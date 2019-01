KOERS KORT. Van Avermaet laat Kuurne-Brussel-Kuurne schieten - Kniezorgen verleden tijd voor Campenaerts - Wanty Gobert droomt van bollentrui De wielerredactie

18 januari 2019

18u57

Bron: Belga 0

Een grote droom bij voorstelling Wanty Gobert: “Het ideale scenario is om de bollentrui te pakken in de eerste rit van de Tour”

Zeg niet langer Wanty-Groupe Gobert. Voortaan heet de drievoudige winnaar van de Europe Tour Wanty Gobert. De ploeg mag dit jaar opnieuw naar de Tour. Meteen het gespreksonderwerp op de ploegvoorstelling in Alfas del Pi.

Maar eerst dus de lichte naamverandering. De Waalse Procontinentale ploeg wil elk jaar een stap vooruit zetten, Het kiest daarom net als Deceuninck-Quick.Step het hele seizoen lang voor schijfremmen. Bovendien is er ook de samenvoeging van Wanty en Gobert tot één naam die de blauw-witte truitjes zal sieren. “Dat is om plaats te maken voor 2020", verduidelijkte algemeen manager Jean-François Bourlart. “Onze twee huidige sponsors horen al zolang samen dat we ze in ondertussen in één adem op onze shirts kunnen zetten. Zo is er vanaf volgend jaar plaats voor een nieuwe, derde hoofdsponsor.”

Tekst en uitleg bij de sportieve verwachtingen werd gegeven door Hilaire Van der Schueren. De ouderdomsdeken onder de ploegleiders doet er op zijn 71ste alweer een jaar bij. Ook hij mikt hoog. Vorig jaar reed de ploeg 13 zeges en 43 podiumplaatsen bijeen. Nu wil Van der Schueren een grotere prijs rijden met zijn renners. “Onze ambitie moet op zijn minst gelijk zijn aan onze prestaties van vorig jaar. Het wordt belangrijk om eerste of tweede te worden in de Europe Tour. Door het aankomende UCI-reglement krijgen die twee teams startrecht in alle WorldTour-koersen. Ook de grote rondes. We maken er geen geheim van dat de Tour voor ons belangrijk is.”

Dat de Tour net in de tweede rit start in thuishaven Binche zorgt voor extra motivatie. “Die eerste rit wordt belangrijk voor ons. We willen de bergtrui pakken op de muur van Geraardsbergen en die dan in de tweede rit tonen in Bince. Dat is voor mij het ideale scenario.”

Vliegen, Meurisse en De Gendt voor de klassiekers

Voor de klassiekers een ander verhaal. Die brachten Van der Schueren en Wanty Gobert vorig jaar niet wat er van verwacht werd. De ploeg haalde daarom versterking in de vorm van Aimé De Gendt (Sport-Vlaanderen) en Loïc Vliegen (BMC). “Vorig jaar had ik na de klassiekers een slecht gevoel en dat heb ik laten weten aan de renners en de ploeg”, vertelt Van der Schueren. “Ik hoop dat de blijvers tonen dat ze beter kunnen.”

“Tegelijk verwacht ik veel van de nieuwkomers. We hadden het al over Vliegen en De Gendt, maar met Alfdan De Decker (22) als laatste aanwinst hebben we ook nog een jonge sprinter gehaald. Hij is nog wat groen, maar kan groeien en dit jaar al eens de andere sprinters op hun plaats zetten in kleinere wedstrijden.”

Andere speerpunten als Guillaume Martin, Timothy Dupont en Xandro Meurisse zijn bij de ploeg gebleven. Vooral die laatste wil na zijn boerenjaar 2018 bevestigen. “Het wordt moeilijk om vorig seizoen te evenaren”, zegt Meurisse. “Mijn rol in de ploeg zal een beetje anders worden, maar ik kijk daar positief naartoe. Het is een nieuwe rol en ik hoop die waar te kunnen maken. De ambities is om iets meer te winnen. En natuurlijk wil ik ook graag weer in die nationale selectie geraken.” (DMM)

Cameron Vandenbroucke start seizoen in Brussel-Opwijk

Cameron Vandenbroucke start haar eerste seizoen bij Lotto-Soudal Ladies in de vrouwenversie van Brussel-Opwijk, die begin maart zal plaatsvinden. De 19-jarige dochter van Frank trekt in februari op stage.

Greg Van Avermaet niet aan de start in Kuurne-Brussel-Kuurne

Greg Van Avermaet laat Kuurne-Brussel-Kuurne aan zich voorbijgaan. Dat vertelde de kopman van CCC op de bekende fietsbeurs Velofollies. De tweede wedstrijd van het openingsweekend van het Vlaamse wielerseizoen wordt op 3 maart gereden. “Het verlicht een klein beetje mijn programma in een voor de rest toch zwaar beladen klassiek voorjaar, waarin de wedstrijden elkaar zeer snel opvolgen. Kuurne is voor mij de voorbije jaren een koers gebleken die moeilijk te winnen is. Regelmatig eindigt het daar op een massasprint.”

‘Gouden Greg’ start wel in Dwars door Vlaanderen. “Normaal is dat een wedstrijd die ik eruit laat, maar het is wel een extra kans om te scoren in de Vlaamse klassiekers. Dus is het een beetje zonde om die koers niet te rijden. En ook Tirreno-Adriatico, zonder zware bergrit, motiveert me. Net als de Tour, zeker nu de Grand Départ in Brussel is. Dat wordt heel speciaal. En in Yorkshire vind ik een WK-parcours op mijn maat. Het wordt dus weer een heel lang, druk maar mooi seizoen. Een om naar uit te kijken. Ik heb er echt zin in.”

Van Avermaet showde ook zijn fiets waarmee hij dit seizoen de klassiekers zal afhaspelen. Volledig in het goud, én er is zelfs een gouden helm voorzien om het plaatje compleet te maken. Voor Parijs-Roubaix rijdt onze landgenoot op een ander model. Ook Gregs dochter Fleur kreeg trouwens een (schattiger) exemplaar.

Campenaerts heeft geen last meer van knie

Victor Campenaerts vertoeft voor een twee maanden durende stage in Namibië. Daar bereidt de renner van Lotto-Soudal het nieuwe wielerseizoen en wellicht ook een werelduurrecordpoging voor. En of de Europees kampioen in het tijdrijden het er naar zijn zin heeft. Het belangrijkste nieuws: hij ondervindt geen last meer van zijn knieblessure.

“Ik zit nu enkele dagen in Namibië. Het is hier op hoogte supergoed weer, zalig om in te trainen”, opent Campenaerts in een videoboodschap. “In deze tijd van het jaar is het onmogelijk om dit (de weersomstandigheden, red.) op een andere plaats in de wereld te vinden. We doen hier hoofdzakelijk vlakke trainingen, maar vandaag deden we een superzware klim. Dat was wel speciaal. Met mijn knie gaat het zeer goed, ik heb totaal geen hinder tijdens mijn trainingen. Ik voel nog wel waar de blessure geweest is, maar dat is normaal en houdt nog enkele maanden aan. Het is ook leuk dat ik hier met lokale triatleten enkele trainingsmakkers heb gevonden. Er zijn ook vrienden van mij mee, ook triatleten. Ik heb het hier volledig naar mijn zin.” Campenaerts vertoeft er sinds 3 januari.

Belgisch vrouwenkwartet grijpt op WB baanwielrennen ondanks record naast finaleticket

Op de vijfde en voorlaatste manche van de wereldbeker baanwielrennen in het Nieuw-Zeelandse Cambridge heeft het Belgische vrouwenkwartet in de ploegenachtervolging een nieuw Belgisch record gevestigd. Toch zat er geen medaille in.

Annelies Dom, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt en Jolien D’hoore klokten in de eerste ronde af in 4:23.181, een verbetering van de vorige besttijd met ruim vijf seconden. Het volstond evenwel niet om het duel met gastland Nieuw-Zeeland (4:18.967) te winnen en door te stoten naar de twee finalewedstrijden.

In de kwalificaties reden de Belgen met 4:32.764 de vierde tijd op acht landen. Nieuw-Zeeland pakte het goud door in de finale Canada te verslaan. Italië vervolledigde het podium.

⚡4:23.181⚡️

Our Women's Team Pursuit squad together with @JolienDhoore smashed their BR by more than 5 seconds in the 1st round @trackworldcupnz to finish 5th 🚀🚀💪💪 #TissotUCITrackWC #TWCNZ

