KOERS KORT. Van Avermaet na elfde plaats in ploegentijdrit Tirreno: “Zijn echt wat kwaliteit verloren” Wielerredactie

14 maart 2019

07u16

Bron: Eigen berichtgeving 0

Van Avermaet na elfde plaats in ploegentijdrit Tirreno: “Zijn echt wel kwaliteit verloren”

Michael Hepburn uit Australië werd gisteren de eerste leider in de Tirreno-Adriatico. Hepburn rijdt voor Mitchelton-Scott. Drie jaar - in 2016, 2017 en 2018 - won BMC de ploegentijdrit in de Tirreno. Dat was de ploeg van Greg Van Avermaet. Van Avermaet rijdt nu voor CCC. En CCC werd gisteren elfde.

Het was wennen voor Van Avermaet. Hij moest gisteren niét met de rest van de ploeg op de hotseats plaatsnemen tot alle ploegen over de streep waren en de zege een feit was. De oude BMC-ploegmaats met wie hij vorig jaar nog grote sier maakte in de Tirreno, zijn uitgezwermd. Caruso en Dennis rijden nu voor Bahrain, Alberto Bettiol is naar Education First, Stefan Küng rijdt voor FDJ.

The times they are a-changin’. Van Avermaet is voortaan de enige kopman in zijn ploeg. Dat is goed nieuws voor hem. Maar voor de ploeg betekent het een stap terug. Toch hoorde je Van Avermaet gisteren niet klagen. “Ik denk dat we een goede tijdrit hebben gereden. We hebben gedaan wat we konden. Het is natuurlijk niet meer het BMC van vorig jaar. We zijn op onze waarde geëindigd.”

“Ik kom uit een traditie van winnen. Rohan Dennis, Stefan Küng, die hebben we niet meer. Als die mannen het tempo maakten, kon ik mijn voet naast die van hen plaatsen. Nu reden we gewoon niet hard genoeg om aanspraak op beter te maken.”

Klassement niet van tel

“De automatismen liepen wel goed. Maar we misten de grote motoren om de machine te laten draaien. We zijn echt wel wat kwaliteit verloren.”

Van Avermaet werd drie jaar geleden nog eindwinnaar in de Tirreno. Hij won toen ook de zesde rit, na een prangende sprint met Peter Sagan. Van Avermaet mikt in deze Tirreno weer op ritwinst. Vandaag misschien, in Pomarance, waar hij in 2017 vierde en in 2016 zevende werd. Indien niet, dan hoopt hij zondag in Recanati te zegevieren. “Met het klassement ben ik niet meer bezig. Bij BMC was het anders geweest.” (MG)