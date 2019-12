KOERS KORT. Van Aert en Groenewegen blinken in nieuwe outfit Jumbo-Visma - De Gendt: “Wil opnieuw op mijn best zijn in Tour” De wielerredactie

18 december 2019

De Gendt: “Wil opnieuw op mijn best zijn in Tour”

Thomas De Gendt start zijn seizoen in de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Vervolgens rijdt De Gendt, en dat nu al vijf jaar lang, bijna alle WorldTour-rittenkoersen: Parijs-Nice, Ronde van Catalonië, Ronde van Baskenland. “Ik kan ook de rittenkoersen van eerste en buiten categorie rijden, en dan misschien vijf koersen meer winnen”, zegt De Gendt. “Maar ik verkies kwaliteit boven kwantiteit. In de Giro zal ik, net als dit jaar, op 90 à 95 procent van mijn top zitten. Daar rijd ik dus in voorbereiding op de Tour, waar ik opnieuw op mijn best wil zijn.” Na de Tour ligt alles open. “Dat is afhankelijk van hoe ik uit de Tour kom en of ik naar de Spelen mag. Indien de vorm er nog is en ik nog zin heb, kan het de Vuelta worden. Ik sta op de long list.”

Wellens opnieuw in Omloop en Ronde

Tim Wellens rijdt opnieuw de Omloop en de Ronde van Vlaanderen in het klassieke voorjaar. “Vooral de Omloop (waarin hij derde eindigde, red.) was dit jaar een hele leuke ervaring”, zegt Wellens. “Mijn rol in de Ronde? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd in de finale, zou ik zeggen.” Wellens start zijn seizoen op in de Ronde van Algarve - “een beetje later dan anders”. Ook Parijs-Nice - “of ik voor een klassement ga, hangt wat af van het parcours” - Milaan-Sanremo en de Waalse klassiekers staan op zijn programma, net als de Giro en de Tour. “Uiteraard zou ik ook graag naar de Spelen gaan, maar die beslissing ligt bij bondscoach Rik Verbrugghe.”

Nieuwe outfit Jumbo-Visma

Nog een ploeg die zijn nieuwe outfit voor 2020 heeft voorgesteld: Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg van landgenoten Wout van Aert, Maarten Wynants en Laurens De Plus kiest net als de voorbij jaren voor een geel-zwarte ontwerp. De nieuwe shirts werden voorgesteld op de ploegstage in Zuid-Spanje. Op de promofoto overigens de speerpunten van de ploeg: Wout van Aert, Primoz Roglic, Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin. Van een wereldploeg gesproken.

Degenkolb voor het eerst in Strade Bianche

John Degenkolb, op stage met Lotto Soudal in Mallorca, rijdt in 2020 de Ronde van Valencia en die van de Algarve. In het Vlaamse openingsweekend houdt de Duitser het bij Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna staan de Strade Bianche (voor het eerst), de Tirreno en Milaan-Sanremo op zijn programma, gevolgd door nagenoeg het volledige Vlaamse voorjaar. Degenkolb rijdt ook de Tour de France.

Dylan Teuns maakt debuut in Ronde van Vlaanderen

Dylan Teuns won het voorbije seizoen een rit in de Dauphiné en de Tour. “Ik ben zelf heel tevreden over dat seizoen”, zei hij op de trainingsstage van Bahrain-McLaren in Kroatië. Teuns zal wellicht dezelfde aanpak hanteren als het voorbije jaar. Het seizoen start hij in de Ronde van Valencia, daarna volgt wellicht de Ruta del Sol. “En mijn eerste koers op Vlaamse bodem wordt net zoals in 2019 de Omloop. Ik werd er vijfde. Dat was voor velen misschien een verrassing, maar voor mij niet. Ik heb altijd al graag in Vlaanderen gekoerst en behaalde er ook wel resultaten bij de jeugd. Dus voor mij was dat eerder een bevestiging dat die koersen me ook liggen. Daarna zou ik normaal ook mijn debuut maken in de Ronde van Vlaanderen, maar ik werd ziek in Milaan-Sanremo en dat heeft me lange tijd parten gespeeld waardoor ik die wedstrijd miste. In 2020 wil ik er wel bij zijn. Neen, ik ben niet de enige kopman van de ploeg. We gaan met een sterk blok naar de Ronde: Cortina, Colbrelli, er zijn nog een paar jongens die het daar goed kunnen doen en we moeten als team koersen. Of ik de Ronde kan winnen? Dat zullen we zien.”

Wel blijft de grote prioriteit het Ardense werk. In 2017 finishte Teuns als derde in de Waalse Pijl. “Toen kwam ik net tekort om Valverde te volgen, maar nu ben ik intussen weer wat ouder en heb meer ervaring op de teller. Het blijft een grote ambitie, net zoals Luik-Bastenaken-Luik, om daar mee te doen voor de zege.”

Geen Giro voor Teuns, wel opnieuw de Dauphiné en Tour de France die hij zal voorbereiden met een hoogtestage vooraf. En dan droomt hij van de Olympische Spelen. “Maar ik besef dat de plaatsjes duur zijn. Dus ik zal resultaten moeten rijden vooraf, laten zien dat ik een selectie waardig ben in Tokio.”

Seizoen Roelandts begint in Australië

Jürgen Roelandts heeft er een persoonlijke stage in Portugal en een ploegstage in Calpé opzitten. Vandaag wordt zijn ploeg Movistar voorgesteld in Madrid. Roelandts begint zijn seizoen in Australië. De Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne worden de eerste wedstrijden op Belgische bodem. (EVL)

Lotto Soudal maakt trainingstochtje in Mallorca

Lotto Soudal bevindt zich dezer dagen op winterstage in Mallorca. Philippe Gilbert en co vertrokken vanochtend voor een trainingstochtje. In hun gezelschap ook de beloftenrenners Florian Vermeersch en Viktor Verschaeve, die beiden een overeenkomst tekenden tot einde 2022. Ook John Degenkolb liet zich zien aan de zijde van Gilbert.