KOERS KORT. Van Aert: "Ik rijd niet voor Roompot" - Daniel Martin stapt uit Vuelta om zijn vrouw bij te staan bij geboorte van tweeling De wielerredactie

03 september 2018

21u31 0

Wout van Aert categorisch: "Rijd niet voor Roompot"

Wout van Aert gaf vandaag nogmaals aan dat hij een overstap naar de fusie van zijn huidig team Willems Veranda's-Crelan en het Nederlandse Roompot niet ziet zitten. "Ik wil volgend jaar niet voor Roompot rijden", verklaarde de wereldkampioen veldrijden na zijn derde plaats in het dernycriterium van Wetteren.

"Ik ben nooit bij de onderhandelingen betrokken geweest. Deze problemen moesten intern afgehandeld worden. Niet zoals ze nu verlopen. Ik wil mijn vertrouwde mensen rond mij en ga niet bij Roompot rijden, een team waarbij ik niemand ken", vertelde de 23-jarige Antwerpenaar. "Ik heb voor deze situatie niet zelf gekozen. Hoe we eruit moeten geraken, weet ik ook niet. Er is voorlopig nog geen gesprek geweest met manager Nick Nuyens. Nog nooit ben ik met zo'n situatie in mijn loopbaan geconfronteerd geworden. Maar bij Roompot rijden? Neen."

Dumoulin en Mollema kopmannen in Nederlandse selectie

Tom Dumoulin en Bauke Mollema zijn bij de wereldkampioenschappen wielrennen de kopmannen van de Nederlandse ploeg voor de wegwedstrijd. Bondscoach Thorwald Veneberg selecteerde ook nog Wout Poels, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek en Pieter Weening. De wegwedstrijd op het lastige parcours in Innsbruck is zondag 30 september. Dumoulin, Kelderman en Dylan van Baarle komen vier dagen eerder uit in de tijdrit. Dumoulin verdedigt zijn titel.

Bij de vrouwen ging de wereldtitel vorig jaar in het Noorse Bergen naar Chantal Blaak. Naast de titelverdedigster zijn Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Lucinda Brand, Amy Pieters, Sabrina Stultjens en Janneke Ensing dit jaar in de selectie opgenomen voor de wedstrijd van zaterdag 29 september. Marianne Vos liet eerder weten zich in deze periode te willen richten op het veldrijden. Van Vleuten, Brand, Van der Breggen en Van Dijk zijn aangewezen voor de tijdrit (26 september), die vorig jaar goud opleverde voor Van Vleuten.

"Zowel met de mannen als de vrouwen rijden we een uitstekend seizoen. Met drie wereldkampioenen is Nederland op meerdere vlakken de favoriet", zegt Veneberg. "Het selectieve parcours dat de WK-organisatie heeft uitgetekend past bij de selectie die afreist naar Oostenrijk. Wij gaan er alles aan doen om de wereldtitels in Nederland te houden."

Daniel Martin stapt uit koers en rept zich naar hoogzwangere vrouw

Daniel Martin zal morgen niet meer van start gaan in de tiende etappe van de Ronde van Spanje. De 32-jarige Ier wil de geboorte van zijn dochtertjes meemaken. Zijn vrouw Jess staat op het punt van een tweeling te bevallen.

"Ik verlaat de Vuelta voor de grootste uitdaging in mijn leven", twitterde Martin. "Het is met gemengde gevoelens dat ik mijn ploegmaats van UAE Emirates in de steek laat, maar mijn teammaat voor het leven heeft me nu het hardst nodig."

Martin werd in 2014 zevende in de Vuelta en was de jongste drie edities een vaste klant in de top tien van de Tour de France. In de 73e Vuelta staat hij na negen ritten op de 55e plaats, op 30:17 van leider Simon Yates.

From @lavuelta to the biggest challenge of my life. Hard to explain the mixed emotions leaving my @TeamUAEAbuDhabi boys behind but my teammate for life @JessMartin_7 needs me now as we set off on the most exciting adventure we could ever have imagined. 1/2 Dan Martin(@ DanMartin86) link

Thanks to my teammates and @TeamUAEAbuDhabi for the support and understanding that family always comes first. I wish the guys the best of luck in the next 2 weeks of racing. Dan Martin(@ DanMartin86) link

Vooral schaafwonden bij Theuns en Vanendert

Edward Theuns (Sunweb) en Jelle Vanendert (Lotto Soudal) kwamen vandaag zwaar ten val in de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië, maar de schade lijkt mee te vallen. Meer dan wat schaafwonden bracht het eerste onderzoek niet aan het licht.

Theuns werd tijdens de wedstrijd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij liep vooral schaafwonden op en klaagde ook over pijn aan zijn knie. "Edward moest genaaid worden aan zijn knie, maar liep voor het overige geen blessures op", liet de ploeg optekenen op Twitter. "Het is tot nu toe nog niet echt mijn jaar geweest", voegde de renner daar zelf aan toe. "Ik had nog niet veel eigen kans op succes en als ik die wel had, gooiden valpartijen roet in het eten. Vandaag nog maar een keer. Zoals ik me nu voel, kijk ik nu vooral uit naar volgend seizoen, hopelijk met meer geluk. Ik wacht momenteel in het ziekenhuis met een groot gat in mijn knie dat nog nader wordt onderzocht. Voor de rest gaat het vooral om schaafwonden. Ik verloor heel wat huid."

After his crash at #OVOToB today @EdwardTheuns requires stitches in his knee but thankfully no further injuries. Speedy recovery, Edward! pic.twitter.com/yhjGkUI9MJ Team Sunweb(@ TeamSunweb) link

Vanendert reed de wedstrijd niet uit, maar ging niet in het ziekenhuis langs. "Jelle is aan hoge snelheid gevallen, naar verluidt aan zo'n 60 kilometer per uur", aldus persverantwoordelijke Arne Houtekier. "Dat komt hard aan en hij liep schaafwonden op over zijn hele lichaam, vooral op de rug, schouder, hand en dij. Van zijn koerskledij bleef niet veel meer over. Hij kon niet verder en moest opgeven. Het goede nieuws is dat er normaal gezien geen breuken zijn."

Lotto Belgium Tour start morgen met proloog in Nieuwpoort

Morgen wordt de vijfde editie van de Lotto Belgium Tour (cat. 2.1) afgetrapt met een proloog in de straten van Nieuwpoort. De apotheose van de vierdaagse wedstrijd voor vrouwen elite volgt op vrijdag met de koninginnenrit in Geraardsbergen.

De eerste renster begint dinsdag om 15u00 aan het 3,650 kilometer lange parcours. Daags nadien volgt de eerste etappe in Moorslede, goed voor 119 kilometer, met onderweg vijf hellingen. Donderdag is Herselt gaststad voor zeven lussen van 15,7 kilometer. In Geraardsbergen valt het doek over de Lotto Belgium Tour. De rensters werken er op de slotdag eerst een lange lus van 73 kilometer af, om dan te beginnen aan drie plaatselijke ronden, op en rond de Vesten, met daarin telkens de beklimming van de Muur van Geraardsbergen, de Onkerzelestraat en de Edingsesteenweg.

Vorig jaar won de Nederlandse Anouska Koster. Die voert ook nu het Waowdeals-team aan. Lotto Soudal komt aan de start met onder meer Lotte Kopecky, Annelies Dom en Valerie Demey. Jolien D'hoore, vorig jaar vierde, is er niet bij. Nog nooit slaagde een Belgische erin deze rittenkoers op haar naam te schrijven.

Meyer juicht in Groot-Brittannië, Tonelli nieuwe leider

De 30-jarige Australiër Cameron Meyer (Mitchelton-SCOTT) heeft de tweede etappe in de Ronde van Groot-Brittannië (cat. 2.BC) gewonnen. Na 174 kilometer van Cranbrook naar Barnstaple (Devon) toonde hij zich de sterkste van een vroege vlucht. De Italiaan Alessandro Tonelli werd tweede, de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin derde. Xandro Meurisse was met een veertiende plaats op 39 seconden beste Belg.

De 26-jarige Tonelli (Bardiani-CSF) loste de Duitser André Greipel af als leider. Meyer is in dezelfde tijd tweede, Bevin op acht seconden derde. Meurisse is als zestiende op 49 seconden ook in de stand beste Belg.

Na een vijftiental kilometer kreeg de vroege vlucht vorm, met Meyer, Tonelli, Erick Rowsell, Scott Davies en Matthew Teggart. Sylvain Chavanel waagde nog de oversteek, maar zonder succes. Het kwintet verzamelde een maximale voorsprong van 6:30 op het peloton, waarin Lotto Soudal en Team Sky het tempo bepaalden, dat later met de steun van Quick-Step Floors. De bonus van de vluchters zakte snel, vooraan moest Teggart als eerste lossen.

De snelheid lag hoog, de nervositeit steeg en dat zorgde voor een valpartij op 33 kilometer van de aankomst. Onder meer Jelle Vanendert en Edward Theuns lagen erbij. Theuns werd naar het ziekenhuis overgebracht en ook Vanendert zou de rit niet uitrijden.

Door die valpartij brak het peloton in twee. De achtervolging stokte en een aantal tegenaanvallen werden opgezet. Zo maakten onder meer Hugh Carthy en Julian Alaphilippe de sprong naar een tweede vluchtersgroep. Vooraan bleven inmiddels alleen Meyer, Tonelli en Davies over. Dat trio had op 6 kilometer nog altijd een halve minuut op de groep met Alaphilippe.

In het peloton zat men ook niet stil. Wout Poels, Jasha Sütterlin, Bob Jungels en Primoz Roglic gingen in de tegenaanval. Ze haalden nog de groep met Alaphilippe in, maar kwamen net te laat om ook nog Meyer en Tonelli te achterhalen. Meyer sprintte naar zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij de individuele tijdrit won op de Commonwealth Games.

🏆@OVOEnergy Tour of Britain Stage Two provisional result:



1) @cammeyercyclist (@MitcheltonSCOTT)

2) @AleTonelli92 (@Bardiani_CSF)

3) Patrick Bevin (@BMCProTeam)#OVOToB pic.twitter.com/FobSmSnS01 Tour of Britain 🇬🇧(@ TourofBritain) link

Kirsch en Clarke verkassen naar Trek-Segafredo

Twee nieuwe aanwinsten voor Trek-Segafredo: de Luxemburger Alex Kirsch en de Australiër Will Clarke. Die laatste rijdt momenteel voor EF Education First-Drapac. Kirsch doet nog het seizoen uit bij WB-Aqua Protect-Veranclassic.

#LaVuelta18 Rest Day news!

We are pleased to announce two new signings for next year.

PLease join us in welcoming @alexkirsch92 and @clarkeywilbur to the Trek family! pic.twitter.com/SopjqbiZAT Trek-Segafredo(@ TrekSegafredo) link

De Buyst gaat voor derde zege in Zesdaagse van Gent

Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) zal dinsdag 13 november opnieuw zijn opwachting maken in 't Kuipke voor de 78ste editie van de Gentse zesdaagse. De 24-jarige Vlaams-Brabander zette zijn naam al twee keer op de erelijst. In 2013 won hij met de Duitser Leif Lampater, het jaar daarop met Kenny De Ketele. In 2015 werd hij aan de zijde van Otto Vergaerde derde. Met wie hij dit jaar van 13 tot en met 18 november rondjes zal draaien, is nog niet bekend.

"Mijn eerste kennismaking met de Zesdaagse en het Kuipke was in 2012. Het was allemaal nieuw voor mij, ik had ook nooit de Toekomstzesdaagse gereden", vertelt De Buyst. "Maar vooral het jaar erop, toen ik aan de zijde van Lampater reed en won was erg overweldigend. Op de slotdag voor een vol Kuipke als 19-jarige meestrijden voor de overwinning en die nog pakken ook, dat vergeet je nooit. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om er terug bij te zijn. Om helemaal klaar te zijn zal ik mijn wegseizoen iets vroeger beëindigen. Ik wil er echt staan, ik kan het niet maken om als kopman van het Lotto-duo niet vol voor de eindzege te gaan."

Drucker en Gatto naar Bora-Hansgrohe

Bora-Hansgrohe heeft zich versterkt met Jean-Pierre Drucker en Oscar Gatto. De Luxemburger maakt de overstap van BMC, de Italiaan komt over van Astana. Beide renners hebben een contract voor twee seizoenen ondertekend bij de Duitse WorldTour-formatie.

ANNOUNCMENT: #BORAhansgrohe signs @jempy_drucker and @gatto_oscar read more here: https://t.co/83OAPYR6as BORA – hansgrohe(@ BORAhansgrohe) link

King, Boasson Hagen en Janse van Rensburg verlengen contract bij Dimension Data

De Amerikaan Benjamin King, de Noor Edvald Boasson Hagen en de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg hebben hun contract bij Dimension Data tot eind 2019 verlengd, zo maakte het team vandaag bekend.

De 29-jarige King won onlangs nog de vierde en de negende etappe in de Vuelta. Boasson Hagen begint in januari dan weer aan zijn vijfde seizoen bij de WorldTour-formatie en was er al goed voor 26 zeges. Janse Van Rensburg krijgt dan weer het vertrouwen nadat hij bijna het hele seizoen geplaagd werd door blessures.

Het team verzekerde zich eerder al van de komst van de Denen Michael Valgren, Lars Bak en de Noor Rasmus Tiller.

ANNOUNCEMENT:@TeamDiData is happy to confirm a trio of significant contract renewals as @BenKing89, Boasson Hagen & @ReinvanRensburg commit to Africa's Team!



Full Release: https://t.co/22z0bvWFyX pic.twitter.com/GOvzQg0JxU Team Dimension Data(@ TeamDiData) link