KOERS KORT. Valverde volgend jaar in Dwars door Vlaanderen - Zesdaagse Rotterdam voortaan in november

25 november 2019

Valverde en Van Vleuten volgend jaar in Dwars door Vlaanderen

Schoon volk in Dwars door Vlaanderen volgend jaar. Ex-wereldkampioen Alejandro Valverde en huidig wereldkampioene bij de vrouwen Annemiek van Vleuten behoren tot de blikvangers op de deelnemerslijst. Voor Valverde is het lang niet de eerste keer dat hij deelneemt aan Dwars door Vlaanderen, het wordt de vijfde keer in Waregem voor de Spanjaard. De semi-klassieker wordt in 2020 gereden op woensdag 1 april. Vorig seizoen boekte Mathieu Van der Poel met Dwars door Vlaanderen zijn eerste World Tour-zege uit zijn carrière.

Hongaarse kampioen tijdrijden Attila Valter vervolledigt kern van CCC

Attila Valter wordt door CCC van de opleidingsploeg overgeheveld naar de profkern. De 21-jarige Hongaar kroonde zich eind juni in Bocskaikert tot nationaal kampioen tegen de klok. Twee maanden later won hij ook een rit in de Ronde van de Toekomst. De Hongaar maakt als 28ste en laatste renner de kern van CCC voor 2020 vol. Hij krijgt met Van Avermaet, Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck vijf Belgische ploegmaats.

Zesdaagse van Rotterdam verhuist naar november

De Zesdaagse van Rotterdam gaat verhuizen van januari naar november. Komend jaar vindt de wielerwedstrijd op de baan, die wordt georganiseerd in Ahoy, voor het laatst in januari plaats. De organisatie wil graag dat de Zesdaagse van dinsdag tot en met zondag wordt verreden.

“Een finale op zondag is een langgekoesterde wens van Ahoy”, zei wedstrijdleider Michael Zijlaard. “Het past bij onze ambitie om meer wielerfans naar Rotterdam Ahoy te halen en de baansport een groter podium te geven. Met de nieuwe baanfocus van de UCI op het najaar zagen wij een kans om - in het rijtje met Londen en Gent - de Zesdaagse voortaan eind november te organiseren.”

Door de verhuizing vindt de Zesdaagse in 2020 twee keer plaats. De volgende editie is van 2 tot en met 7 januari en van 24 tot en met 29 november is Ahoy opnieuw het decor. Begin januari vormt Iljo Keisse een duo met Nederlander Niki Terpstra. Beide renners wonnen het evenement samen al drie keer, in 2013, 2014 en 2015.

Naast Keisse nemen in Rotterdam ook de Belgische duo’s Kenny De Ketele/Robbe Ghys en Jules Hesters/Bryan Boussaer deel. Moreno De Pauw zal starten aan de zijde van de Nederlander Pim Ligthart, Stijn Steels vormt een koppel met de Nederlander Jan-Willem van Schip. Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande werden aangekondigd maar staan op de website niet op de deelnemerslijst.