KOERS KORT. Van Aert strandt op knappe tweede plaats in Oostenrijk - Drie aanvallen op werelduurrecord Redactie

10 juli 2018

16u21 0

De Belgen blijven hun stempel drukken op de Ronde van Oostenrijk. Vandaag werd Wout van Aert (Verandas Willems-Crelan) na een sprint bergop tweede in de vierde etappe. Enkel de Italiaan Giovanni Visconti (Bahrein-Merida) was sneller. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) blijft aan de leiding van het algemene klassement.

De vierde etappe tussen Kitzbuhel en Prägraten was niet de zwaarste van allemaal, maar toch lag er onderweg een beklimming van eerste categorie te wachten en werd de finish getrokken op een helling van tweede categorie. De Brit Stephen Cummings, voor het eerst sinds lang niet in de Tour, was de laatste overlever van een vroege vlucht en probeerde op zijn getrouwe manier het peloton te verrassen. Maar na materiaalpech werd hij bijgehaald op de slotklim.

In de slotkilometers kwamen er nog aanvalspogingen van onder meer Alexey Lutsenko, Mark Padun en Antonio Nibali, maar toch werd het uiteindelijk een sprint van een uitgedunde groep voor de dagzege. Daarin boekte Vincenzo Nibali zijn tweede ritzege in deze Ronde van Oostenrijk, meteen ook al de derde voor zijn ploeg Bahrein-Merida. Van Aert strandde aan het achterwiel van Visconti op de tweede plaats. De Italiaan Michael Bresciani werd derde.

Ben Hermans finishte in de eerste groep en blijft zo in de leiderstrui. Morgen wacht hem een belangrijke opdracht: de vijfde rit van amper 92 kilometer finisht op 2.403 meter hoogte op de Grossglockner.

Drie aanvallen op werelduurrecord

Bij de heren gaan de Deen Martin Toft Madsen en de Nederlander Dion Beukeboom een poging wagen het werelduurrecord van Bradley Wiggins te verbreken. Die laatste legde op 7 juni 2015 in Londen een afstand van 54,526 kilometer af. Madsen tracht op 26 juli in het Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes beter te doen. Op dezelfde locatie waagt Beukeboom op 22 augustus z’n kans.

Ook bij de vrouwen zal er een aanval op het werelduurrecord plaatsvinden. De Italiaanse Vittoria Bussi zal op 12 of 13 september proberen het record van de Amerikaanse Evelyn Stevens van de tabellen te vegen. Het record van Stevens: 47,980 kilometer.

Winder is nieuwe leidster in Giro Rosa

De Amerikaanse Ruth Winder (Team Sunweb) is de nieuwe rozetruidraagster van de Ronde van Italië voor vrouwen. Zij won de vijfde etappe in de sprint van twee vluchtgezellinnen.

Na drie massaspurts op rij trok de Giro Rosa de heuvels in. In de finale van de 117 kilometer tussen start- en aankomstplaats Omegna reden drie rensters weg uit een uitgedund peloton: Winder, haar landgenote Tayler Wiles, en veldrijdster Alice Maria Arzuffi. Zij slaagden erin een kloof van meer dan een minuut te slaan op de groep met de favorietes.

Aan het einde won Winder de strijd voor de dagzege, voor Wiles en Arzuffi, die in de slotfase nog was gaan aanvallen. Winder, die vorig jaar nog tweede werd in de Lotto Belgium Tour, neemt de leiderstrui over van haar ploegmate Leah Kirchmann. Na winst in de ploegentijdrit van Team Sunweb hebben vier rensters van die ploeg al aan de leiding gestaan van het algemene klassement.

Woensdag mogen de klimsters aan de bak, want dan finisht de zesde rit op de Gerola Alta, een beklimming van tweede categorie.