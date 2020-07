KOERS KORT. Van Aert voert Jumbo-Visma aan in Strade Bianche - Landa en Cavendish speerpunten van Bahrain in Burgos Wielerredactie

25 juli 2020

Van Aert voert Jumbo-Visma aan in Strade Bianche

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma staat volgende week zaterdag met Wout van Aert als kopman aan de start van de Strade Bianche. De eendagskoers over deels onverharde wegen in de regio Florence, met start en finish in Siena, is de eerste wedstrijd uit de WorldTour na een onderbreking van bijna vijf maanden als gevolg van de coronacrisis.

“Sinds begin juni werk ik toe naar de herstart van het seizoen”, zegt Van Aert. “Ik ben er klaar voor. De Strade Bianche is een heel mooie koers om mee te beginnen. Na twee podiumplaatsen ga ik weer voor een topklassering.” De 25-jarige Belg eindigde de afgelopen twee jaar als derde in de Strade Bianche.

De ploeg van Jumbo-Visma bestaat verder uit de Belg Maarten Wynants, Paul Martens uit Duitsland en de Noor Amund Grøndahl Jansen. Van Aert krijgt ook drie Nederlandse teamgenoten met zich mee: Antwan Tolhoek, Mike Teunissen en Bert-Jan Lindeman. Sprinter Dylan Groenewegen hervat zijn seizoen op dezelfde dag in België, in de Heistse Pijl.

Herbeleef hier nog eens de podiumplaats van Van Aert vorig jaar in de Strade Bianche

Bahrain-McLaren met Landa en Cavendish naar Ronde van Burgos

Bahrain-McLaren heeft een sterke selectie op papier gezet voor de Ronde van Burgos, die dinsdag begint. Mikel Landa is de kopman voor het algemene klassement, terwijl Mark Cavendish zich mag tonen in de sprintetappes. “We gaan naar Burgos om Mikel Landa te ondersteunen”, vertelt de Brit op de site van Bahrain-McLaren. “Hij heeft vol gas getraind met de jongens die de Tour rijden, dus hij is in een uitstekende vorm.” Naast Landa en Cavendish start Bahrain met Pello Bilbao, Damiano Caruso, Eros Capecchi, Marco Haller en Heinrich Haussler. Ook Remco Evenepoel verschijnt aan het vertrek in Burgos.

