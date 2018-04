Koers kort: Valverde verkent Tour-kasseien - Belgische teams gijpen naast wildcard Vuelta - Calmejane triomfeert in Paris-Camembert XC/TLB

Movistar verkent Tour-kasseien

Alejandro Valverde en de zijnen zijn klaar voor de Ardennenklassiekers. Movistar is met het oog op de komende wedstrijden al neergestreken in België en heeft daar meteen gebruik van gemaakt om de kasseien van de negende Tourrit op weg naar Roubaix te verkennen.

Valverde, Quintana en Landa kwamen eerder al eens proeven van het Vlaamse gevoel in Dwars door Vlaanderen en de E3, maar vandaag verkenden ze de échte stroken die ze in de 9e rit van de Tour voor de wielen geschoven zullen krijgen.

"Het wordt een rit waar je de Tour de France kunt verliezen, vertelt ploegleider Arrieta. "Iedereen zal in topvorm moeten zijn én we hebben ook wat geluk nodig, want een lekke band of materiaalpech loert steeds om de hoek. De kans is groot dat een van de favorieten hier al uit koers wordt geslagen."

Que pasada estar aquí @Paris_Roubaix @Movistar_Team 😍😍 pic.twitter.com/VCA1HpIUBV alejandro valverde(@ alejanvalverde) link

Fransman Calmejane triomfeert in Paris-Camembert

Lilian Calmejane (Direct Energie) heeft Paris-Camembert gewonnen. De Fransman soleerde naar de zege voor zijn landgenoot Valentin Madous (Groupama-FDJ) en de Italiaan Andrea Vendrame (Androni-Sidermec-Bottecchia).

Na een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van Michael Goolaerts trok het peloton zich op gang in Pont-Audemer. Na heel wat pogingen bleek een aanval van Perrig Quémeneur (Direct Energie), Pierre Gouault (Roubaix-Lille Métropole) en Daniel Eaton (UnitedHealthcare) wel succesvol.

Het trio sprokkelde een bonus van 6:30 bij elkaar waarna het peloton in actie schoot. Uiteindelijk zou met Quémeneur de laatste vluchter gegrepen worden op iets minder dan 50 kilometer van het einde. Het peloton, al stevig uitgedund, zette koers richting finish met AG2R op kop en aan hoog tempo.

Ondanks die hoge snelheid wist Lilian Calmejane toch weg te springen op 25 kilometer van het einde en verzamelde hij snel 25 seconden. Het was niet veel, maar toch hield hij stand tot aan de meet, ondanks nog een tegenaanval met Guillaume Martin, Nicolas Edet en Julen Irizar. Dat trio zou nog gegrepen worden, Calmejane niet. Madouas en Vendrame slopen weg in het slot en snelden naar plek twee en drie.

Hij volgt op de erelijst Nacer Bouhanni op. Het is voor de 25-jarige Fransman zijn tweede seizoenszege. Eerder won hij de Drome Classic (1.1.) in februari. Vorig jaar leerde het grote publiek hem kennen dankzij een ritzege in de Tour de France. Eerder won hij in 2016 ook een rit in de Vuelta.

Wout Poels is na sleutelbeenbreuk fit om te starten in Amstel Gold Race

De Nederlander Wout Poels start zondag in de Amstel Gold Race. De 30-jarige renner van Team Sky is voldoende hersteld van de sleutelbeenbreuk die hij een maand geleden opliep in Parijs-Nice. Poels onderging daarop een operatie.

"Ik ben blij te kunnen zeggen dat het goed gaat", stelt Poels op Twitter. "En dat ik kan zeggen dat ik definitief start in de Amstel Gold Race." Poels won op 7 maart de individuele tijdrit van Parijs-Nice, maar brak twee dagen later bij een val zijn linkersleutelbeen.

De Nederlander heeft met Luik-Bastenaken-Luik (2016) een klassieker op zijn erelijst. De Ronde van Spanje beëindigde hij in september vorig jaar op een eervolle zesde plaats.

With the cobbles complete, the action now moves on to the Ardennes Classics. It all kicks off at #AGR on Sunday. Meet the team:@golasmichal @taogeoghegan @sergiohenaoofic

Vasil Kiryienka@kwiato @WoutPoels @lukaswisniowski pic.twitter.com/qpxItyc8Y0 Team Sky(@ TeamSky) link

Selectie Lotto-Soudal voor Amstel Gold Race

Lotto-Soudal trekt met Tiesj Benoot en Tim Wellens naar de Amstel Gold Race. Beide renners zijn in staat om komende zondag het zegegebaar te maken. Ook Jelle Vanendert is van de partij. Die laatste bewees zijn degelijke vorm in de Ronde van het Baskenland. Daarnaast nog twee landgenoten die zondag uitkomen voor de Belgische WorldTour-formatie: Nikolas Maes en Tosh Van der Sande. De Pool Tomasz Marczynski en de Duitser Marcel Sieberg vervolledigen de zevenkoppige selectie.

Selectie Lotto-Soudal: Tiesj Benoot, Nikolas Maes, Tomasz Marczynski, Marcel Sieberg, Tosh Van der Sande, Jelle Vanendert, Tim Wellens.

Geen extra Belgische teams naar Vuelta

Het Franse Cofidis en de Spaanse ploegen Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA en Euskadi-Murias krijgen een uitnodiging voor de 73ste Vuelta. Dat maakte de organisatie van de Ronde van Spanje vandaag bekend. De vier teams vervoegen in het deelnemersveld de achttien WorldTourploegen (waarbij Lotto-Soudal en Quick.Step Floors) die sowieso startrecht hebben.

De Ronde van Spanje begint op 25 augustus in Malaga met een individuele tijdrit over 8 km en eindigt drie weken later (op 16 september) in de hoofdstad Madrid.

Vorig jaar behaalde België met Yves Lampaert, Sander Armée en Thomas De Gendt drie ritzeges. Chris Froome mocht met de rode leiderstrui naar huis. Achteraf bleek dat de Brit van Team Sky bij een dopingcontrole veel te hoge salbutamolwaarden had laten optekenen. De zaak is nog steeds in behandeling. Het kan nog maanden duren voor er een uitspraak is.

🇪🇦 Selección de equipos participantes en #LaVuelta18

🔥 Nos vemos el 25 de agosto en Málaga 🔥



🇬🇧 Teams selection for #LaVuelta18

🔥 See you on August 25 in Málaga 🔥 pic.twitter.com/lYbHenl0vW La Vuelta(@ lavuelta) link

Terpstra wil naar de Tour de France

Niki Terpstra hoopt dit jaar deel te nemen aan de Tour de France. Dat zei de Nederlander van Quick.Step Floors in de Nederlandse sporttalkshow 'Peptalk'.

"Ik heb al aan de ploegleiding gevraagd om mij in de selectie te zetten. Het hangt nu natuurlijk van hen af of ik ook daadwerkelijk afreis naar Frankrijk”, aldus Terpstra.

"Vooral in de eerste week staan er mooie etappes op het programma. Zo wil ik graag die ploegentijdrit (van 35 kilometer op dag drie, red.) rijden." De winnaar van de Ronde van Vlaanderen was vier jaar geleden voor het laatst van de partij in de Tour. Toen werd hij 94ste in het eindklassement.

Stefan Küng vijf tot zes weken out na kaakoperatie

Stefan Küng is in het Zwitserse Sankt Gallen geopereerd aan de kaak. De ingreep vond gisteravond plaats en verliep zonder problemen, zo laat zijn team BMC weten.

Küng kwam tijdens Parijs-Roubaix al vroeg in de wedstrijd ten val. De renner, een belangrijke knecht voor Greg Van Avermaet, kreeg ter plaatse zes hechtingen in de kin om de wonde te sluiten. Daarna ging hij onder de scanner in het Roubaix Centre Hospitalier, waar dokters de breuk vaststelden. Bij zijn terugkeer in Zwitserland ging Küng onder het mes.

Volgens BMC-arts Max Testa mag Küng het ziekenhuis vandaag verlaten en moet hij het enkele weken rustig aan doen. Daarna kan de 24-jarige Zwitser de trainingsintensiteit opvoeren. "Hij mag over enkele dagen op de hometrainer en dan langzaam beginnen opbouwen. We verwachten hem over vijf tot zes weken terug."