalist die er naar vraagt (enkele minuten voor het interview plaatsvond, werd hem die vraag ook gesteld door AD Sportwereld voor hun show ‘In het wiel’, red).”

Enigszins verrassend is er dus nog steeds sprake van bloeddoping in het wielrennen. Dumoulin beaamt dat. “Ik was ook verrast”, antwoordde hij. “Die titel ‘Oud-ploegmaat van Dumoulin bekent dopinggebruik’ was vervelend”, gaf hij verder aan. “Maar dat was weer goed clickbait neergeschreven. Die bekentenis? Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik voelde me echt verraden, dat voel ik nog en ik ben boos, superboos. Hij was geen vriend van mij, maar echt wel een ploegmaat waar ik het goed mee kon vinden, voor jarenlang. Gelukkig zegt hij dat hij het nooit bij ons heeft gedaan, alleen vorig jaar, maar verschrikkelijk vind ik het. Het toont maar weer aan dat het nog niet verdwenen is.”

Dumoulin opperde dus dat hij het vreemd vond dat geen enkele journalist hem er naar vroeg. “Jij bent nu de tweede, maar dinsdag tijdens de persconferentie: niks, niemand. Dat vind ik echt belachelijk. Waarom? Journalisten moeten dit levend houden. Dat vind ik echt heel belangrijk. Het is niet weg, het gaat ook nooit weg zijn. Het enige wat we er tegen kunnen doen, is sceptisch blijven. Dat is niet altijd leuk, maar het gebeurt nog. Dat bewijst dit weer. Het is echt gewoon geen leuke situatie.”

Zürich mag WK wielrennen in 2024 organiseren

Het WK wielrennen wordt in 2024 in Zürich georganiseerd, zo maakte de Zwitserse Wielerfederatie Swiss Cycling bekend. Eind september vorig jaar kende de Internationale Wielerunie UCI de WK’s van 2020 en 2024 aan Zwitserland toe. In 2020 zal het WK voor het eerst doorgaan in een Franssprekende regio, in Vaud en Valais. In 2024 werd geopteerd voor de Duitstalige regio en zo kwam Zürich uit de bus. Voor Zwitserland in zijn geheel worden het de elfde en twaalfde organisatie van een WK, de laatste keer was in 2009 in Mendrisio toen de Australiër Cadel Evans won.

De events in 2020 zullen voornamelijk plaatsvinden in de buurt van de Rhônevallei, in het hart van de Alpen en dicht bij de hoofdkwartieren van de UCI. Het parcours zal logischerwijs erg pittig zijn. Vier jaar later zal het peloton in de buurt van Zürich haar weg moeten vinden tussen de cols van de Jura en die van de Alpen. Eerder werd het WK in 1923, 1929 en 1946 al in Zürich gehouden. Eerder werd al bekend dat het Britse Yorkshire het WK van 2019 zal organiseren. In 2021 is Vlaanderen aan de beurt, de WK’s van 2022 en 2023 moeten nog toegewezen worden.