Koers kort: Van Aert toont op de Molenberg welke stevige versnelling hij in de benen heeft - 'Gouden' Greg krijgt gouden fiets

23 februari 2018

Van Avermaet showt nieuwe bolide op persconferentie

Op de persconferentie van BMC voorafgaand aan de Omloop heeft Greg Van Avermaet zijn nieuwe fiets in de schijnwerpers gezet. De tweevoudige winnaar krijgt van fietsconstructeur BMC een nieuw zwart exemplaar, compleet met gouden accenten. Een knipoog naar Van Avermaets status als regerende olympische kampioen. Van Avermaet werd op zijn persconferentie overigens geflankeerd door BMC-manager Jim Ochowicz. In een korte reactie blikte hij ook al eens vooruit: “Tim Wellens is zeker bij de favorieten. Zeker met dit koude weer, dat ligt hem. Dat ik hem niet zal lossen op Muur of Bosberg? Mogelijk. Maar dat hoeft ook niet. In een spurt ben ik sneller dan hem. Ik kan hem ook op die manier verslaan.”

Ook Quick.Step-Floors gaat nog eens verkennen

Ook bij Quick.Step-Floors laten ze niets aan het toeval over voor de Omloop. De blauwe garde van manager Patrick Lefevere ging vandaag het parcours van de Omloop nog even verkennen. Met Fernando Gaviria, Niki Terpstra, Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Yves Lampaert heeft de ploeg meerdere kanshebbers op de zege.

Van Aert verkent met Devolder en imponeert op Molenberg

Wout van Aert is terug in het land. Na een stage in Spanje, dokkert de wereldkampioen veldrijden alweer over de Belgische kasseien. Van Aert maakt morgen zijn (opvallende) opwachting in de Omloop en vandaag ging de Antwerpenaar het parcours verkennen. Hij trok onder meer naar de Haaghoek en de Kokerelle en kreeg met Stijn Devolder een ervaren gids mee op pad. Maar op de Molenberg ging het toch iets te snel voor 'Volderke'... (DNR)

Nippo-Vini Fantini vist verguisde Lobato op

Nippo-Vini Fantini heeft vrijdag de Spanjaard Juan José Lobato gecontracteerd. Lobato, die in december ontslagen werd bij het Nederlandse WorldTour-team LottoNL-Jumbo, tekende bij het Italiaanse procontinentale team een overeenkomst tot eind 2018, met optie op nog een extra seizoen.

De 29-jarige Lobato, een spurter van de tweede rij die in het verleden goed was voor ritoverwinningen in onder meer de Ronde van Wallonië, Ronde van Burgos, Tour Down Under en Ronde van Dubai, werd eind 2017 ontslagen bij LottoNL-Jumbo voor het gebruik van slaapmiddelen tijdens het trainingskamp van de Nederlandse ploeg in Girona.

Lobato slikte samen met de jonge Nederlanders Antwan Tolhoek (22) en Pascal Eenkhoorn (20) de slaapmiddelen Noctamid en Stilnoct, in combinatie met het gebruik van snustabak. Het trio moest vervolgens in zorgwekkende toestand opgenomen worden in het ziekenhuis. De volgende dag werden ze huiswaarts gestuurd. Lobato werd op staande voet ontslagen, Tolhoek en Eenkhoorn kregen een schorsing van twee maanden.

Bij Nippo-Vini Fantini krijgt Lobato onder meer de Italiaanse oud-Girowinnaar Damiano Cunego als ploegmaat.