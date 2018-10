KOERS KORT. Van Avermaet en CCC rijden vanaf 2019 met Giant-fietsen - Gazzetta: “Gaviria op weg naar UAE Team Emirates” - Contract Bernal bij Sky met vijf jaar (!) verlengd Redactie

05 oktober 2018

CCC van Van Avermaet rijdt in 2019 met fietsen van Giant

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet en zijn ploeggenoten van het nieuwe CCC rijden volgend jaar op fietsen van Giant. Begin deze week raakte bekend dat de Taiwanese fietsenproducent niet langer zou samenwerken met Sunweb, dat voor Cervélo koos.

Giant zal ook de fietsen leveren aan de U23-ploeg van CCC. Het vrouwenteam krijgt fietsmateriaal van Liv, de vrouwenlijn van Giant.

"In 2019 beginnen we aan een nieuw hoofdstuk, dankzij het partnerschap met Giant zullen onze renners op enkele van de beste fietsen ter wereld rijden", stelt Jim Ochowicz, manager van Continuum Sports, de organisatie achter de huidige BMC-ploeg die volgend seizoen vervelt tot CCC. "De grootste WorldTour-koersen werden gewonnen op Giant-fietsen, een bewijs van hun expertise en baanbrekende technologie en design. We kijken er naar uit om samen te werken met Giant en nieuwe successen te boeken op WorldTour-niveau."

Nederlander Peter Schulting wint Zwevezele Koers, Xandro Meurisse tweede

Peter Schulting (Monkey Town) heeft vandaag Zwevezele Koers, een kermiskoers in het West-Vlaamse Zwevezele over 153,6 kilometer of 16 ronden, op zijn naam geschreven. De 31-Nederlander finishte afgescheiden. In de sprint voor de tweede plaats, in een groepje met zeven, was Xandro Meurisse sneller dan de Nederlander Ivar Slik. Robby Cobbaert werd vierde, voor Dimitri Peyskens en Iljo Keisse.

Acht renners trokken op 50 kilometer van de finish in de aanval en tijdens de slotronde slaagde Peter Schulting erin een aanval op te zetten. De Nederlander rondde deze solo succesvol af.

Uitslag (74 deelnemers):

1. Peter Schulting (Ned/Monkey Town) de 153,6 km in 3u14:26

2. Xandro Meurisse op 0:17

3. Ivar Slik (Ned)

4. Robby Cobbaert; 5. Dimitri Peyskens; 6. Iljo Keisse; 7. Lars van den Berg (Ned) 0:22; 8. Jens Vanoverberghe 0:26; 9. Tim Declercq 0:56; 10. Piotr Havik (Ned) 1:01; 11. Oscar Riesebeek (Ned) 1:13; 12. Timothy Stevens 1:16; 13. Dries De Bondt; 14. Pieter Serry; 15. Jaap Kooijman (Ned); 16. Moreno Hofland (Ned); 17. Elias Van Breussegem; 18. Alex Mengoulas (Ned); 19. Matthias Legley; 20. Sven van Luijk (Ned); 21. Wim Stroetinga (Ned); 22. Ross Lamb (GBr); 23. Jesper Rasch (Ned); 24. Brent Clé; 25. Robbie van Bakel (Ned); 26. Sven Noels; 27. Jan maas (Ned); 28. Marten Kooistra (Ned); 29. Robbert de Greef (Ned); 30. Gabriel Cullaigh (GBr)

Dimension Data strikt jonge Zwitser Mäder

Team Dimension Data heeft de 21-jarige Gino Mäder aangetrokken voor 2019. De Zwitser, die zijn eerste profcontract ondertekent, eindigde op het voorbije WK wielrennen in Innsbruck op de vierde plaats in de wegrit voor beloften. In augustus werd Mäder derde in de Ronde van de Toekomst, waarin hij twee etappes won. Dimension Data legde eerder al de Deen Michael Valgren (Astana), de Tsjech Roman Kreuziger (Mitchelton), de Italiaan Enrico Gasparotto (Bahrein), de Italiaan Giacomo Nizzolo (Trek) en de Deen Lars Bak (Lotto Soudal) vast voor 2019.

Valverde rijdt dit seizoen nog drie koersen

Alejandro Valverde zal dit seizoen nog driemaal in de regenboogtrui te bewonderen zijn. De 38-jarige Spanjaard rijdt zowel de semiklassiekers Tre Valli Varesine en Milaan-Turijn als de Ronde van Lombardije. Dat liet zijn team Movistar weten.

Ya hay fechas para el regreso de la #BalaArcoíris 🌈, @alejanvalverde, tras su éxito en #InnsbruckTirol2018.



- Martes 9️⃣: #TreValliVaresine 🇮🇹

- Miércoles 1️⃣0️⃣: @MiTo1876 🇮🇹

- Sábado 1️⃣3️⃣: @Il_Lombardia 🇮🇹



... Y antes (domingo 7), el estreno del maillot en la @FiestadelaBici 😉 pic.twitter.com/RafyW2rVkt Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Contract Bernal bij Sky met vijf jaar verlengd

Egan Bernal heeft zijn contract bij Team Sky met vijf jaar verlengd. De 21-jarige Colombiaan blijft zo tot minstens 2023 aan boord bij de Britse WorldTour-formatie. “Ik ben hier heel blij mee”, aldus Bernal, die afgelopen winter overkwam van Androni.

Ook ploegbaas Dave Brailsford is logischerwijs tevreden met de contractverlenging. “Een vijfjarig contract is exceptioneel, maar Egan is ook een exceptioneel talent. Egan heeft het potentieel om de grootste wedstrijden te winnen. Hij maakt deel uit van de volgende generatie en hij zal onze leider worden in de grote rondes."

🤝 We are delighted to announce that @Eganbernal has signed a landmark new five-year deal with @TeamSky! pic.twitter.com/63vGVIOIGj Team Sky(@ TeamSky) link

Gazzetta: “Gaviria op weg naar UAE Team Emirates”

Fernando Gaviria is op weg naar UAE Team Emirates. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport. De Colombiaan heeft wel nog een contract tot en met 2019 bij Quick.Step Floors, waardoor UAE een afkoopsom zou moeten betalen.

Mocht Gaviria vertrekken, dan heeft Lefevere met Elia Viviani, Fabio Jakobsen en Alvaro Hodeg uiteraard nog enkele snelle mannen aan boord. Daarnaast zou volgens La Gazzetta ook Enric Mas (de nummer twee in de afgelopen Vuelta) mogelijk de Belgische WorldTour-formatie verlaten.

• Bora-Hansgrohe heeft drie renners langer vastgelegd. Andreas Schillinger en Michael Schwarzmann hebben bijgetekend voor een jaar, Cesare Benedetti blijft tot en met 2020 bij de Duitse wielerformatie.

• De Aziaten Chun-Kai Feng and Mei-Yin Wang zullen ook in 2019 voor Bahrein-Merida uitkomen.

• Dimension Data heeft een nieuwe aanwinst beet: de 21-jarige Zwitser Gino Mäder.