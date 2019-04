KOERS KORT. Van Avermaet kent ploegmaats voor Ronde - Naesen start ondanks bronchitis in Vlaanderens Mooiste Redactie

04 april 2019

21u49

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 2

Greg van Avermaet kent ploegmaats voor jacht op eerste zege

Greg Van Avermaet kent de ploegmaats die hem zondag aan zijn eerste overwinning in de Ronde van Vlaanderen moeten helpen. Zijn Poolse formatie CCC heeft de selectie voor ‘Vlaanderens Mooiste’ bekendgemaakt. De olympische kampioen krijgt met Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck drie landgenoten aan zijn zijde. De Zwitser Michael Schär en de Polen Kamil Gradek en Lukasz Wisniowski maken de zevenkoppige CCC-ploeg compleet.

Van Avermaet eindigde in de Ronde van Vlaanderen al zeven keer in de top tien. Drie keer stond de 33-jarige Oost-Vlaming op het podium, maar winnen lukte nog niet. Vorig jaar nog eindigde Van Avermaet tweede achter Philippe Gilbert. Een week later spoelde Gouden Greg de teleurstelling door met een overwinning in Parijs-Roubaix.

“Net zoals elk jaar voel ik me sterk en heb ik vertrouwen in mijn conditie. Ik weet dat ik de Ronde kan winnen, maar het is nog niet gelukt. De klassiekers zijn onvoorspelbaar, dus alles moet meezitten”, zei Van Avermaet op de ploegwebsite. Dit seizoen werd hij tweede in de Omloop, derde in de E3 Harelbeke en zesde in de Strade Bianche.

PREVIEW: “I know I’m capable of winning @RondeVlaanderen but it hasn’t happened yet in my career. I hope to change that on Sunday.” @GregVanAvermaet on targeting an elusive victory at #RVV19.



Meet the team 👇 and read what Greg had to say 👉 https://t.co/sof9wDBgX3#RideForMore pic.twitter.com/YIqRkadAxC CCC Team(@ CCCProTeam) link

Stuyven hoopt zondag op superdag: “Conditie is er”

Met een stijgende vormcurve op zak na een 58ste plaats in de E3 Harelbeke, een 17de in Gent-Wevelgem en een 14de in Dwars door Vlaanderen, verschijnt Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) zondag aan de start van de 103de Ronde van Vlaanderen.

“Ik werd in aanloop naar de Vlaamse koersen ziek, dus dat was geen al te beste voorbereiding”, bekende Stuyven, vorig jaar nog zevende in Vlaanderens Mooiste. “Een echte uitschieter qua resultaten heb ik nog niet, maar ik weet dat de conditie er is. In de Ronde van Vlaanderen is alles mogelijk. Het is en blijft een zeer slopende koers. Ik hoop alvast op een superdag komende zondag want die heb je sowieso nodig in een wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen.”

“De tweede plaats van John Degenkolb in Gent-Wevelgem zorgde voor een kentering. Iedereen is weer supergemotiveerd en kijkt uit naar wat zondag komen gaat. Ik vertrek alvast in een underdogpositie. Ik zet mezelf niet bij de topfavorieten, maar weet dat we met dit team wel een rol kunnen spelen in het verloop van de Ronde. John Degenkolb, Mads Pedersen en ikzelf kunnen ons mannetje wel staan en dan hebben we nog jokers achter de hand zoals Alex Kirsch, Edward Theuns, Koen de Kort en Kiel Reijnen die ons perfect gepositioneerd kunnen afzetten in de finale. In Gent-Wevelgem hebben we laten zien dat wij een sterke ploeg hebben.”

Degenkolb met vertrouwen naar Ronde: “Kijk er alvast naar uit”

John Degenkolb (Trek-Segafredo) tankte vorig weekend vertrouwen met een tweede plaats in Gent-Wevelgem en zakt zo alsnog met het nodige vertrouwen af naar de 103de editie van de Ronde van Vlaanderen.

Van heel het Trek-Segafredoteam is de dertigjarige Degenkolb de meest ervaren renner in Vlaanderens Mooiste. Zijn beste prestaties zette hij neer in 2017 en 2015, toen hij telkens zevende werd in Oudenaarde. De Duitser heeft dit seizoen de nul achter zijn naam reeds weggeveegd nadat hij de slotetappe won van de Ronde van de Provence, maar een klinkende zege was er nog niet bij. “Met die tweede plaats in Gent-Wevelgem trek ik me op voor wat komt in de Ronde van Vlaanderen”, vertelde Degenkolb.

“Toen we de eerste maal de Kemmelberg over reden was ik verre van uitmuntend. De tweede keer had ik me beter gepositioneerd, maar dat had ik mede te danken aan het werk dat de ploegmakkers voor mij hadden gedaan. Gent-Wevelgem was een koers die van in het begin ontplofte en er op het einde wel fiks inhakte. Met onze ploeg waren we zeer present in volle finale. Ik hoop dat dit zondag eveneens het geval is.”

Het Trek-Segafredoteam had tot Gent-Wevelgem nog niet veel laten zien. “Die tweede plaats was echt wel eens nodig om ons vertrouwen op te krikken. Ons moreel was daarvoor eigenlijk beneden alle peil. Mads Pedersen vond het tijd dat wij eens samen gingen zitten om de hoofden vrij te maken. We deden dat in de zaal hiernaast. Dit met alle renners, maar ook de ploegleiding was hierop aanwezig. Met een pintje erbij kwamen we tot een leuk gesprek en in Wevelgem boekten we meteen resultaat”, vervolgde Degenkolb.

Degenkolb heeft zijn ideale scenario voor de Ronde al in gedachten. “Graag had ik bij de derde beklimming van de Oude Kwaremont nog de steun van Pedersen en Stuyven of nog andere jongens van de ploeg. In de Ronde van Vlaanderen komt het erop aan zoveel mogelijk krachten te sparen voor een prangende finale. Ik kijk er alvast naar uit, maar weet ook dat ik eigenlijk een renner ben die beter tot zijn recht komt in Parijs-Roubaix.”

Belletti aan het feest in Sicilië

Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) heeft de tweede etappe gewonnen in de Ronde van Sicilië. De 33-jarige Italiaan toonde zich na 236 kilometer van Capo d’Orlando naar Palermo de snelste in de sprint. Hij haalde het voor Riccardo Stacchiotti die hem donderdag van de zege hield. De Colombiaan Sebastian Molano moest vrede nemen met een derde stek. Belletti neemt de leiderstrui ook over van Stacchiotti.

Vijf renners schoven na vijftien kilometer mee in de vroege vlucht in deze tweede rit van de nieuwe Ronde van Sicilië die in koude en regenachtige weersomstandigheden werd afgewerkt: Viesturs Luksevics (Amore&Vita-Prodir), Diego Sevilla (Kometa Cycling), Andreas Kron (Riwal Readynez), Antonio Di Sante (Sangemini-Trevigiani) en Andrea Toniatti (Colpack).

Maximaal reden ze 5:30 bonus bij elkaar, het peloton liet begaan en schoot pas laat in actie. Op acht kilometer van het eind telden de twee laatste vluchters Lukševics en Kron nog steeds een mooie voorsprong op het peloton en pas op zes kilometer kwam een eind aan hun verhaal. De sprint werd voorbereid, Minalo kwam al vroeg op kop, net zoals Molano, maar het was Belletti die deze keer de bloemen pakte na zijn tweede plaats op woensdag, goed voor achttiende profzege in zijn carrière. Hij is ook de nieuwe leider, Riccardo Stacchiotti staat tweede in dezelfde tijd. Eerste Belg is Bart De Clercq op een 77ste plaats, op 16 seconden.

Ronde niet in gevaar voor Naesen

Oliver Naesen heeft last van bronchitis en moest daardoor een antibioticakuur opstarten. De kopman van AG2R vermoedt dat hij ziek geworden is na de podiumceremonie met bijhorende champagnedouche na afloop van Gent-Wevelgem afgelopen zondag. Maar de Ronde van Vlaanderen komt niet in gevaar voor Naesen. Zo bevestigde zijn ploeg. “Oliver heeft inderdaad last van bronchitis, maar hij kan zondag gewoon deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. Morgen verkent hij het parcours met zijn ploegmakkers.” Zijn teamgenoten zondag zijn: Stijn Vandenbergh, de Zwitser Silvan Dillier, de Duitser Nico Denz, de Litouwer Gediminas Bagdonas en de Fransmannen Julien Duval en Dorian Godon.

Gilbert stelt fans gerust na opgave in Dwars door Vlaanderen: “Focus op zondag”

Philippe Gilbert moest woensdag ziek opgeven in Dwars door Vlaanderen. De 36-jarige Ardennees van Deceuninck kampte met maagproblemen, maar stelde vandaag op Twitter iedereen gerust. Zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen zondag is niet in gevaar.

“Ik moest Dwars door Vlaanderen verlaten met maagproblemen, maar die zijn niet al te ernstig”, legde Gilbert uit. “Ik wilde geen risico’s nemen voor de komende zondagen. Alle focus ligt op de Ronde van Vlaanderen.”

Started @DwarsdrVlaander with a smile but had to quit the race a bit later with stomach problems. Nothing too serious but I didn't want to take any risks for the coming Sundays. Full focus on @RondeVlaanderen now! pic.twitter.com/bq5ymBI1C2 PHILIPPE GILBERT(@ PhilippeGilbert) link

Gilbert kon dit voorjaar voorlopig nog niet echt uitblinken. Hij haalde verre ereplaatsen in de Omloop (achtste) en de E3 Harelbeke (elfde) en reed in Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem in dienst van de ploeg. In 2017 won Gilbert de Ronde van Vlaanderen na een indrukwekkende solo van 55 kilometer.

Sep Vanmarcke plant vrijdag ultieme test

Sep Vanmarcke beslist vrijdag na een laatste test of hij deelneemt aan de Ronde van Vlaanderen. Het speerpunt van EF Education First kwam vorige week vrijdag tijdens de E3 Harelbeke zwaar ten val en liep daarbij blessures op aan de ribben, enkel en knie. “Vrijdag traint de ploeg nog zo’n 150 kilometer op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Dat zal de ultieme test worden voor Sep. Indien hij nog te veel hinder heeft van zijn opgelopen blessures, nemen we het besluit hem niet te laten starten in de 103e Ronde van Vlaanderen”, stelt persverantwoordelijke Hannah Troop.

“Sep is thuis en komt vrijdag opnieuw naar het rennershotel. In eigen omgeving kan hij verder rusten en krijgt hij ook de nodige medische zorgen. Het is voor ons ook bang afwachten hoe hij de trainingsrit morgen, die we starten voor de Oude Kwaremont en beëindigen na de Kruisberg, zal verteren. Sep klinkt nog steeds vrij optimistisch en hij zal onderhand zijn lichaam wel kennen. Het is nu bijna een week geleden dat hij zwaar ten val kwam. De impact was wel groot toen hij tegen bijna 70 kilometer per uur plots in een gracht belandde”, vervolgt Hannah Troop.

De ploegtactiek zal er natuurlijk heel anders uitzien als Vanmarcke forfait moet geven ‘Vlaanderens Mooiste’. “Wij hebben dit seizoen een sterke ploeg in de breedte. Sebastian Langeveld rijdt goed net als Alberto Bettiol en Sacha Modolo, om er nog maar drie op te noemen. Natuurlijk hadden wij liever gehad dat Sep zondag blessurevrij aan de start kwam in Antwerpen maar het is nu eenmaal zo. Afwachten wat de test vrijdag zal opleveren. Anders verleggen we met hem de focus naar Parijs-Roubaix”, besloot Hannah Troop.

Oliver Naesen twijfelachtig voor Ronde door bronchitis

Slecht nieuws voor Oliver Naesen. De kopman van AG2R heeft last van bronchitis en start een antibioticakuur op. Naesen vermoedt dat hij ziek geworden is na de podiumceremonie met bijhorende champagnedouche na afloop van Gent-Wevelgem afgelopen zondag. Hij hoopt dat de behandeling snel aanslaat zodat hij genezen is tegen de Ronde van Vlaanderen.

Langeveld is conditioneel top: “Klaar om goed resultaat neer te zetten”

Indien Sep Vanmarcke zondag niet start in de Ronde van Vlaanderen, dan stijgt Sebastian Langeveld een plekje in de pikorde bij EF Education First en is hij de absolute kopman. De Nederlander, die in 2011 al eens vijfde werd in ‘Vlaanderens Mooiste’, kan rekenen op de steun van onder meer Alberto Bettiol, die ook een beschermde rol zal krijgen. Langeveld toonde zich donderdag uitermate gemotiveerd tijdens de persconferentie van het team.

“Ik begin zondag aan mijn twaalfde Ronde”, stak de 34-jarige Nederlander van wal. “Ik heb al wat ervaring en ben er zeker van dat ik een mooie finale kan rijden en een goed resultaat kan neerzetten. In de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem had er meer ingezeten, maar ik hield aan beide koersen wel een goed gevoel over.”

Er starten zondag een resem kandidaat-winnaars, waaronder ook veldrijders Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Iedereen noemt hen veldrijders, maar ik noem hen gewoon steengoede renners”, counterde Langeveld. “Stybar van zijn kant is al een tijdje op de weg actief, maar ook de prestaties van Van Aert en Van der Poel verbazen me niet. En dan heb je nog Peter Sagan. Voor mij een reuzengroot vraagteken. Hij liet tot op heden nog niet veel zien. In Gent-Wevelgem was hij goed, maar niet top. Met hem weet je echter nooit. Greg Van Avermaet heeft misschien dit jaar bij zijn nieuw team minder steun rond hem. En ikzelf? Ik voel me goed. Onze ploeg is sterk in de breedte. Of Sep Vanmarcke erbij zal zijn? Dat moeten we afwachten. Ik ben er alvast klaar voor. Conditioneel ben ik top.”

Julian Alaphilippe en Enric Mas leiden Deceuninck-Quick.Step in Baskenland

De Fransman Julian Alaphilippe en de Spanjaard Enric Mas zijn de kopmannen bij Deceuninck-Quick.Step in de Ronde van het Baskenland (WorldTour), die maandag (8 april) begint met een pittige individuele tijdrit. Zij krijgen met Dries Devenyns en Pieter Serry twee Belgen in steun.

Alaphilippe won vorig jaar de eerste twee ritten in het Baskenland. De kans dat hij komende week opnieuw mag vieren, lijkt groot want de 26-jarige Fransman toonde met winst vorige maand in Milaan-Sanremo, Tirreno-Adriatico (2 etappes) en Strade Bianche dat hij in topvorm verkeert. Enric Mas werd vorig jaar zesde in het Baskenland, op 3,5 minuut van winnaar Primoz Roglic. In het najaar finishte hij als tweede in de Vuelta (na Simon Yates). De selectie bestaat verder uit de Fransman Rémi Cavagna, de Deen Mikkel Honoré en de Tsjech Petr Vakoc.

“Enric is een echte klassementsrenner. We zullen het met hem dag per dag bekijken”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck. “Alaphilippe heeft er al een groots seizoen tot dusver opzitten. Hij kan mikken op ritzeges. We hopen op goeie resultaten waaruit we vertrouwen kunnen putten voor de Ardense klassiekers.”