KOERS KORT. Van Avermaet: “Ik hoop opnieuw te winnen in Oman” - Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) slaat dubbelslag in Colombia De wielerredactie

13 februari 2019

18u51

Bron: Belga 0

Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) sprint naar zege in tweede etappe

Alvaro Hodeg van het Belgische Deceuninck - Quick.Step heeft vandaag in eigen land de tweede etappe gewonnen van de Ronde van Colombia (2.1). In de massasprint klopte hij de Est Martin Laas en Sebastian Molano, en nam hij zo ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Rigoberto Uran.

Na de ploegentijdrit van gisteren kreeg het peloton van de Tour Colombia op dag 2 een etappe van 150 kilometer voor de wielen met start en aankomst in La Ceja. Het gros daarvan werkten de renners af op een lokaal circuit met telkens een helling van vierde categorie. De rit werd gekleurd door een vlucht van zes, met de Spanjaard Oscar Sevilla, de Zwitser Simon Pellaud, plus vier lokale renners die in de finale afhaakten.

Ook al kwam het weerwerk in de achtergrond van WorldTour-ploegen EF Education First (de tijdritwinnaars), UAE - Team Emirates (voor Fernando Gaviria) en Deceuninck - Quick.Step (voor Alvaro Hodeg), toch hadden Sevilla en Pellaud bij het ingaan van de laatste tien kilometer nog een voorsprong van 1:10. Maar aan het eind waren de twee er toch aan voor de moeite.

De laatste aanloop naar de sprint werd gedomineerd door de ploegmaats van Hodeg. Die werd zo uitstekend gelanceerd, maar zijn landgenoot Sebastian Molano (en niet diens ploegmaat Gaviria) lag op de loer in het wiel. Maar Molano geraakte in volle sprint ingesloten tussen Hodeg en diens laatste locomotief, en kon zo nooit helemaal zijn versnelling inzetten.

Morgen zijn de punchers aan zet tijdens de derde etappe van de Tour Colombia. Tijdens vier lokale ronden in Llanogrande moeten de renners telkens een helling van derde categorie over. De rittenkoers, die onder meer Chris Froome, Nairo Quintana en Julian Alaphilippe aan de start kreeg, eindigt dit weekend met twee bergetappes.

🇨🇴@alvaro_hodeg of 🇧🇪@deceuninck_qst wins stage 2 of 🇨🇴@TourColombiaUCI #TourColombia2019 pic.twitter.com/BoiVBPrHLU World Cycling Stats(@ wcsbike) link

Greg Van Avermaet hoopt in Oman opnieuw te scoren

Greg Van Avermaet kijkt uit naar de Ronde van Oman (2.BC), die zaterdag begint. De kopman van CCC toonde vorige week met ritwinst in de Ronde van Valencia dat hij de goede vorm al te pakken heeft.

In Oman, waar hij vorig jaar een rit won, wil de olympisch kampioen zich verder klaarstomen richting voorjaarsklassiekers. “Ik hou ervan in Oman te koersen. Op dit moment in het seizoen is het een hele goede wedstrijd voor mij door het mooie weer en de omstandigheden, en de vaak korte ritten. Ik ben heel blij met mijn vorm en hoe de ploeg samenwerkte in Valencia. Het is goed dat we deze week opnieuw samen kunnen rijden”, zegt Van Avermaet.

De 33-jarige Waaslander won vorige week vrijdag de derde rit in Valencia, na een sprint bergop, en pakte zo zijn eerste zege in het shirt van CCC. “Het is altijd prettig vroeg in het seizoen te winnen. Ik hoop het opnieuw te doen in Oman. Een paar ritten liggen mij, dus dat wordt het hoofddoel in Oman, maar het is tegelijk een goede kans om de klassiekers voor te bereiden. Op dit moment in het jaar is het belangrijk wedstrijdkilometers in de benen te hebben na een lang tussenseizoen. De Ronde van Oman is daarvoor perfect.”

Van Avermaet wordt in Oman bijgestaan door Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck, de Polen Kamil Gradek en Lukasz Wisniowski en de Zwitser Michael Schär.

D’hoore topt affiche van tweede editie Omloop van de Westhoek

Vanmiddag werd de tweede editie van de vrouwenwedstrijd Omloop van de Westhoek-Memorial Stive Vermaut, in Ichtegem, voorgesteld. De wedstrijd promoveert dit jaar naar de categorie WE 1.1 en de organisatoren hopen op zondag 10 maart dan ook uit te pakken met een indrukwekkend deelnemersveld. De race vindt een week na de internationale openingsklassieker, de Omloop voor vrouwen, plaats.

"Na een zeer geslaagde eerste editie vorig jaar kregen we van de UCI een promotie zodat we nu mogen organiseren onder het statuut WE 1.1. Dat is op hetzelfde niveau als andere dameskoersen zoals de Omloop en Dwars door Vlaanderen. Dat stemt ons heel gelukkig", meldt organisator Rik Goethals.

"De start van onze koers wordt gegeven in deelgemeente Eernegem om na 130 kilometer te finishen in het centrum van Ichtegem. Wat betreft het deelnemersveld kunnen we nu al rekenen op de deelname van Jolien D'hoore die zal aantreden met de nationale selectie. Ons deelnemersveld wordt verder aangevuld met teams uit binnen- en buitenland. 25 in totaal. De wedstrijd zal bovendien live te volgen via livestream op de regionale televisiezender WTV-Focus", verduidelijkte Rik Goethals.

Het startsein wordt op zondag 10 maart om 14u00 gegeven aan het sportcentrum Klokkenput in Eernegem. Van daaruit trekt men in een lus naar Kortemark en Koekelare om zo koers naar Ichtegem te zetten waar nog eens 9 plaatselijke ronden wachten van elk 13 kilometer. Daarin zitten telkens de kasseizones van de Engelstraat en Fonteinstraat verweven, net als de twee hellingen, de Keiberg en Catteberg. Vorig jaar ging de zege in de Omloop van de Westhoek-Memorial Stive Vermaut naar de Nederlandse Floortje Mackaij. Zij haalde het toen afgescheiden van haar landgenotes Lorena Wiebes en Marjolein van't Geloof.

Koersdirecteur: “D’hoore zal bij ons wellicht haar eerste Vlaamse koers rijden”

De tweede editie kan vanuit de ploegen alvast rekenen op heel wat belangstelling. Op zondag 10 maart starten in Eernegem 25 teams. Bondscoach Ludwig Willems stelt voor deze gelegenheid zelfs een Belgische selectie samen waar onder meer Jolien D’hoore, Jessy Druyts en Gilke Croket deel van zullen uitmaken

“Dat zijn de drie namen die op de voorlopige deelnemerslijst staan achter de naam van de nationale Belgische selectie”, stelde koersdirecteur Karen Sanders. “De vraag om zo’n nationaal team samen te stellen kwam er van Jolien D’hoore zelf. Ze zal wellicht bij ons haar eerste koers op eigen bodem rijden, want tijdens de Omloop betwist D’hoore het WK op de piste. Ze wil in Ichtegem koersen om zo haar verdere voorbereiding te leggen voor de Ronde van Vlaanderen. Verder is ook Lotte Kopecky aanwezig bij ons. Zij zal het Lotto-Soudal Ladiesteam aanvoeren. Nog enkele in het oog springende namen op de voorlopige deelnemerslijst zijn die van Lorena Wiebes, Pascale Jeuland, Doris Schweizer, Jessica Roberts, Natalie van Gogh, Kaat Hannes en Lauren Creamer. Kortom, de kans is groot dat we een zeer grote naam krijgen als opvolgster van de Nederlandse Floortje Mackaij.”

Deelnemende teams

Belgische nationale selectie, Lotto-Soudal Ladies, Health Mate-Cyclelive Team, Doltcini, Astana, Sopela, Brother UK Tifosi, Bizkaia-Durango, Parkhotel-Valkenburg, Biehler PCT, British national team, Team Stuttgart, Mexx-Watersley, Equano-Wase Zon, Andy Schleck CDT, Isorex-No Aqua, Jos Feron Ladies Force, Multum Accountants, Rytger, Jan van Arckel, Keukens Redant, Torelli Sport, Vèlo Club-Morteau Montbenoit, De Sprinters Malderen, Club Cycliste Le Boulou.