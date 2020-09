KOERS KORT. Van Aert verliest ploegmaat Grondahl Jansen aan Mitchelton-Scott Redactie

15 september 2020

11u07

Bron: Belga 0

De Noor Amund Grondahl Jansen fietst de volgende twee seizoenen voor het Australische Mitchelton-Scott. Het team maakte zijn komst vandaag bekend. Grondahl Jansen, 26, komt over van het Nederlandse Jumbo-Visma. Daar is hij bezig aan zijn vierde seizoen.

"Mitchelton-Scott lijkt voor een buitenstaander een goeie ploeg en ik ben benieuwd hoe het is als renner", zegt de Noorse kampioen van 2019, die momenteel aan de zijde van onder meer Wout van Aert en gele trui Primoz Roglic de Tour rijdt. "Persoonlijk hoop ik de volgende twee jaar resultaten te boeken in de kasseiklassiekers. Dat is mijn grootste doel. Daarnaast wil ik de andere renners helpen in het behalen van uitslagen."

Bedankt @JumboVismaRoad voor 4 onvergetelijke jaren. Met geel naar Parijs was de ultieme doel voor de ploeg toen ik in 2017 bijkwam. Ik ga alles geven om ons nog dichterbij dat doel te brengen deze week! Amund G. Jansen(@ GroendahlJansen) link