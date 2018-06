KOERS KORT: Van Aert trekt in voorbereiding op BK naar Italië Redactie

06 juni 2018

06u36 0

Van Aert op stage naar Italië

Voorjaarsrevelatie en veldritwereldkampioen Wout van Aert trekt voor zijn comeback (volgende week zondag in de Elfstedenronde) nog een week op stage naar het Italiaanse Lucca. Na de Elfstedenronde (17/6) en het BK (24/6) wil hij zich via onder meer de Ronde van Oostenrijk verder voorbereiden op het EK in Glasgow, maar zijn Veranda's Willems-Crelan team wacht nog op de broodnodige wildcard van de organisatoren. (DNR)