Koers Kort. Van Avermaet krijgt Duitser Koch als ploegmaat - Deceuninck-Quick Step bevestigt dat Jungels Giro zal rijden, ook Dumoulin mikt op Ronde van Italië LPB/MG

03 januari 2019

14u00

Bron: ANP/Belga 2

Van Avermaet krijgt Duitser Koch als ploegmaat

CCC heeft een laatste renner aan zijn selectie voor 2019 toegevoegd. Het nieuwe Poolse WorldTour-team, met Greg Van Avermaet als kopman, contracteerde de Duitser Jonas Koch. De 25-jarige Koch reed de voorbije twee seizoenen al voor het procontinentale CCC.

Teammanager Jim Ochowicz wilde het oorspronkelijk houden bij een kern van 23 renners. “Maar door het drukke wedstrijdprogramma hebben we toch gekozen nog een 24e renner aan te werven”, aldus de Amerikaan. “We hebben met Jonas gekozen voor een jonge renner. Hij haalde vorig seizoen toptiennoteringen in semiklassiekers als de Prudential RideLonden, Brussels Cycling Classic en de Handzame Classic. We kijken er naar uit hoe hij het komend jaar zal doen.”

Koch zelf bedankte het team voor het vertrouwen. “Het is altijd mijn droom geweest op WorldTour-niveau te rijden. Ik wil onze kopmannen komend seizoen zo goed mogelijk bijstaan en zelf mijn kans gaan in de kleinere wedstrijden.” Het nieuwe CCC-team telt komend seizoen zo 24 renners, waarbij vijf Belgen: Greg Van Avermaet, Serge Pauwels, Guillaume Van Keirsbulck, Nathan Van Hooydonck en Gijs Van Hoecke.

⚡️ EXCITING NEWS ⚡️



🇩🇪 rider @jonaskoch3 has signed on as our 24th rider for the 2019 season!



“It has always been my dream to ride in such a great team. I am very thankful and super motivated for this opportunity with @CCCProTeam." - Koch



📷 Cor Vos pic.twitter.com/UhUFb7SURO CCC Team(@ CCCProTeam) link

Bevestigd: Jungels trekt naar de Giro

Bob Jungels zal aan de start van de Giro verschijnen. Dat heeft zijn team Deceuninck-Quick Step nu ook bevestigd. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik werd vorig jaar elfde in de Tour, maar houdt ook goede herinneringen over aan de Ronde van Italië. In 2017 kon Jungels er als eerste Luxemburger in meer dan een halve eeuw een rit winnen in de Giro en hij was ook al twee keer de beste jongere.

“Ik hou van de Giro, het is een mooie en uitdagende wedstrijd waarin je altijd uitgedaagd wordt om over je limieten te gaan”, klinkt het in een persbericht van de ploeg. “Ik hou ook van de fans die ons aanmoedigen en ons iedere keer een warm welkom geven. Dat is waarom ik zo enthousiast ben om in mei terug te keren om nieuwe plaatsen en beklimmingen te ontdekken.”

Opnieuw bingo voor Caleb Ewan in eigen land

Caleb Ewan heeft de vorm al vroeg te pakken. De Australiër van Lotto-Soudal won voor de tweede dag op rij een criterium in eigen land. Ewan spurtte in Williamstown naar de zege en versloeg zijn landgenoten Brenton Jones en Heinrich Haussler. Gisteren was hij ook al de snelste in Geelong. Ewan is de komende jaren de sprinttroef van Lotto-Soudal.

De Oostenrijker Marco Haller (Katusha), dinsdag winnaar van het eerste criterium, werd vierde in Williamstown en verzekerde zich daarmee van de eindzege. Er deden geen Belgen mee.

Sec victory again for @CalebEwan @Lotto_Soudal pic.twitter.com/ZbUv8ODZTP 👏👍 dirk van peteghem(@ denpeet) link

Dumoulin mikt op Giro in 2019: “Eerste plan was eindwinst in de Tour”

Tom Dumoulin mikt in 2019 weer op eindwinst in de Giro. De Nederlander nam de beslissing na de bekendmaking van het parcours van de Italiaanse groep ronde. “Het eerste plan was eindwinst in de Tour maar na studie van het parcours hebben we dat herdacht”, stelde Dumoulin tijdens de voorstelling van Team Sunweb in Berlijn. “Ik zal ook nog de Tour rijden en hopelijk doe ik het daar goed. Maar de Giro wordt het hoofddoel.”

2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ is on! Hallo aus Berlin! 🇩🇪 #KeepChallenging #WirSindTeamSunweb pic.twitter.com/ldLqJWTN2C Team Sunweb(@ TeamSunweb) link