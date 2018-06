KOERS KORT: Van Aert trekt in voorbereiding op BK naar Italië - BMC met eliteploeg naar Ronde van Zwitserland Redactie

06 juni 2018

Van Aert op stage naar Italië

Voorjaarsrevelatie en veldritwereldkampioen Wout van Aert trekt voor zijn comeback (volgende week zondag in de Elfstedenronde) nog een week op stage naar het Italiaanse Lucca. Na de Elfstedenronde (17/6) en het BK (24/6) wil hij zich via onder meer de Ronde van Oostenrijk verder voorbereiden op het EK in Glasgow, maar zijn Veranda's Willems-Crelan team wacht nog op de broodnodige wildcard van de organisatoren. (DNR)

BMC gooit kopman Richie Porte en Greg Van Avermaet in de strijd

Richie Porte start dit weekend in de Ronde van Zwitserland (WorldTour). De Australiër van BMC test er de benen met het oog op de Tour. Hij wordt in de negendaagse rittenkoers omringd door onder meer Greg Van Avermaet, Tejay van Garderen en Simon Gerrans.

"De Ronde van Zwitserland is voor BMC een hele belangrijke koers en dit jaar starten we met een van de beste ploegen ooit in een rittenwedstrijd", zegt een enthousiaste ploegleider Fabio Baldato. "Dit wordt de ultieme voorbereiding op de Tour en uiteraard steunen we Richie Porte voor het algemene klassement. Richie is gemotiveerd en heeft goed getraind sinds de Ronde van Romandië (waar hij eind april derde werd, red)."

"Greg Van Avermaet reed goed in de Hammer Series en enkele ritten moeten hem liggen. We hebben meerdere troefkaarten om in de negen dagen een mooi resultaat te halen", aldus nog Baldato, die zaterdag tijdens de eerste competitiedag meteen hoopt te scoren in de ploegentijdrit.

De BMC-selectie voor Zwitersland

Alessandro De Marchi (Ita), Simon Gerrans (Aus), Stefan Kung (Zwi), Richie Porte (Aus), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet, Tejay van Garderen (VSt)