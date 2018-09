KOERS KORT. Van Avermaet derde op WorldTour-ranking en verwelkomt Portugese klimmer - Pantano verlengt contract bij Trek-Segafredo

10 september 2018

Veldritploeg Marlux-Bingoal wil beter presteren in nieuwe seizoen

"Het moet beter in het nieuwe seizoen", zei manager Jurgen Mettepenningen van Marlux-Bingoal in het Oost-Vlaamse Hamme bij de voorstelling van het team voor de winter van 2018-2019. "Ik wil meer podiumplaatsen en meer overwinningen."

Marlux-Bingoal heeft een minder seizoen achter de rug in het veld. Kevin Pauwels won geen enkele cross, behaalde zelfs geen enkele podiumplaats, maar wel tal van vierde, vijfde, zesde of nog verdere ereplaatsen. De Kalmthoutenaar werd dan ook niet geselecteerd voor het WK in Hoogerheide.

Michael Vanthourenhout was de andere kopman. De West-Vlaming behaalde zeven tweede of derde plaatsen en won één cross, in Lebbeke op het eind van het seizoen, en daarna gaf hij zijn jaar met een onverwachte zilveren medaille op het WK veldrijden extra kleur. Klaas Vantornout nam dan weer afscheid van het veld.

Het spreekt voor zich, Marlux-Bingoal wil beter doen in het nieuwe seizoen. "Na een mindere winter, moet het nu beter", meent manager Jurgen Mettepenningen. "Vorig jaar waren we gewoon niet in onze doen, presteerden we onder niveau. Een ploeg zoals Marlux moet altijd kunnen strijden voor het podium, dat zijn we aan onze status verplicht. We moeten meer podiumplaatsen en meer overwinningen halen, zoals twee, drie jaar geleden. Natuurlijk zal dat niet evident zijn met de twee toppers Wout van Aert en Mathieu van der Poel, we blijven realistisch, maar wij zijn sterk in de breedte en moeten proberen om 'the best of the rest' te zijn. Als er zich kansen voordoen op de zege, moeten we die met beide handen grijpen."

De voortekenen zijn volgens de manager alvast goed. Gianni Meersman werd vorig jaar tijdens het seizoen nog snel als trainer aangetrokken om het tij te keren. "Gianni heeft vorig jaar veel geleerd als coach, maar aan de voorbereiding in de zomer kon hij niets bijsturen. Nu heeft hij de voorbereiding in goede banen geleid en de dingen anders aangepakt. De zomer wordt ook steeds belangrijker voor de veldrijders en we zien toch dat onze renners progressie hebben gemaakt en dat die nieuwe aanpakt loont. Michael en Eli Iserbyt hebben finales gereden op de weg op een manier die ik daarvoor nog niet heb gezien en daaruit leid ik af dat ze progressie hebben gemaakt. Ik geloof erin, heb vertrouwen en kijk het nieuwe seizoen met optimisme tegemoet."

Vanthourenhout is nu trouwens de absolute kopman van de ploeg. "Na Mathieu en Wout is hij intrinsiek de beste crosser ter wereld", gelooft de manager. "Hij is een toptalent, alleen heeft hij wat meer tijd nodig om te groeien dan die andere twee. Voorts geloof ik sterk in Kevin Pauwels en hij mag zeker zijn kans gaan. Hij is helemaal nog niet versleten, hij heeft betere testen afgelegd dan vorig jaar in deze periode. Hij werkt weer samen met Peter Hespel en ik geloof dat we opnieuw de Kevin gaan zien die zal meevechten voor het podium."

Voorts heeft de ploeg ook nog de wereldkampioen bij de beloften in de rangen, Eli Iserbyt, en mag ook van Laura Verdonschot en Alicia Franck een en ander verwacht worden. Verder kan het team ook uitpakken met een sterke kern bij de junioren en nieuwelingen. "Ik geloof in onze jeugd", eindigt hij, "in alle jeugdreeksen beschikken we over winnaars die het kunnen afmaken".

Alicia Franck wil opnieuw tonen wat ze in haar mars heeft

Alicia Franck kende een pechseizoen vorig jaar. In de zomer brak ze haar sleutelbeen, wat later verging het haar nog slechter in de cross van Boom in oktober: toen liep ze bij de opwarming een breuk in het kuitbeen op. Het duurde lang vooraleer ze opnieuw aan crossen toekwam. In het nieuwe seizoen wil ze opnieuw tonen wat ze in haar mars heeft, zo meldde ze bij de ploegvoorstelling van Marlux-Bingoal.

In het seizoen 2016-2017 reed Franck haar eerste volledige winter in het veld. Ze werd de revelatie met tal van ereplaatsen, een zege in Lebbeke en zowel een EK- als WK-selectie. Ze hoopte om te bevestigen vorig jaar, maar door blessures kwam dat er niet uit. "Eerst was er die sleutelbeenbreuk, daarna brak ik mijn kuitbeen. Er volgde een lange revalidatie en pas eind januari kon ik opnieuw crossen. Dan kan je jezelf niet echt meer tonen."

"Mijn testen waren veelbelovend", zegt ze. "Mijn doel voor dit jaar is duidelijk: ik wil opnieuw het niveau halen van twee jaar geleden. Mijn zomer was goed, ik ben enorm gemotiveerd en hongerig om een sterk seizoen te rijden. Ik heb ook enorm gewerkt aan mijn techniek en heb daar progressie gemaakt. Het moet toch de ambitie zijn om regelmatig top vijf te halen."

Parcours BK wielrennen in Gent eerbetoon aan Walter Godefroot

Het Belgisch kampioenschap wielrennen wordt komend jaar op zondag 30 juni over een parcours van 222 kilometer gereden met start aan het Gentse stadhuis en aankomst aan de Watersportbaan, zo werd in de gemeenteraadscommissie van de stad Gent bekendgemaakt.

De wedstrijd bij de mannen elite start op het middaguur, nadien rijden ze via Merelbeke richting Vlaamse Ardennen. Daar leggen ze 3 keer een lus af van 18 kilometer. Die lus leent zich perfect voor diegenen die een vroege aanval willen opzetten met onder meer de kasseistroken Lange Munte, Dikkele Dorp, Paddestraat en Lippenhovestraat.

Daarna gaat het richting Gent waar de mannen nog 7 ronden van 15,5 kilometer afleggen, een lus op een volledig afgesloten parcours. Het parcours situeert zich volledig in het landelijke Drongen. Een eerbetoon aan Walter Godefroot, de Gentenaar die zowel in 1965 als in 1972 Belgisch kampioen werd bij de mannen elite. "Dit lokale parcours kan, door de vele open ruimtes, in geval van wind best wel voor verrassingen zorgen en het eindigt met een lange, rechte lijn aan de Watersportbaan. Kortom, het is een parcours dat zowel de Flandriens als de rassprinters kan bekoren", aldus Gents schepen van Sport Resul Tapmaz.

Opvallend is dat de wedstrijd bij de vrouwen om 10u15 van start gaat, minder dan twee uur voor de mannenwedstrijd. "Zo hebben we het vrouwenwielrennen een volwaardige plek gegeven. In het verleden was het immers zo dat de vrouwen elite op een onmogelijk vroeg uur aan de bak moest. Dit jaar in Binche werd het startschot nog om 7u45 gegeven, vorig jaar in Antwerpen werd het startschot om 8 uur gegeven. Daardoor moest het vrouwenwielrennen het met heel wat minder publieks- en mediabelangstelling doen dan de mannen. Om dit euvel te verhelpen, wordt er met de mannen elite eerst een grote lus gemaakt, richting Vlaamse Ardennen, alvorens aan de lokale ronden op Gents grondgebied te beginnen. Daardoor kan het startschot voor de vrouwen heel wat later gegeven worden, waarna ze 7 ronden rijden van 15,5 kilometer. Start en aankomst zijn voorzien aan de Watersportbaan. In Drongen rijden ze op dezelfde lokale lus als de mannen."

AG2R neemt Bakelants en Vandenbergh naar GP de Wallonie

Twee Belgen maken deel uit van de selectie van AG2R La Mondiale voor de GP de Wallonie, die op 12 september verreden wordt. Jan Bakelants en Stijn Vandenbergh krijgen de kans om zich in eigen land te tonen. Voorts doet de Franse ploeg een beroep op Aurelien Paret-Peintre, Nico Denz, Samuel Dumoulin, Nicolas Prodhomme en Gediminas Bagdonas. Bakelants won de koers in 2013.

🇧🇪 Grand Prix de Wallonie

🗓 12/09



🇧🇪 @Jan_Bakelants

🇫🇷 @SamuelDumoulin

🇧🇪 @vdbstijncycling

🇱🇹 Gediminas Bagdonas

🇩🇪 @NicoDenz

🇫🇷 @AurelienParetP

🇫🇷 Nicolas Prodhomme



✊ #ALLEZALM ✊ pic.twitter.com/fNEU1sPHWk AG2RLM Pro Cycling Team(@ AG2RLMCyclisme) link

Wout van Aert rijdt Europees veldritkampioenschap

In tegenstelling tot vorig jaar - toen de titelstrijd in het Tsjechische Tabor werd beslecht - zal Wout van Aert dit jaar deelnemen aan het Europees Kampioenschap veldrijden, dat plaatsvindt in 's-Hertogenbosch. De drievoudige en regerende wereldkampioen in het veld zal daar op zondag 4 november voor zijn eerste EK-titel bij de elites strijden. Het EK voor elite vindt pas voor de vierde keer plaats. Eerder wonnen Lars van der Haar, Toon Aerts en Mathieu van der Poel.

Pantano verlengt contract bij Trek-Segafredo

De Colombiaan Jarlinson Pantano heeft zijn contract bij Trek-Segafredo met twee jaar verlengd, zo maakte de Amerikaanse WorldTour-formatie bekend.

De 29-jarige Pantano, die eerder dit seizoen goed was voor een ritzege in de Ronde van Catalonië, herstelt momenteel van toxoplasmose, een ziekte veroorzaakt door een microscopisch kleine, eencellige parasiet. De Colombiaan is de tweede Trek-renner met het virus in één jaar. De Italiaan Fabio Felline kampte er eerder ook al mee. Door de ziekte moest Pantano verstek geven voor de Vuelta.

De Colombiaan is aan zijn tweede seizoen bij Trek bezig, voordien reed hij voor IAM Cycling.

Ronde van Lombardije deelt wildcards uit

De wildcards van de Ronde van Lombardije zijn bekend. Niet geheel verrassend morgen alle vier de Italiaanse procontinentale formaties (Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF, Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini en Willier Triestina-Selle Italia) deelnemen. Ook Fortuneo-Samsic en Israel Cycling Academy kregen een uitnodiging in de bus. Langs Belgische zijde doen met Quick.Step Floors en Lotto-Soudal twee WorldTour-teams mee. De koers vindt dit jaar op 13 oktober plaats.

Vorig jaar ging de Italiaan Vincenzo Nibali na een solo met de bloemen aan de haal. Julian Alaphilippe en Gianni Moscon werden tweede en derde.

Amaro Antunes naar Continuum Sports

De Portugese klimmer Amaro Antunes verdedigt volgend seizoen de kleuren van Continuum Sports. Aan de zijde van uithangbord Greg Van Avermaet zal hij zijn debuut maken in de WorldTour.

De 27-jarige Antunes rijdt dit seizoen voor het procontinentale CCC Sprandi Polkowice. Die ploeg vervelt volgend jaar met BMC tot Continuum Sports.

"Amaro is een van de grootste Portugese talenten", zegt huidig BMC-manager Jim Ochowicz. "Hoewel het zijn eerste seizoen op procontinentaal niveau is, heeft hij al heel wat indruk gemaakt met resultaten tegen gevestigde WorldTourrenners. We kunnen meehelpen aan de ontwikkeling van zijn rauwe talent en trachten zijn potentieel te ontwikkelen."

Op de (bescheiden) erelijst van Antunes staan onder meer ritwinst in de Ronde van de Algarve en de Ronde van Portugal (allebei in 2017).

🔊 TRANSFER ANNOUNCEMENT 🔊



Exciting news! We will welcome our first 🇵🇹rider in 2019 when Amaro Antunes joins Continuum Sports!



Read what Amaro and General Manager Jim Ochowicz had to say 👉 https://t.co/zzD1DxQp0o



Welcome, Amaro! pic.twitter.com/xx7q89FJTK BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link

Twee Quick.Step-Belgen naar Slovakije

Julian Alaphilippe, Fabio Jakobsen, Bob Jungels, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Zdenek Stybar en Niki Terpstra zijn de zeven renners die Quick.Step van 12 tot 16 september naar de Ronde van Slovakije stuurt. "We zijn verheugd om voor de eerste keer aan de start van de Ronde van Slowakije te staan en we komen hier met een selectie die in staat is om zowel ritzeges te boeken als een goed eindklassement te laten optekenen", klinkt het.

Two days after taking 1st and 5th overall at the Tour of Britain, @alafpolak and @BobJungels will line out at the start of the Tour de Slovaquie. Check out our team and the parcours of the five-day race: https://t.co/EtsigggvMm

Photo: @GettySport pic.twitter.com/4mFNIMSgaR Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Tom Bohli zet carrière verder bij UAE Team Emirates

De Zwitser Tom Bohli heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij UAE Team Emirates. De 24-jarige Zwitser is bezig aan zijn derde seizoen bij BMC, waar hij ook zijn opleiding genoot.

De voormalig juniorenwereldkampioen in de achtervolging op de piste telt één profzege. In 2016 was hij de beste in de proloog van de Driedaagse van West-Vlaanderen. Dit jaar pakte hij brons in het nationaal kampioenschap tijdrijden (na Stefan Küng en Silvan Dillier) en werd hij tweede in de proloog van de Ronde van Romandië (na Michael Matthews).

"Ik kijk uit naar mijn overstap", zegt Bohli. "Voor het eerst in mijn carrière verander ik van ploeg. Het wordt een heel andere omgeving dan waarin ik ben opgegroeid. Ik weet dat ik in een heel professioneel kader zal terechtkomen. De omstandigheden zullen ideaal zijn om te presteren."

Bij Emirates wordt Bohli ploegmaat van onder meer Fabio Aru, Alexander Kristoff en Dan Martin.

Van Avermaet wordt derde in ranking WorldTour na GP van Montreal

Greg Van Avermaet stijgt in het WorldTourklassement van vier naar drie na zijn derde plaats in de GP van Montreal. Met 2.442,14 punten moet de olympisch kampioen alleen wereldkampioen Peter Sagan (2.752 ptn) en Tourwinnaar Geraint Thomas (2.534,25 ptn) laten voorgaan.

Michael Matthews volgt als vierde met 2.393,19 punten. De Australiër van Sunweb won na de GP van Quebec (vrijdag, voor Van Avermaet) ook gisteren in Montreal. Net als Van Avermaet wipt hij in de ranking over de Fransman Julian Alaphilippe (5de, -2).

Oliver Naesen klimt na zijn vierde plaats in Montreal van 20 naar 14. Jasper Stuyven (derde in Quebec) staat vlak achter hem. In het teamklassement blijft Quick.Step Floors nummer 1 voor Sky, Lotto-Soudal is veertiende.

Benfatto juicht in derde rit Tour of China

Marco Benfatto heeft de derde etappe in de Ronde van China gewonnen. De Italiaan van Androni Giocattoli-Sidermec hield Juan Sebastián Molano, de winnaar van de tweede rit, en Matteo Malucelli, die de openingsetappe won, achter zit. Molano blijft leider.