KOERS KORT. Van Avermaet derde op WorldTour-ranking - Team Emirates plukt Zwitser weg bij BMC

10 september 2018

Tom Bohli zet carrière verder bij UAE Team Emirates

De Zwitser Tom Bohli heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij UAE Team Emirates. De 24-jarige Zwitser is bezig aan zijn derde seizoen bij BMC, waar hij ook zijn opleiding genoot.

De voormalig juniorenwereldkampioen in de achtervolging op de piste telt één profzege. In 2016 was hij de beste in de proloog van de Driedaagse van West-Vlaanderen. Dit jaar pakte hij brons in het nationaal kampioenschap tijdrijden (na Stefan Küng en Silvan Dillier) en werd hij tweede in de proloog van de Ronde van Romandië (na Michael Matthews).

"Ik kijk uit naar mijn overstap", zegt Bohli. "Voor het eerst in mijn carrière verander ik van ploeg. Het wordt een heel andere omgeving dan waarin ik ben opgegroeid. Ik weet dat ik in een heel professioneel kader zal terechtkomen. De omstandigheden zullen ideaal zijn om te presteren."

Bij Emirates wordt Bohli ploegmaat van onder meer Fabio Aru, Alexander Kristoff en Dan Martin.

Van Avermaet wordt derde in ranking WorldTour na GP van Montreal

Greg Van Avermaet stijgt in het WorldTourklassement van vier naar drie na zijn derde plaats in de GP van Montreal. Met 2.442,14 punten moet de olympisch kampioen alleen wereldkampioen Peter Sagan (2.752 ptn) en Tourwinnaar Geraint Thomas (2.534,25 ptn) laten voorgaan.

Michael Matthews volgt als vierde met 2.393,19 punten. De Australiër van Sunweb won na de GP van Quebec (vrijdag, voor Van Avermaet) ook gisteren in Montreal. Net als Van Avermaet wipt hij in de ranking over de Fransman Julian Alaphilippe (5de, -2).

Oliver Naesen klimt na zijn vierde plaats in Montreal van 20 naar 14. Jasper Stuyven (derde in Quebec) staat vlak achter hem. In het teamklassement blijft Quick.Step Floors nummer 1 voor Sky, Lotto-Soudal is veertiende.

Benfatto juicht in derde rit Tour of China

Marco Benfatto heeft de derde etappe in de Ronde van China gewonnen. De Italiaan van Androni Giocattoli-Sidermec hield Juan Sebastián Molano, de winnaar van de tweede rit, en Matteo Malucelli, die de openingsetappe won, achter zit. Molano blijft leider.