KOERS KORT. Van Avermaet: “Mijn vorm is zoals hij moet zijn” - Evenepoel roept motoren op tot meer respect na crash De wielerredactie

28 februari 2019

Van Avermaet: “Heb vertrouwen in mijn ploeg voor de klassiekers”

Joseph Bruyère, ‘Nesten’ Sterckx en Peter Van Petegem. De drie namen die voor Greg Van Avermaet een doel op zich vormen in de Omloop. De kopman van CCC kan mits een derde overwinning naast de recordhouders in de wedstrijd komen. De olympische kampioen is naar eigen zeggen klaar voor de seizoensopener op Vlaamse wegen. “Ik voel me goed in de aanloop naar deze wedstrijd”, zegt hij in een persbericht van zijn team. “Ik denk tijdens de winter en de eerste wedstrijden altijd aan de klassiekers, dus het is leuk dat de eerste wedstrijd er nu aankomt. Mijn vorm is zoals hij moet zijn. Bovendien was ik in de voorbereidingskoersen onder de indruk van mijn ploegmaats. Een goed teken voor de klassiekers.”

Die ploegmaats luisteren in de Omloop naar de namen van Schär, Van Hoecke, Van Hooydonck, Van Keirsbulck, Ventoso en Wisniowski. “Het is de eerste klassieke campagne van deze ploeg, maar ik heb er vertrouwen in. De helft van de ploeg rijdt en traint bijna dagelijks op deze wegen. Dus als team moeten we ons in Vlaanderen zeker comfortbal voelen”, aldus Van Avermaet.

Kuurne-Brussel-Kuurne is zoals eerder bekendgemaakt niet aan Van Avermaet besteed dit jaar. “Dat is meer een wedstrijd voor pure sprinters”, zegt ploegleider Valerio Piva. “We hebben de beslissing gemaakt om Greg niet te laten rijden en andere renners een kans te geven om een resultaat neer te zetten. Dat zijn Pawel Bernas, Kamil Gradek en Josef Cerny. Het is in Kuurne sowieso moeilijk om massasprint te ontlopen, dus willen wij de koers hard maken en met één van onze renners in een kleinere groep naar de aankomst trekken.”

Evenepoel heeft oproep voor motards: “Sta niet stil waar wij rijden”

Remco Evenepoel likt zijn wonden één dag na zijn valpartij in de UAE TOUR. Onze 19-jarige landgenoot bij Deceuninck-Quick.Step kwam in zijn eerste WorldTour-wedstrijd ten val en liep daarbij flinke schaafwonden op. Van een breuk is geen sprake. Evenepoel stelde zijn fans op zijn sociale media gerust, maar gaf daarbij ook te kennen dat hij toch graag wat meer respect tegenover het peloton zou willen. “Shit happens. Valpartijen en motoren maken deel uit van het wielrennen. Graag wil ik toch even kwijt dat motards iets meer respect voor het peloton moeten tonen. Als wij aan de rechterkant van de weg rijden, sta dan niet stil aan de rechterkant alstublieft.”