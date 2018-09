KOERS KORT. Van Aert nu ook voor de camera: “Wil niet overstappen naar Roompot-Crelan” - Greipel haalt zijn gram en wint van Ewan Redactie

02 september 2018

Greipel legt opvolger Ewan erop in openingsrit Tour of Britain

André Greipel heeft de openingsrit in de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam gebracht. De sprinter van Lotto Soudal haalde het na 175 kilometer van Pembrey Country Park naar het Welshe Newport in de sprint voor de Australiër Caleb Ewan, volgend jaar zijn vervanger bij de Belgische formatie, en de Colombiaan Fernando Gaviria. Jürgen Roelandts sprintte naar de vijfde stek. Greipel is ook de eerste leider.

Gaviria kwam vroeg op kop in de sprint, zette bijgevolg te vroeg aan en werd nog geremonteerd door Ewan en Greipel. De Duitser won voor de Australiër en haalde daarmee zijn gram, nadat hij geen volwaardig contractvoorstel kreeg bij Lotto Soudal en andere oorden moest opzoeken.

Pascal Ackermann klopt Arnaud Démare in GP Fourmies

Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe) heeft in Noord-Frankrijk de 86ste editie van de GP Fourmies gewonnen. Na 205 kilometer liet de 24-jarige Duitser in een massasprint de Fransman Arnaud Démare en de Colombiaan Alvaro Hodeg achter zich. Voor Ackermann is het de tweede zege op twee dagen tijd. Zaterdag won hij de Brussels Cycling Classic. Démare werd daar door een valpartij opgehouden en kon niet om de zege mee sprinten.

Na de Ronde van Romandië (WT), een etappe in de Dauphiné (WT), de Prudential Ride Londen Surrey Classic (WT), twee ritten in de Ronde van Polen (WT), het Duits kampioenschap en de Brussels Cyclassic is het voor Ackermann de achtste zege van het seizoen. Op de erelijst in Fourmies volgt hij de Fransman Nacer Bouhanni op. De laatste Belgische zege dateert van 2014, toen Jonas Van Genechten de sterkste was.

Van Keirsbulck wint eerste Antwerp Port Epic

Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) heeft de eerste editie van de Antwerp Port Epic gewonnen. De 27-jarige West-Vlaming rondde een solo van twintig kilometer succesvol af, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. De Estlander Aksel Nömmela werd tweede, de Nederlander Taco van der Hoorn derde. De Port Epic werd gereden op het parcours waarop vorig jaar nog de Schaal Sels plaatsvond. Die wedstrijd werd vorig jaar gewonnen door Van der Hoorn.

Dag-en eindzege voor Van Vleuten

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-SCOTT) heeft de slottijdrit in de Boels Ladies Tour (WorldTour) op haar naam gebracht. De Nederlandse legde het parcours van 18,6 kilometer met start en aankomst in Roosendaal af in 24 minuten, 22 seconden sneller dan haar landgenote Ellen van Dijk. Anna van der Breggen zorgde op 32 seconden voor een volledig Nederlandse top drie. Van Vleuten is net als vorig jaar eindwinnaar van de Nederlandse rittenkoers.

De Duitse Mieke Kröger zat lang in de hotseat in Roosendaal. Pas toen de Nederlandse topfavorieten eraan begonnen, moest ze haar plaats afstaan. Van der Breggen bezette even kort de eerste plaats, net zoals Van Dijk, die voor eindwinst 30 seconden moest goedmaken op Van Vleuten. Lucinda Brand, zondagochtend tweede in de stand op 18 tellen van Van Vleuten, ging onderuit en moest van fiets wisselen, waardoor haar kansen in rook opgingen. Ze zou finishen op 3:28. Uiteindelijk stond er net zoals in de proloog geen maat op Van Vleuten. De wereldkampioene was 22 seconden sneller dan Van Dijk, nochtans drievoudig Europees kampioene in het tijdrijden.

Van Vleuten keert zo huiswaarts met de eindwinst en drie dagzeges in de Boels Ladies Tour. Ellen Van Dijk bezet de tweede plaats op 52 seconden, Anna van der Breggen vervolledigde het Nederlandse podium op 1:05. Lotte Kopecky, de laatste Belgische die nog in koers was, kwam zondag niet meer aan de start.

Van Aert nu ook voor de camera: “Geen zin om overstap te maken naar Roompot-Crelan”

Veranda’s Willems-Crelan en Roompot-Nederlandse Loterij smelten op 1 januari samen tot Roompot-Crelan, een procontinentaal team met Wout van Aert voor één jaar als uithangbord. Tenminste, zo denkt teammanager Nick Nuyens. Maar dat is zonder de wereldkampioen veldrijden gerekend. ”Ik wil dat de ploeg verder blijft bestaan, maar ik ben niet akkoord met de manier hoe alles gelopen is”, aldus Van Aert bij VTM. “Ik heb geen zin om de overstap te maken. Dat is alleszins niet de bedoeling. Ik ben nu aan het bekijken of er andere opties voor mij zijn.”

In onze vrijdagkrant liet Van Aert al blijken dat hij niet zinnens is de overstap naar Roompot-Crelan te maken. Lees er HIER nog eens alles over.

Eindwinnaar Evenepoel schiet raak in slotrit prestigieuze Italiaanse rittenkoers

Remco Evenepoel heeft nu ook toegeslagen in de laatste rit van de prestigieuze Giro della Lunigiana, een vierdaagse Italiaanse rittenkoers. Het 18-jarig toptalent scoorde zo een hattrick en zette daarmee zijn eindzege nog wat extra in de verf. Evenepoel ging daarnaast ook nog eens met álle truien aan de haal. Nog dit: wie de toekomstige prof van Quick.Step tot nader order een laatste keer in België aan het werk wil zien: Evenepoel rijdt volgende zondag de Memorial Igor Decraene in Waregem (een individuele tijdrit).

Ackermann wint Brussels Cycling Classic

Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe) heeft de zesde editie van de Brussels Cycling Classic (cat. 1.BC) gewonnen. Na 201,4 kilometer, met start aan het Jubelpark en aankomst na 201,4 kilometer op de Houba de Strooperlaan in Brussel, hield de 24-jarige Duitser in een door een val ontsierde massasprint met sprekend gemak Jasper Stuyven en de Fransman Thomas Boudat achter zich.

Na 10 kilometer vormde zich een kopgroep met Oliver Naesen, de Nieuw-Zeelander Hamish Schreurs, de Nederlander Nick van der Lijke, de Luxemburger Tom Wirtgen en de Denen Lars Ytting Bak en Jonas Gregaard Wilsly. Zij boekten halfkoers hun maximale voorsprong van 3:30. Na de beklimming van de Rue d'Ittre in Tubeke, op 75 kilometer van de finish, moest Schreurs er voorin af. In de grote groep bepaalden vooral Groupama-FDJ, Quick-Step Floors en UAE Team Emirates het tempo. Na de beklimming van het Krabbos, de twaalfde en voorlaatste helling van de dag, trokken Thomas Sprengers, de Fransman Rémi Cavagna en de Pool Kamil Gradek in de tegenaanval. Op de Sollenberg, de laatste helling van de dag op 38 kilometer van de eindmeet, moest Wirtgen zijn medevluchters laten rijden. De Luxemburger werd snel opgeraapt door het groepje met Sprengers, waarbij ook de Fransman Anthony Turgis was komen aansluiten. Ook dat gezelschap ging te snel voor Wirtgen.

Met nog 28 kilometer voor de boeg sloten de vier achtervolgers aan bij de vier leiders. Wat verderop versnelde Cavagna, Naesen reageerde. Het tweetal kreeg met Bak, Turgis en Sprengers opnieuw versterking. Cavagna en Naesen gooiden de handdoek en toen bij het indraaien van een bocht Turgis en Sprengers tegen de vlakte gingen, bleef Bak alleen over. De Deen was er op 11 kilometer van de finish ook aan voor de moeite. Meteen konden de teams van de sprinters beginnen aan de voorbereiding op de aangekondigde massaspurt, al pruttelde Dries De Bondt nog even tegen. Op de lange Houba de Strooperlaan gingen enkele renners, onder wie Rudy Barbier, tegen de vlakte. Arnaud Démare, de winnaar van vorig jaar, werd daarbij gehinderd en zag zo alle kansen verdwijnen. Ackermann liet het niet aan zijn hart komen, zette zich ven ver op kop en hield makkelijk stand.

De Duitse kampioen boekte zijn zevende zege van het seizoen. Eerder bracht hij de slotrit van de Ronde van Romandië (WT), een etappe in de Dauphiné (WT), de Prudential Ride Londen Surrey Classic (WT) en twee ritten in de Ronde van Polen (WT) op zijn palmares.

Ackermann: "Komende weken nog in België winnen"

"Dit was best wel een pittige wedstrijd. Wij kregen vandaag dertien hellingen voorgeschoteld. Dat is toch niet mis. Het was de gehele dag op en af. De ploeg werkte hard voor mij en zo kon ik in een goede positie aan mijn eindsprint beginnen. Het is altijd mooi als je de inspanningen van de teamgenoten kan afwerken", reageerde Ackermann.

Door een val in de laatste honderden meters was de spurt van Arnaud Démare en zeker Rudy Barbier, die samen met enkele van zijn ploegmakkers tegen de vlakte ging, volledig ontregeld. "Ik heb niets gezien van die valpartij. Dat gebeurde achter mij. Ik hoorde wel het gekende gekraak van ineenhakende fietsen. Ik weet ook niet waarom ze vielen. Ik concentreerde me enkel op mijn eigen laatste meters. Het is mijn eerste zege in België, maar ik hoop er de komende weken nog enkele aan toe te voegen."

Jasper Stuyven tevreden met dichtste ereplaats

Na zijn ritzege in de BinckBank Tour, tussen Blankenberge en Ardooie, moest Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) op de Brusselse Houba de Strooperlaan genoegen nemen met de dichtste ereplaats. Pascal Ackermann zette de massasprint van ver in. Stuyven kwam nog dicht, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de Duitser.

"De sprint werd helemaal ontregeld door die valpartij en ik was totaal verrast toen ik zag dat Pascal Ackermann meteen zo'n kloof had op ons", vertelde Stuyven. "Ik twijfelde even en dat had ik niet mogen doen. Toch ben ik niet ontgoocheld. Volgens mij zat er niet meer in. Bedoeling was om de koers hard te maken. De vluchtersgroep met Oliver Naesen gooide echter wat roet in het eten. Die mannen hielde er best een pittig tempo op na, waardoor de sprintersploegen eigenlijk de hele dag aan de bak moesten om de kloof te dichten. Al bij al ben ik best tevreden met die tweede plaats na Ackermann."

Chantal Blaak soleert naar zege Boels Ladies Tour

Chantal Blaak (Boels-Dolmans) heeft de vijfde etappe van de Boels Ladies Tour (WorldTour) gewonnen. De Nederlandse wereldkampioene soleerde naar de zege in Sittard. Ruim driekwart minuut later won de Italiaanse Giorgia Bronzini de sprint om de tweede plaats. De Nederlandse Lucinda Brand werd derde, Lotte Kopecky vierde.

De Nederlandse Annemiek van Vleuten (Mitchelton-SCOTT) behoudt haar leiderstrui, met nog één tijdrit te gaan. Ze telt 18 seconden voorsprong op Brand.

Met start en aankomst in Sittard-Geleen stond de langste etappe, 158,4 kilometer op het programma voor het peloton en onderweg kregen ze ook best wat hellingen voor de kiezen geschoven. Lorena Wiebes trok als eerste in de aanval, maar zonder veel kans. Een versnelling van Pernille Mathiesen, Roxane Knetemann, Eugenie Duval en Chantal Blaak had meer succes. Maximaal reden ze bijna vier minuten bij elkaar, maar het peloton gaf zich zich niet gewonnen en op 60 kilometer werd een tegenaanval opgezet, met andermaal Lorena Wiebes, Amanda Spratt, Marta Bastianelli, Silvia Pollicini, Leah Kirchmann en Amy Pieters. Ze naderden tot op een kleine minuut van de koplopers, maar werden door Annemiek van Vleuten zelf tot de orde geroepen.

40 seconden bedroeg de voorsprong nog van de vluchters, die wel nog werden bijgehaald door Charlotte Becker, Janneke Ensing en Amalie Dideriksen. Toch bleek niemand opgewassen tegen Blaak, die op 10 kilometer versnelde bergop. Ploegmate Dideriksen voerde het ploegenspel perfect uit, de achtervolgers, later nog ingelopen door het peloton, hadden geen kans. Blaak pakte de zege, Van Vleuten blijft leider met nog enkel de tijdrit op zondag in Roosendaal, over 18,6 kilometer op het programma. Vorig jaar kroonde ze zich tot eindwinnares.