Koers kort. Van Aert kopman in Gent-Wevelgem na forfait Groenewegen - Nederlandse renner gereanimeerd na val - Belg wint in Coppi-Bartali

Redactie

30 maart 2019

16u41

Bron: Belga 0

Nederlandse renner De Greef gereanimeerd na val in Omloop van de Braakman

Een trieste aftocht voor de Nederlander Robbert de Greef in de Omloop van de Braakman. De wielrenner moest worden gereanimeerd, nadat hij onwel was geworden. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Antwerpen gebracht.

De koers was pas vijf kilometer onderweg toen De Greef, vorig jaar nog in dienst van Roompot, onwel raakte en op de kasseien van de Timmermansweg ten val kwam. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de renner te reanimeren en ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

De 27-jarige De Greef van Alecto Cycling Team werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De koers werd vervolgens afgelast.

Groenewegen geeft forfait voor Gent-Wevelgem

Dylan Groenewegen verschijnt morgen niet aan de start van Gent-Wevelgem (WorldTour). De Nederlandse spurtbom van Team Jumbo-Visma is ziek, zo laat hij in een tweet weten. Wout van Aert wordt daardoor de kopman.

"Helaas geen Gent-Wevelgem voor mij vanwege ziekte, maar ik kijk tevreden terug op deel 1 van dit seizoen, voor nu herstellen en dan in 1 rechte lijn richting de Tour!", zegt Groenewegen.

De 25-jarige Groenewegen won dit seizoen al vijf wedstrijden. Hij opende zijn rekening in februari in de Ronde van Valencia. Daarna volgde etappewinst in de Ronde van de Algarve en Parijs-Nice (2x). Woensdag toonde hij zijn snelle benen in de Driedaagse Brugge-De Panne.

Helaas geen Gent Wevelgem voor mij vanwege ziekte, maar ik kijk tevreden terug op deel 1 van dit seizoen, voor nu herstellen en dan in 1 rechte lijn richting de tour! 🔥👊🏻 Dylan Groenewegen(@ GroenewegenD) link

Wout van Aert is na het forfait de absolute kopman. “Dylan is afgelopen nacht ziek geworden en kan absoluut niet starten”, zegt ploegleider Addy Engels. “ We verliezen hierdoor natuurlijk een belangrijk schaakstuk. De kans dat het tot een massasprint komt in Wevelgem is niet groot, maar Dylan verkeerde wel in supervorm. Kijk maar wat hij liet zien in De Panne. Hij krijgt nu iets vroeger dan voorzien rust voorgeschreven. Gent-Wevelgem zou zijn laatste koers van het voorjaar geweest zijn. Hij mag stilaan beginnen werken naar de Tour de France toe.”

“Van Aert is nu de uitgesproken kopman. Hij liet zich al heel positief opmerken de afgelopen weken. In de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en afgelopen vrijdag nog in de E3 Harelbeke, waar hij tweede werd. Na Gent-Wevelgem staat voor Van Aert nog de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma.”

Ludovic Robeet (Wallonie-Bruxelles) wint vierde etappe Coppi-Bartali

Onze landgenoot Ludovic Robeet (Wallonie-Bruxelles) heeft de vierde rit in de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali (Ita/2.1) op zijn naam geschreven. De 24-jarige Robeet was de beste na een etappe over 171,4 km met start en aankomst in Crevalcore. Hij haalde het in een sprint voor de Deen Mikkel Berg (Hagens Berman Axeon) en de Italiaan Jacopo Mosca (D’Amico-UM Tools).

Lotto Soudal rekent op Tiesj Benoot, Nikolas Maes en Jens Keukeleire

Lotto Soudal rekent morgen in Gent-Wevelgem op Tiesj Benoot, Nikolas Maes en Jens Keukeleire. Die laatste lijkt helemaal hersteld te zijn van zijn zware val in de Driedaagse Brugge-De Panne. De West-Vlaming kleurde vrijdag immers nog de finale van de E3 Harelbeke, maar moest wel passen toen de beslissende vlucht tot stand kwam.

“Op het beslissende moment ging het licht uit. Dat ik tot net voor de finale nog goed mee was, is wel een goed teken. Ik zit dus met een dubbel gevoel”, vertelt Keukeleire. “Ik kon vrijdag al diep gaan. Van mijn val in De Panne ben ik dus gelukkig vrij vlot hersteld. Gent-Wevelgem wordt mijn derde WorldTour-wedstrijd op vijf dagen tijd. Het is waarschijnlijk de voorjaarswedstrijd die het best bij mijn capaciteiten past. Dat ik er vaak train en de weg perfect ken, is ook een voordeel. Er zijn veel rustperioden tussen de heuvels, wat de koers minder explosief maakt. De jongste edities werd het telkens een uitputtingsslag tot aan de tweede passage van de Kemmelberg.”

“Ik heb hier altijd een goed gevoel, ook als er waaiers getrokken worden. Voor zondag wordt meer wind voorspeld. Die factor kan de koers slopend maken voor de knechten en de sprinters, waardoor ze minder fris de heuvelzone bereiken. Het zou me daarom verbazen als er een grote groep sprint om de zege. Ideaal voor mij zou zijn dat een twintigtal renners overblijven na de Kemmelberg, om nadien eventueel het verschil te maken. Voor Tiesj Benoot en mezelf zou een harde koers ideaal zijn. Nikolas Maes is ook belangrijke pion in de ploeg. Hij is in vorm en ik zie hem in staat om met de besten over de Kemmelberg te rijden.”

Dimension Data start met twee oud-winnaars

Met de Noor Edvald Boasson Hagen (2009) en de Oostenrijker Bernhard Eisel (2010) heeft Dimension Date morgen twee oud-winnaars in de rangen in Gent-Wevelgem. Of het tweetal in conditie aan de start komt, is een andere vraag. Afgelopen vrijdag slaagden ze er allebei niet in de finish te halen in Harelbeke.

“Noem het een ‘accident de parcours’”, maakt sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx zich geen zorgen. “Op de Taaienberg kende Boasson Hagen pech. Hij wisselde nog van fiets met Eisel, maar als je op de Taaienberg achteruit wordt geslagen, is je koers sowieso voorbij. Toen wij met de wagen bij hem kwamen, had hij al minuten achterstand. Doorgaan was nutteloos. Ook Eisel was door die fietswissel weggeslagen. Onze koers was daar totaal over.”

“Ik kan evenwel niet ontkennen dat het seizoen nog niet heeft gebracht van wat wij ervan hoopten. We kenden natuurlijk ons deel van de pech, zoals in Harelbeke afgelopen vrijdag. Loopt alles zoals het hoort, dan spelen onze mannen zeker mee in de finale. Ons team is niet slecht, het ontbreekt ons aan die eerste echte uitschieter. Ik vertrouw ten volle op mijn renners. Met Gent-Wevelgem wacht ons een total andere koers. Misschien staat het geluk daar wel eens aan onze zijde en valt er een beetje druk van de schouders.”